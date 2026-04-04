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Economía

El SAT pide usar canales oficiales para evitar fraudes fiscales digitales

El SAT pidió a contribuyentes usar únicamente sus canales oficiales para evitar fraudes digitales, ante el alza de mensajes falsos que buscan robar datos personales y financieros.
sáb 04 abril 2026 02:57 PM
sat y fraudes digitales
El SAT dispone del servicio telefónico MarcaSAT (55 6272 2728) y del Chat Uno a Uno para los fraudes digitales. También mantiene presencia en plataformas digitales oficiales como Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube. (Tero Vesalainen/Getty Images/iStockphoto)

En medio del aumento de fraudes digitales y la suplantación de identidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los contribuyentes a utilizar exclusivamente sus canales oficiales de contacto. La autoridad fiscal advirtió que, ante la creciente sofisticación de estos engaños, resulta indispensable verificar el origen de cualquier comunicación relacionada con trámites, devoluciones o notificaciones, especialmente en periodos de alta actividad en los que los delincuentes intensifican sus intentos de fraude.

Entre las modalidades más frecuentes, el SAT identificó el envío de correos electrónicos, mensajes de texto y enlaces apócrifos que simulan provenir de la institución. A través de estos mecanismos, los atacantes buscan obtener información personal, contraseñas o datos bancarios bajo pretextos como supuestos adeudos fiscales o devoluciones pendientes, lo que implica un riesgo directo para el patrimonio de los contribuyentes.

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Frente a este escenario, la autoridad recordó que todos los trámites y comunicaciones oficiales se realizan únicamente mediante canales institucionales, como el Buzón Tributario, su portal en línea y cuentas verificadas en redes sociales. En este sentido, enfatizó que no solicita información confidencial a través de medios no oficiales, ni por llamadas telefónicas o mensajes directos.

Como parte de sus vías de atención, el SAT dispone del servicio telefónico MarcaSAT (55 6272 2728) y del Chat Uno a Uno, ambos disponibles de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. También mantiene presencia en plataformas digitales oficiales como Facebook, X, Instagram y YouTube, donde difunde información y orientación para los usuarios.

La institución alertó que ciertos indicios pueden ayudar a identificar intentos de fraude, como errores ortográficos, direcciones electrónicas inusuales o enlaces que conducen a sitios distintos al dominio oficial. Estas características suelen acompañarse de mensajes que generan urgencia para presionar a los usuarios a actuar sin verificar la información.

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En línea con estas recomendaciones, el SAT exhortó a no descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos ni proporcionar datos personales o financieros sin confirmar previamente la autenticidad de la solicitud. Ante cualquier duda, sugirió acudir directamente a su portal oficial o utilizar sus canales institucionales para validar la información recibida.

Asimismo, destacó la importancia de mantener actualizados los datos de contacto en el Buzón Tributario, ya que este sistema constituye el principal medio de comunicación con la autoridad y cuenta con mecanismos de seguridad diseñados para resguardar la información fiscal.

Finalmente, el organismo subrayó que la prevención de fraudes requiere la participación activa de la ciudadanía. Reportar comunicaciones sospechosas permite identificar patrones y reforzar las medidas de protección. En el comunicado, el SAT insistió en que la seguridad de los datos personales es una responsabilidad compartida: mientras la autoridad fortalece sus sistemas, los contribuyentes deben mantenerse informados y actuar con cautela para evitar afectaciones económicas.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT) Fraudes

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