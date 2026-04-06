Inegi: Inversión y consumo en México arrancan 2026 en terreno negativo

Inversión fija bruta a la baja

El principal lastre en la inversión provino del rubro de maquinaria y equipo, que cayó 8.0% anual, reflejando una menor adquisición de activos productivos por parte de las empresas .

En contraste, la construcción logró mantenerse en terreno positivo anual (3.8%), aunque también registró una caída mensual de 0.8%, lo que apunta a una desaceleración incluso en este segmento.

El consumo muestra señales de debilidad

Por otro lado, el retroceso en el consumo estuvo concentrado en el menor gasto en bienes importados, que se desplomó 6.8% mensual, mientras que el consumo de bienes y servicios nacionales cayó 0.7%, con descensos tanto en bienes (-0.9%) como en servicios (-0.5%).

Aunque en términos anuales algunos componentes aún muestran crecimiento, particularmente los bienes importados, con un alza de 12.2%, el retroceso mensual sugiere una pérdida de dinamismo en el arranque del año.

Cabe recordar que el consumo privado es el principal motor del crecimiento económico en México, con una participación cercana a 65% del PIB, por lo que cualquier deterioro en su dinámica impacta directamente la actividad económica.