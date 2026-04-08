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Economía

Santander incursiona en el negocio de pensiones

La institución financiera nombró a Cristina Rohde como la nueva responsable del área de seguros, de la que dependerá la de pensiones.
mié 08 abril 2026 02:57 PM
crsitina rhode nueva responsable de seguros en santander mexico
Cristina Rhode es la nueva responsable del área de seguros en Santander México. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez Esquivel)

Santander México anunció el fichaje de Cristina Rohde como la nueva responsable de su división de seguros y la incursión al negocio de pensiones.

Rohde, que era directora de seguros en Banamex tras la separación de Citi, también ha trabajado en Peña Verde y BBVA México.

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Santander también nombró a Juan Márquez como responsable de Life & Pensions; división dentro del área de seguros.

Márquez colaboró en MetLife. Previamente fue director ejecutivo de Seguros en Scotiabank y desempeñó puestos de responsabilidad en Zurich Insurance Company.

“Estas incorporaciones fortalecen nuestra organización local y apoyan nuestra ambición de seguir impulsando el crecimiento del negocio de seguros y de pensiones en un mercado estratégico", dijo Felipe García, director general de Santander México.

De esta forma se buscarán iniciativas para acompañar a los clientes a lo largo de su ciclo de vida financiero promoviendo una cultura de protección y prevención de largo plazo.

El negocio de seguros apuesta con estos nombramientos a una nueva etapa de digitalización y optimización.

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BANCO SANTANDER, S.A. Seguros

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