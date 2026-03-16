Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Joseph Stiglitz advierte riesgo de estanflación en Estados Unidos

El premio Nobel de Economía en 2001 dijo que el presidente Donald Trump ha destruido la confianza en Estados Unidos y en el dólar ante el estallido de la guerra en Medio Oriente.
lun 16 marzo 2026 11:12 AM
stiglitz advierte riesgos de estanflacion
El economista Joseph Stiglitz advirtió de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. (FABRICE COFFRINI/AFP)

La guerra en Oriente Medio coloca a Estados Unidos en alto riesgo de caer en la estanflación, una combinación de alta inflación y estancamiento económico, declaró este lunes a AFP Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía.

"El riesgo de estanflación parece ser bastante alto para Estados Unidos", afirmó en una entrevista

Según el economista, incluso antes de que estallara la guerra, el 28 de febrero, la economía estadounidense ya estaba "cerca de la estanflación". Y el conflicto actual "nos empuja al abismo".

Publicidad

La guerra en Oriente Medio ha prácticamente paralizado la actividad en el estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Los precios del barril han subido entre un 40 y un 50% después de que Irán bloqueara esta vía marítima y atacara objetivos de la industria energética y naval en los países del Golfo, en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra su territorio.

Stiglitz, que ganó el Premio Nobel de Economía en 2001 por su análisis de los mercados con información asimétrica, cree que el presidente Donald Trump "ha destruido la confianza en Estados Unidos y en el dólar".

A esto se suma ahora la inflación derivada de la guerra, así como una mayor incertidumbre para los hogares y las empresas.

"No saben cuáles van a ser los aranceles, ni cuánto tiempo va a durar esta guerra. No saben cuáles van a ser los precios de la energía", dijo Stiglitz.

Publicidad

Tags

Inflación PIB Guerra

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad