El récord del SAT en recaudación de impuestos tiene un aliado clave para lograrlo: los correos electrónicos

Los avisos que envía la autoridad corresponden a las facultades de gestión que tiene, es decir, antes de ejercer facultades de comprobación.

¿Por qué me envía un mensaje el SAT?

“Es una etapa, que lo que particularmente busca es asistir al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, unos mensajes son simples recordatorios, por ejemplo, días antes de que se venza la fecha para presentar pagos provisionales. Ahí no hay ninguna facultad de fiscalización, es un recordatorio automático ante el vencimiento cercano de una obligación”, explicó Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la comisión técnica del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Hay otros mensajes en los que, tampoco sin acto de fiscalización, le piden al contribuyente revisar sus mensajes en el Buzón Tributario, los cuales usualmente invitan a la persona a autocorregirse, pues se ha detectado alguna discrepancia. Si el contribuyente hace caso omiso y no aclara la situación, la autoridad ejerce facultades de comprobación, y entonces lo que envía son requerimientos, en los que ya notifica específicamente lo que se debe corregir y pagar, multas a liquidar, detalló el especialista del CCPM.

La recaudación por requerimientos es la segunda fuente de recaudación por vigilancia de obligaciones del SAT.

Sin caer en fraudes o robo de datos

Malhechores envían avisos, haciéndose pasar por la autoridad fiscal, con el objetivo de robar datos o incluso claves sensibles, a través de una práctica denominada pishing.

“Si un contribuyente recibe un email donde le dice: 'hemos observado diferencias, haga clic en la liga siguiente', jamás se debe ingresar en ligas anexas, ni abrir archivos no solicitados”, detalló Jerónimo Pérez.

La forma correcta es entrar a la página oficial del SAT, www.sat.gob.mx , y con la e.firma o contraseña ingresar al Buzón Tributario y revisar ahí el mensaje por parte de la autoridad.