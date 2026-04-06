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Economía

Inegi: Inversión y consumo en México arrancan 2026 en terreno negativo

El retroceso del consumo y la inversión al inicio de 2026 refleja una debilidad en la demanda agregada, lo que anticipa un desafío económico en los próximos meses.
lun 06 abril 2026 07:48 AM
inversion fija bruta inegi enero 2026
La inversión en construcción cayó 0.8% mensual en enero, aunque en su comparación anual aún muestra un crecimiento de 3.8%, según datos del Inegi. (Foto: Carl de Souza/AFP)

La economía mexicana arrancó 2026 con señales de enfriamiento. En enero, tanto el consumo privado como la inversión fija bruta registraron caídas mensuales, lo que apunta a una desaceleración en los dos principales motores internos del crecimiento, de acuerdo con datos del Inegi.

El consumo privado retrocedió 1.6% mensual en términos reales, su mayor caída reciente, aunque en su comparación anual aún mostró un crecimiento de 2.7%. En paralelo, la formación bruta de capital fijo cayó 1.1% mensual y se contrajo 2.2% frente a enero del año pasado, evidenciando un deterioro más marcado en la inversión .

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Inversión fija bruta a la baja

El principal lastre en la inversión provino del rubro de maquinaria y equipo, que cayó 8.0% anual, reflejando una menor adquisición de activos productivos por parte de las empresas .

En contraste, la construcción logró mantenerse en terreno positivo anual (3.8%), aunque también registró una caída mensual de 0.8%, lo que apunta a una desaceleración incluso en este segmento.

El consumo muestra señales de debilidad

Por otro lado, el retroceso en el consumo estuvo concentrado en el menor gasto en bienes importados, que se desplomó 6.8% mensual, mientras que el consumo de bienes y servicios nacionales cayó 0.7%, con descensos tanto en bienes (-0.9%) como en servicios (-0.5%).

Aunque en términos anuales algunos componentes aún muestran crecimiento, particularmente los bienes importados, con un alza de 12.2%, el retroceso mensual sugiere una pérdida de dinamismo en el arranque del año.

Cabe recordar que el consumo privado es el principal motor del crecimiento económico en México, con una participación cercana a 65% del PIB, por lo que cualquier deterioro en su dinámica impacta directamente la actividad económica.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Bienes de consumo Indicador de la Inversión Fija Bruta

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