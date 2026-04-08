Santander también nombró a Juan Márquez como responsable de Life & Pensions; división dentro del área de seguros.

Márquez colaboró en MetLife. Previamente fue director ejecutivo de Seguros en Scotiabank y desempeñó puestos de responsabilidad en Zurich Insurance Company.

“Estas incorporaciones fortalecen nuestra organización local y apoyan nuestra ambición de seguir impulsando el crecimiento del negocio de seguros y de pensiones en un mercado estratégico", dijo Felipe García, director general de Santander México.

De esta forma se buscarán iniciativas para acompañar a los clientes a lo largo de su ciclo de vida financiero promoviendo una cultura de protección y prevención de largo plazo.

El negocio de seguros apuesta con estos nombramientos a una nueva etapa de digitalización y optimización.