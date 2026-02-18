“Hay una realidad de que hay muchas necesidades, y hay poco dinero, entonces, tenemos que echar mano de esquemas que ya se han usado en el pasado con mucho éxito. Por ejemplo, en la Ciudad de México no había recursos para invertir en el Segundo Piso o en la Súper Vía, y se abrió el sector privado y se hicieron grandes obras financiadas por ellos que están funcionando muy bien”, destacó Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Para que los proyectos avancen se requieren estructuras financieras capaces de atraer financiamiento a tasas competitivas, consideró Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un análisis.

“Esto implica procesos competitivos de asignación, esquemas contractuales claros, una administración adecuada de riesgos y certidumbre jurídica, este último componente es -quizá- el reto central en el contexto de nuevos reguladores económicos y la implementación de la reforma judicial”, puntualizó Ocampo.

Seguridad y certeza

Si bien el tema de seguridad y el contexto legal han mejorado, y se han tomado cartas en el asunto, aún México no está en el lugar deseado en este aspecto, consideró el especialista de HR Ratings.

El plan de inversión en infraestructura se lanza luego de que en 2025, durante varios meses, el 70% de los especialistas en economía del sector privado encuestados por Banxico, considerara un entorno desfavorable para la inversión . Mientras que en diciembre se mantuvo en 49% y en enero en 48%.

Además, la falta de estado de derecho, el crimen y la corrupción fueron los tres principales obstáculos al hacer negocios en México, concentrando el 67% de los especialistas; en enero de 2026, estos mismos obstáculos concentraron el 68% en enero de 2025, y en 2024 el 65%.

Por igual es necesaria la certeza. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por su sigla en inglés), la incertidumbre regulatoria, fiscal y legal pesa tanto como los factores externos.

Cuando las reglas parecen cambiantes y la aplicación de la ley luce débil, las empresas optan por retrasar proyectos, aun cuando México ofrezca costos competitivos y cercanía con el mercado estadounidense, advierte CSIS.

"Hay una clara diferencia en el discurso hacia el sector empresarial, ya que en lo público se dice que hay una 'gran oportunidad' para invertir y por otro no hay reglas claras" señaló Valeria Moy, directora general del IMCO, en el Encuentro Expansión"Agenda legislativa pendiente en el Congreso".

La economista destacó que el gobierno busca incentivar la inversión privada bajo la promesa de un beneficio fiscal, pero hay incertidumbre por leyes aprobadas anteriormente como la reforma al Poder Judicial, la cual ha incrementado el costo de litigio para las empresas, alrededor de 20%.