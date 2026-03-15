Irán advierte a otros países que si intervienen la guerra se extenderá

En una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva. "Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", dijo Trump a la cadena estadounidense.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, "solo por diversión".

Irán aseguró por su parte que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo.

"Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed.

"Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos", añadió en referencia a la breve guerra de junio de 2025 desatada por ataques de Israel y Estados Unidos.

El ministro también llamó a los demás países a "abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada" y aseguró que tiene "muchas pruebas" de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono afirma que más de 15,000 objetivos han sido alcanzados en el país.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderando su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

El bloqueo iraní de este estrecho, por donde solía transitar una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos, ha disparado el precio del petróleo.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien todavía no se ha visto en público, prometió en una declaración por escrito mantener cerrado Ormuz.

Pero Trump sugirió que quizás Mojtaba Jamenei no esté al mando de Irán. "No sé si está vivo", declaró.