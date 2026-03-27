Por tercera semana consecutiva, México activó descuentos o estímulos fiscales a la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a cada litro de diésel en el precio final a consumidores.

Para la semana del 28 de marzo al 3 de abril, el estímulo para el diésel, el combustible mayormente utilizado para el movimiento de personas y mercancías en el país, será de 5.18 pesos o 70%, por lo que la cuota IEPS para este combustible será de 2.19 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El descuento que se aplica al impuesto del diésel, es mayor al otorgado en las dos semanas previas . Y tiene el objetivo de amortizar las alzas los precios de los combustibles, principalmente motivadas por la guerra en Irán.