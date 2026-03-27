Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

México aplica descuento de 5 pesos al impuesto que le cobra al diésel

Para la semana del 28 de marzo al 3 de abril, Hacienda aplicará estímulos fiscales a las gasolinas Magna, Premium y diésel, para amortizar las alzas provocadas por la guerra en Irán.
vie 27 marzo 2026 05:57 PM
gasolinera pemex
Los descuentos que se aplican al impuesto IEPS al diésel y gasolinas, tienen el objetivo de amortizar las alzas de los precios de los combustibles en estaciones de servicio. (Foto: iStock. )

Por tercera semana consecutiva, México activó descuentos o estímulos fiscales a la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a cada litro de diésel en el precio final a consumidores.

Para la semana del 28 de marzo al 3 de abril, el estímulo para el diésel, el combustible mayormente utilizado para el movimiento de personas y mercancías en el país, será de 5.18 pesos o 70%, por lo que la cuota IEPS para este combustible será de 2.19 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El descuento que se aplica al impuesto del diésel, es mayor al otorgado en las dos semanas previas . Y tiene el objetivo de amortizar las alzas los precios de los combustibles, principalmente motivadas por la guerra en Irán.

Publicidad

En tanto, la cuota IEPS que se cobra a la gasolina Magna será de 5.15 pesos por litro, tras la aplicación de un estímulo de 1.55 pesos o de 23%. Esta es la segunda semana consecutiva que se aplica el estímulo a la gasolina regular.

El litro de Premium tendrá un estímulo de 0.45 pesos por litro, equivalente a 8%, por lo que la cuota queda en 5.21 pesos por litro.

La SHCP pública cada semana los estímulos fiscales a los combustibles, usualmente en vacaciones de semana santa los pública para un periodo de dos semanas, en esta ocasión solo los publicó para una semana.

¿Cuánto se paga de impuestos a la gasolina en México?

México es uno de los países consumidores de combustibles con mayor carga tributaria incluida en los precios finales.

Existen tres cuotas IEPS que se cobran a cada litro de gasolina Magna, Premium y diésel: por emisión de CO2, que es de 17 centavos para las gasolinas, y de 21 centavos para el litro de diésel. La estatal, que es de 59 centavos para la regular, 72 centavos para la roja, y 49 centavos para el diésel. También está la cuota por IEPS federal, esta última es la carga más fuerte y a la que Hacienda aplica estímulos o descuentos, cuando suben los precios del petróleo a nivel global.

Publicidad

Adicional a estos tres tipos de IEPS, se le cobra IVA de 16% sobre el precio final, es decir, al que incluye el costo del combustible, logística, margen de ganancia y los IEPS.

En total, cada litro de combustible automotriz en México paga cuatro impuestos: el IEPS federal, el IEPS estatal, el IEPS por CO2 e IVA.

Gasolina y diésel subirán de precio por ajuste al IEPS en 2026: desde cuándo y cuánto aumentan
Economía

Más de 45% de los precios de Magna y diésel son impuestos

¿Cuánto cuesta hoy la gasolina y el diésel?

De acuerdo con PetroIntelligence, el precio de la gasolina Magna promedió 23.7 pesos a nivel nacional; el de la Premium 27.8 pesos, y el del diésel 28.7 pesos por litro, al cierre de las 11 de la mañana del 27 de marzo.

Publicidad

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad