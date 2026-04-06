Inegi: Inversión y consumo en México arrancan 2026 en terreno negativo

La economía mexicana arrancó 2026 con señales de enfriamiento. En enero, tanto el consumo privado como la inversión fija bruta registraron caídas mensuales, lo que apunta a una desaceleración en los dos principales motores internos del crecimiento, de acuerdo con datos del Inegi.
El consumo privado retrocedió 1.6% mensual en términos reales, su mayor caída reciente, aunque en su comparación anual aún mostró un crecimiento de 2.7%. En paralelo, la formación bruta de capital fijo cayó 1.1% mensual y se contrajo 2.2% frente a enero del año pasado, evidenciando un deterioro más marcado en la inversión .