Manufactureros de EU bajo la sombra del T-MEC; el 70% ve incertidumbre

La encuesta del primer trimestre de 2026 de la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM), que agrupa a 14,000 empresas de todos los sectores industriales en Estados Unidos, muestra que el 75.3% de las firmas tiene una perspectiva positiva sobre su negocio. El dato supera el promedio histórico de 74.3%, un nivel que no se alcanzaba desde 2023.

Pero el entusiasmo tiene límites, porque siete de cada 10 manufactureros identifican la incertidumbre comercial como su principal preocupación, los encuestados señala este factor como el mayor reto para su negocio.

Ese dato refleja un entorno donde las reglas del comercio aún generan dudas por la revisión del T-MEC, junto con la política arancelaria de Estados Unidos, mantiene en alerta a las empresas que dependen del intercambio regional.

El vínculo con México y Canadá es importante, más de la mitad de los fabricantes, 54.6%, utiliza alguno de estos dos países como parte clave de su cadena de suministro. De ese grupo, 82.2% obtiene materias primas o insumos desde la región, mientras 62.7% cuenta con clientes al otro lado de la frontera. y 53.4 % utiliza instalaciones de producción o distribución allí.

Las empresas ven oportunidades de crecimiento y se preparan para expandir operaciones, pero necesitan mayor certidumbre para consolidar ese avance, dice la NAM.

El contraste define el momento actual de la manufactura estadounidense: hay confianza en el negocio, pero no en el entorno. Los fabricantes están listos para crecer, aunque el clima comercial, marcado por tensiones, revisiones y posibles ajustes al T-MEC, mantiene un nubarrón que impide despejar del todo el horizonte.