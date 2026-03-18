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El correo electrónico es el medio con el que más recauda el SAT

Más del 62% de lo que recauda el fisco por envío de mensajes a los contribuyentes llega por las notificaciones vía mail.
mié 18 marzo 2026 11:30 AM
El récord del SAT en recaudación de impuestos tiene un aliado clave para lograrlo: los correos electrónicos
Si el contribuyente hace caso omiso de invitaciones o notificaciones y no aclara su situación fiscal, la autoridad ejerce facultades de comprobación, y entonces lo que envía son requerimientos, en los que ya notifica específicamente lo que se debe corregir y pagar, multas a liquidar. (Foto: iStock. )

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) refuerza sus actos de vigilancia para el cumplimiento de los contribuyentes en el pago de impuestos, y los avisos y las notificaciones que envía por correo electrónico son los que más le generan ingresos por recaudación, entre otros medios como Buzón Tributario, telemensajes, mensajes sms, requerimientos y requerimientos de entidades federativas.

Cifras de la autoridad fiscal detallan que, del total de la recaudación derivada de la vigilancia de obligaciones por 154,168 millones de pesos en 2025, el 62%, equivalente a 95,925 millones es generado por avisos que llegan de la autoridad fiscal a contribuyentes por correo electrónico para recordarles que tienen algún pendiente en materia de impuestos, como declaraciones mensuales y anuales.

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Los avisos que envía la autoridad corresponden a las facultades de gestión que tiene, es decir, antes de ejercer facultades de comprobación.

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“Es una etapa, que lo que particularmente busca es asistir al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, unos mensajes son simples recordatorios, por ejemplo, días antes de que se venza la fecha para presentar pagos provisionales. Ahí no hay ninguna facultad de fiscalización, es un recordatorio automático ante el vencimiento cercano de una obligación”, explicó Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la comisión técnica del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Hay otros mensajes en los que, tampoco sin acto de fiscalización, le piden al contribuyente revisar sus mensajes en el Buzón Tributario, los cuales usualmente invitan a la persona a autocorregirse, pues se ha detectado alguna discrepancia. Si el contribuyente hace caso omiso y no aclara la situación, la autoridad ejerce facultades de comprobación, y entonces lo que envía son requerimientos, en los que ya notifica específicamente lo que se debe corregir y pagar, multas a liquidar, detalló el especialista del CCPM.

La recaudación por requerimientos es la segunda fuente de recaudación por vigilancia de obligaciones del SAT.

Sin caer en fraudes o robo de datos

Malhechores envían avisos, haciéndose pasar por la autoridad fiscal, con el objetivo de robar datos o incluso claves sensibles, a través de una práctica denominada pishing.

“Si un contribuyente recibe un email donde le dice: 'hemos observado diferencias, haga clic en la liga siguiente', jamás se debe ingresar en ligas anexas, ni abrir archivos no solicitados”, detalló Jerónimo Pérez.

La forma correcta es entrar a la página oficial del SAT, www.sat.gob.mx , y con la e.firma o contraseña ingresar al Buzón Tributario y revisar ahí el mensaje por parte de la autoridad.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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