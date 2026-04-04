El SAT pide usar canales oficiales para evitar fraudes fiscales digitales

Frente a este escenario, la autoridad recordó que todos los trámites y comunicaciones oficiales se realizan únicamente mediante canales institucionales, como el Buzón Tributario, su portal en línea y cuentas verificadas en redes sociales. En este sentido, enfatizó que no solicita información confidencial a través de medios no oficiales, ni por llamadas telefónicas o mensajes directos.

Como parte de sus vías de atención, el SAT dispone del servicio telefónico MarcaSAT (55 6272 2728) y del Chat Uno a Uno, ambos disponibles de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. También mantiene presencia en plataformas digitales oficiales como Facebook, X, Instagram y YouTube, donde difunde información y orientación para los usuarios.

La institución alertó que ciertos indicios pueden ayudar a identificar intentos de fraude, como errores ortográficos, direcciones electrónicas inusuales o enlaces que conducen a sitios distintos al dominio oficial. Estas características suelen acompañarse de mensajes que generan urgencia para presionar a los usuarios a actuar sin verificar la información.

En línea con estas recomendaciones, el SAT exhortó a no descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos ni proporcionar datos personales o financieros sin confirmar previamente la autenticidad de la solicitud. Ante cualquier duda, sugirió acudir directamente a su portal oficial o utilizar sus canales institucionales para validar la información recibida.

Asimismo, destacó la importancia de mantener actualizados los datos de contacto en el Buzón Tributario, ya que este sistema constituye el principal medio de comunicación con la autoridad y cuenta con mecanismos de seguridad diseñados para resguardar la información fiscal.

Finalmente, el organismo subrayó que la prevención de fraudes requiere la participación activa de la ciudadanía. Reportar comunicaciones sospechosas permite identificar patrones y reforzar las medidas de protección. En el comunicado, el SAT insistió en que la seguridad de los datos personales es una responsabilidad compartida: mientras la autoridad fortalece sus sistemas, los contribuyentes deben mantenerse informados y actuar con cautela para evitar afectaciones económicas.