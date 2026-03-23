T-MEC impulsa medidas de México y EU en propiedad intelectual

El objetivo es elevar el número de investigaciones penales, mejorar las técnicas de aplicación de la ley y lograr procesos judiciales más efectivos que desincentiven estos delitos. Para ello, se creará un grupo de trabajo binacional encabezado por la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). En este espacio participarán autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en ambos países.

La intención es que este grupo funcione como un canal directo de coordinación. Ahí se compartirán estrategias, se identificarán áreas de mejora y se impulsarán acciones concretas para fortalecer la persecución de delitos relacionados con la propiedad intelectual, desde la falsificación de productos hasta la distribución ilegal de contenidos, informó la Secretaría de Economía.

Además, se instalará una mesa redonda que reunirá a empresas, titulares de derechos y autoridades. Este foro permitirá que quienes enfrentan estos problemas de primera mano expongan sus casos ante el gobierno mexicano y aclaren los mecanismos para canalizar denuncias hacia procesos penales.

El acuerdo refleja la presión que Estados Unidos ha mantenido sobre México en este tema, pero también abre la puerta a una mayor colaboración. En un contexto donde el comercio digital y las cadenas de suministro ganan peso, la protección de marcas, patentes y derechos de autor se vuelve un elemento clave para dar certeza a las inversiones y al intercambio entre ambos países.

Este tema cobra mayor relevancia rumbo a la revisión del T-MEC, pues forma parte de los comentarios que llegaron a la USTR. La Fundación de Tecnologías de la Información e Innovación (ITIF) señaló que la continuidad del acuerdo debe estar sujeta al cumplimiento pleno de los compromisos en propiedad intelectual por parte de México.

El organismo también planteó que una eventual renovación del tratado incorpore reglas más estrictas para proteger a la región de prácticas desleales, en particular de China, así como mecanismos para excluir a infractores recurrentes de propiedad intelectual del mercado norteamericano.

Propone reforzar la protección de derechos en sectores estratégicos, como las ciencias biológicas, y evitar medidas que fragmenten el comercio regional, como el uso de barreras arancelarias o conceptos como la “soberanía digital”.

Más allá del cumplimiento del T-MEC, la apuesta apunta a construir un entorno más seguro para las empresas y a reducir prácticas que afectan tanto a la innovación como a la competencia en el mercado.