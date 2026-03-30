La apreciación del peso disminuye la recaudación de impuestos por importaciones

Frente a lo programado, la recaudación del IVA fue 9,100 millones de pesos menos, lo observado fue 271,900 millones.

En esta misma línea, los ingresos por impuestos a las importaciones disminuyeron 7.2% real anual, como reflejo de la variación cambiaria y un efecto de alta base de comparación; no obstante, se mantuvieron en niveles superiores a su promedio histórico, apoyados por el fortalecimiento de la fiscalización en aduanas y los ajustes en tasas al comercio exterior.

Frente a lo programado, los ingresos por impuestos a las importaciones fueron 14,300 millones menos.

Más IEPS por refrescos y tabaco

La recaudación por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentó 14.2% real anual, superando el crecimiento promedio de la última década (4.3%).

“Este desempeño se explicó principalmente por el incremento de 16.6% en el componente de combustibles, en un contexto de menores estímulos fiscales con respecto al primer bimestre de 2025. Asimismo, el componente distinto de combustibles contribuyó con un aumento de 11.3% real anual, impulsado por la revisión de los impuestos correspondientes al consumo de tabacos labrados y bebidas azucaradas" , destacó la dependencia.

No obstante, en el mes de marzo, debido a la guerra en Irán y el alza en los precios internacionales del petróleo y los combustibles, Hacienda activó estímulos fiscales para el diésel, y las gasolinas Magna y Premium. Con ello, van tres semanas con descuentos por litro a la cuota que se cobra por IEPS en los precios en estaciones de servicio. La activación de estos apoyos representa pérdidas tributarias para el sector público.

En total, los ingresos presupuestarios aumentaron 2% real anual, impulsados por el componente no petrolero, que registró un crecimiento de 3.3% real anual. En particular, la recaudación tributaria creció 2.6% real anual y superó en 24,000 millones de pesos lo previsto en el programa.

"Este resultado reflejó las acciones de combate al contrabando y del uso de herramientas digitales en los procesos administrativos y de fiscalización", destacó Hacienda.

La recaudación por el concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aumentó 4.9% real anual y superó en 33,000 millones de pesos el monto calendarizado, lo que ayudó a compensar los ingresos faltantes por IVA e importaciones. Este desempeño se explicó por un mayor cumplimiento voluntario, así como un entorno de mayores salarios reales y utilidades empresariales.

Gasto reporta menos recursos a los programados

En tanto, el gasto del sector público mostró un incremento de 2.5% en comparación con el primer bimestre de 2026, pero frente a lo programado fue 219,700 millones de pesos menos.

El gasto público se divide en programable y no programable, el primero, enfocado en dotar recursos para brindar servicios y bienes a la población, reportó el mayor faltante por 210,800 millones de pesos, mientras el no programable, enfocado en gastos como el pago por el servicio de la deuda, anotó un faltante por 8,900 millones de pesos.