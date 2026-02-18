Publicidad

Economía

Plan de infraestructura enfrenta retos en financiamiento, seguridad y revisión del T-MEC

El proyecto, que prevé una inversión mixta de hasta 5.6 bdp, tiene el reto de que su ejecución dependa de mecanismos de financiamiento sólidos y de mayor certeza jurídica para atraer capital privado.
mié 18 febrero 2026 07:37 AM
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Édgar Amador Zamora, estima que este Plan pueda impulsar el crecimiento del PIB a un rango de entre 2.5 y 3.0% en 2026, por encima del intervalo de 1.8 a 2.8% previsto en los Criterios Generales de Política Económica, a través de una inversión, adicional a lo estipulado en el presupuesto público 2026, por 722,000 millones de pesos. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.)

El lanzamiento del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 proyecta una inversión mixta entre el sector público y privado por hasta 5.6 billones de pesos, es una acción bienvenida para atraer inversión y dinamizar la economía, no obstante enfrentará retos para su consolidación.

“En el Plan, sí se hace mención de que la inversión privada es necesaria, eso para mí es una señal muy potente. De parte de la administración pública federal se está haciendo un gran esfuerzo, lo vemos como bueno”, comentó Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de Finanzas Pública e Infraestructura de HR Ratings.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que este Plan pueda impulsar el crecimiento del PIB a un rango de entre 2.5 y 3.0% en 2026, por encima del intervalo de 1.8 a 2.8% previsto en los Criterios Generales de Política Económica, a través de una inversión, adicional a lo estipulado en el presupuesto público 2026, por 722,000 millones de pesos, en proyectos de ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

Sin embargo, el IMCO estima que alcanzar un crecimiento en el rango de 2.9%, sólo sería factible bajo el supuesto de que los 722,000 millones de pesos previstos se ejerzan en su totalidad durante el año y que el resto de las condiciones macroeconómicas permanezcan constantes.

¿De dónde saldrán los recursos?

Como todo Plan, este tiene sus desafíos. El primero es el tema del financiamiento.

“El tema es, ¿cómo lo vamos a financiar?, vemos sí hay recursos, los bancos están capitalizados, sabemos todos los recursos en el sector público; los fondos de pensión, la cuestión es que se materialicen muy bien los mecanismos de financiamiento. Esto es tarea de la banca con el sector privado. Sabemos que las Asociaciones Público-Privadas ya no existen, pero hay un modelo muy similar, entonces hay que esperar que todos estos nuevos contratos de inversión mixta, nazcan bien, crezcan bien y se reproduzcan mejor”, comentó Ballinez.

Destacó que se deben diseñar mecanismos de financiamiento sólidos de largo plazo, para que también el mercado los vea atractivos.

“Hay una realidad de que hay muchas necesidades, y hay poco dinero, entonces, tenemos que echar mano de esquemas que ya se han usado en el pasado con mucho éxito. Por ejemplo, en la Ciudad de México no había recursos para invertir en el Segundo Piso o en la Súper Vía, y se abrió el sector privado y se hicieron grandes obras financiadas por ellos que están funcionando muy bien”, destacó Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Para que los proyectos avancen se requieren estructuras financieras capaces de atraer financiamiento a tasas competitivas, consideró Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un análisis.

“Esto implica procesos competitivos de asignación, esquemas contractuales claros, una administración adecuada de riesgos y certidumbre jurídica, este último componente es -quizá- el reto central en el contexto de nuevos reguladores económicos y la implementación de la reforma judicial”, puntualizó Ocampo.

Seguridad y certeza

Si bien el tema de seguridad y el contexto legal han mejorado, y se han tomado cartas en el asunto, aún México no está en el lugar deseado en este aspecto, consideró el especialista de HR Ratings.

El plan de inversión en infraestructura se lanza luego de que en 2025, durante varios meses, el 70% de los especialistas en economía del sector privado encuestados por Banxico, considerara un entorno desfavorable para la inversión . Mientras que en diciembre se mantuvo en 49% y en enero en 48%.

Además, la falta de estado de derecho, el crimen y la corrupción fueron los tres principales obstáculos al hacer negocios en México, concentrando el 67% de los especialistas; en enero de 2026, estos mismos obstáculos concentraron el 68% en enero de 2025, y en 2024 el 65%.

Por igual es necesaria la certeza. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por su sigla en inglés), la incertidumbre regulatoria, fiscal y legal pesa tanto como los factores externos.

Cuando las reglas parecen cambiantes y la aplicación de la ley luce débil, las empresas optan por retrasar proyectos, aun cuando México ofrezca costos competitivos y cercanía con el mercado estadounidense, advierte CSIS.

"Hay una clara diferencia en el discurso hacia el sector empresarial, ya que en lo público se dice que hay una 'gran oportunidad' para invertir y por otro no hay reglas claras" señaló Valeria Moy, directora general del IMCO, en el Encuentro Expansión"Agenda legislativa pendiente en el Congreso".

La economista destacó que el gobierno busca incentivar la inversión privada bajo la promesa de un beneficio fiscal, pero hay incertidumbre por leyes aprobadas anteriormente como la reforma al Poder Judicial, la cual ha incrementado el costo de litigio para las empresas, alrededor de 20%.

Revisión del T-MEC

En tercer lugar está el desafío de la revisión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues en tanto no haya acuerdos, va existir un punto de incertidumbre para la inversión, comentó Ballinez.

“El proceso de pláticas y negociaciones con Estados Unidos, cada vez más, genera dudas de que se alcance un acuerdo el 1 de julio de 2026. Con ello, como lo establece el T-MEC y la ley estadounidense, el tratado seguiría en vigor, pero se vuelve a llevar a cabo una revisión en 2027 y luego, de no llegarse a un acuerdo, otra en 2028 y así sucesivamente hasta 2036, cuando, sin acuerdo, el tratado expiraría”, apuntó Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF.

Con información de Patricia Tapia, Yared de la Rosa y Carina García.

Infraestructura general Secretaría de Hacienda y Crédito Público

