El SAT niega hackeo a sus sistema para robar datos de contribuyentes y habla de su ciberseguridad

El SAT detalló tres puntos:

1. En temas de ciberseguridad, el SAT se encuentra alineado con las directrices y marcos de gestión establecidos por el Gobierno Federal, basados en estándares internacionales como la familia ISO/IEC 27000, y los estándares ISO 22301 e ISO 31000, para mantener un constante monitoreo y poder efectuar la temprana detección y correspondiente respuesta a incidentes de índole informática.

2. Ante cualquier publicación que indique un supuesto incidente informático, el SAT despliega los protocolos correspondientes de monitoreo y, de ser el caso, de contención y mitigación de amenazas de ciberdelincuencia para salvaguardar la información de las y los contribuyentes.

3. Derivado del análisis de la información publicada, se examinaron las bitácoras de operación de los sistemas que pudieran guardar relación con la supuesta filtración realizada. De las revisiones efectuadas, no se identifican accesos ilegítimos ni comportamiento anómalo en la operación de dichos sistemas.

El diario Reforma publicó este jueves que un hacker robó 195 millones de registros de contribuyentes mexicanos, de padrones de votantes y archivos de organismos públicos de varios estados, siendo el SAT y el INE las instituciones más afectadas.