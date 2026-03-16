Joseph Stiglitz advierte riesgo de estanflación en Estados Unidos

La guerra en Oriente Medio coloca a Estados Unidos en alto riesgo de caer en la estanflación, una combinación de alta inflación y estancamiento económico, declaró este lunes a AFP Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía.
"El riesgo de estanflación parece ser bastante alto para Estados Unidos", afirmó en una entrevista
Según el economista, incluso antes de que estallara la guerra, el 28 de febrero, la economía estadounidense ya estaba "cerca de la estanflación". Y el conflicto actual "nos empuja al abismo".