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Economía

De BBVA y Nu al Banco del Bienestar: la radiografía de los bancos y fintech que mueven el dinero en México

El ranking de Expansión revela qué bancos, fintech e instituciones públicas concentran ventas, empleo y operaciones dentro del sistema financiero mexicano.
mar 24 marzo 2026 05:55 AM
Radiografía bancos de México
Estas instituciones canalizan el ahorro, otorgan crédito, financian empresas y sostienen parte clave de la actividad económica. (Expansión/Google AI Studio)

En México operan decenas de instituciones financieras que van desde grandes bancos internacionales hasta entidades públicas de desarrollo y plataformas digitales emergentes. En conjunto, conforman un sistema que canaliza el ahorro, otorga créditos, financia empresas y sostiene una parte fundamental de la actividad económica del país.

Dentro de este sistema destaca la banca comercial o tradicional, que es la que la mayoría de la población conoce y utiliza de manera cotidiana para servicios de cuentas de ahorro, inversión, tarjetas, créditos o transferencias.

Pero el sistema financiero mexicano no se limita a los bancos que operan en sucursales o que ofrecen servicios al público en general. También existe la banca de desarrollo, integrada por instituciones del Estado mexicano cuyo objetivo no es competir con la banca privada, sino impulsar sectores estratégicos mediante financiamiento.

En los últimos años, además, han ganado terreno las fintech y la banca digital, plataformas tecnológicas que ofrecen servicios financieros en línea y que han sido adoptadas con rapidez por usuarios jóvenes y por quienes buscan trámites más ágiles.

A este ecosistema se suman también casas de bolsa y firmas de corretaje, que participan en el mercado de valores y facilitan la inversión y el acceso al financiamiento mediante distintos instrumentos financieros.

En conjunto, todas estas instituciones forman un entramado que mueve día a día el dinero de millones de personas y empresas en México. Conocer quiénes lo integran permite trazar una radiografía del sistema financiero, entender su papel en la economía y dimensionar también su impacto en la generación de empleo.

Este análisis se basa en los datos del ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión.

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Banca tradicional

Dentro del sistema financiero mexicano, la banca comercial está integrada por instituciones que ofrecen servicios financieros directos al público, como cuentas, tarjetas, créditos, hipotecas, inversiones y transferencias.

Se trata del segmento más visible del sistema financiero y el que concentra gran parte de las operaciones financieras que realizan diariamente tanto personas como empresas.

Estas son algunas de las principales entidades del sector, con sus ventas en 2024 (millones de pesos) y número de empleados:

Banco — ventas 2024 (mdp) y empleados

BBVA México — 522,704 mdp y 47,544 empleados

Grupo Financiero Banorte — 506,969 mdp y 30,908 empleados

Banco Santander México — 247,886 mdp y 25,589 empleados

HSBC México — 129,232 mdp y 13,320 empleados

Banco Azteca — 109,202 mdp y 42,695 empleados

Scotiabank Inverlat — 95,607 mdp y 9,620 empleados

BanBajío — 48,946 mdp y 6,639 empleados

Afirme Grupo Financiero — 47,999 mdp y 5,763 empleados

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Otros bancos que también forman parte de este segmento dentro del ranking son:

Banregio — 35,161 mdp y 6,973 empleados

BanCoppel — 27,686 mdp y 16,800 empleados

Banco Sabadell México — 14,178 mdp y 450 empleados

Banco del Bienestar — 18,398 mdp y 8,820 empleados

Banco Bancrea — 6,535 mdp y 577 empleados

Bansí — 7,707 mdp y 425 empleados

MUFG Bank México — 3,697 mdp y 186 empleados

Nota: en el ranking de este año se omitió a las entidades de Citigroup y Banamex debido a su proceso de separación corporativa. No obstante, para dimensionar su tamaño, en la edición 2024 Grupo Financiero Citibanamex ocupó la posición 20, con ventas por 245,628 millones de pesos.

En conjunto, estas instituciones conforman el núcleo del sistema bancario tradicional en México, ya que concentran la mayor parte de los depósitos, créditos y operaciones financieras que realizan tanto personas como empresas. Además, varias de ellas mantienen una fuerte presencia regional o están enfocadas en segmentos específicos del mercado, como pymes, consumo o banca corporativa.

App de BBVA
BBVA México: mayor banco del país; 522,704 mdp en ventas y 47,544 empleados. (Expansión/Google AI Studio)

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Banca de desarrollo

Además de la banca comercial, el sistema financiero nacional cuenta con la banca de desarrollo, que es un conjunto de instituciones públicas cuyo objetivo principal es impulsar sectores estratégicos de la economía que no siempre reciben financiamiento suficiente por parte de la banca privada.

A diferencia de los bancos comerciales, estas entidades no están orientadas principalmente a maximizar utilidades, sino a facilitar crédito, garantías y programas de financiamiento para proyectos de infraestructura, vivienda, exportaciones, apoyo a pequeñas y medianas empresas y desarrollo regional.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México de la revista Expansión, estas son algunas de las principales instituciones de banca de desarrollo que operan en el país:

Institución — ventas 2024 (millones de pesos) y empleados

Infonavit — 218,190 mdp y 5,456 empleados

Banobras — 145,256 mdp y 1,031 empleados

Bancomext — 44,016 mdp y 592 empleados

Nafin — 40,544 mdp y 977 empleados

Fovissste — 34,103 mdp y 875 empleados

Banjército — 19,119 mdp y 2,076 empleados

Sociedad Hipotecaria Federal — 17,206 mdp y 420 empleados

Fonacot — 11,117 mdp y 1,439 empleados

Estas instituciones cumplen funciones específicas dentro de la economía mexicana. Por ejemplo, Banobras financia infraestructura y obra pública; Nafin y Bancomext apoyan empresas y exportaciones; mientras que Infonavit y Fovissste se enfocan en el financiamiento de vivienda para trabajadores.

En conjunto, la banca de desarrollo funciona como un brazo financiero del Estado que busca impulsar el crecimiento económico, facilitar el acceso al crédito y cerrar brechas en sectores donde el financiamiento privado es limitado.

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Banca de desarrollo: entidades públicas como Infonavit y Banobras que financian vivienda, infraestructura y empresas. (Foto: iStcok)

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Fintech y banca digital

En los últimos años, el sistema financiero mexicano ha visto crecer con rapidez a las fintech y la banca digital, un segmento integrado por plataformas tecnológicas que ofrecen servicios financieros a través de aplicaciones móviles y plataformas en línea.

A diferencia de la banca tradicional, estas empresas operan con estructuras más ligeras y procesos completamente digitales que permiten abrir cuentas, solicitar créditos, realizar pagos o invertir desde el teléfono celular, sin necesidad de acudir a una sucursal física.

Este modelo ha ganado popularidad especialmente entre usuarios jóvenes y personas que buscan trámites más rápidos.

Dentro del ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, algunas de estas plataformas ya comienzan a figurar por su tamaño y crecimiento dentro del ecosistema financiero.

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Entre ellas destacan:

Empresa — ventas 2024 (millones de pesos) y empleados

Nu México — 12,086 mdp y 1,160 empleados

Klar — 4,832 mdp y 2,254 empleados

Estas plataformas ofrecen principalmente cuentas digitales, tarjetas de crédito, financiamiento al consumo y herramientas de pago, todo gestionado desde aplicaciones móviles.

El crecimiento del sector también está vinculado a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, que estableció un marco legal para este tipo de empresas en México.

Aunque todavía son más pequeñas que los grandes bancos tradicionales, las fintech y la banca digital comienzan a consolidarse como un nuevo actor dentro del sistema financiero, ampliando la competencia y ofreciendo alternativas de servicios a millones de usuarios.

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Nu México: fintech de rápido crecimiento con 12,086 mdp en ventas y servicios financieros totalmente digitales. (Cortesía)

Casas de bolsa y corretaje

Otro componente del sistema financiero mexicano son las casas de bolsa y firmas de corretaje, instituciones que participan en el mercado de valores y facilitan la compra y venta de instrumentos financieros, así como el acceso a inversión y financiamiento para empresas y particulares.

A través de estas entidades, inversionistas pueden operar acciones, bonos y otros activos financieros, además de recibir asesoría para la gestión de portafolios y estrategias de inversión.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México de la revista Expansión, algunas de las principales firmas del sector son:

Casa de bolsa — ventas 2024 (millones de pesos) y empleados

Actinver — 19,681 mdp y 2,306 empleados

Vector Casa de Bolsa — 7,076 mdp y 853 empleados

Finamex Casa de Bolsa — 11,451 mdp y 256 empleados

Monex Casa de Bolsa — 7,519 mdp y 1,444 empleados

Valores Mexicanos Casa de Bolsa — 3,801 mdp y 211 empleados

INVEX Casa de Bolsa — 3,431 mdp y 311 empleados

Inversora Bursátil Casa de Bolsa — 6,431 mdp y 1,265 empleados

Aunque operan con menos sucursales que los bancos, estas instituciones son clave para el funcionamiento del mercado bursátil y la canalización de inversiones dentro de la economía mexicana.

Radiografía del empleo en el sector financiero

Más allá de los servicios que ofrecen, las instituciones financieras también representan una importante fuente de empleo en México. Bancos, organismos públicos, fintech y casas de bolsa suman en conjunto decenas de miles de trabajadores, desde ejecutivos y analistas hasta personal operativo y tecnológico.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México de la revista Expansión, algunos de los mayores empleadores del sector son:

BBVA México — 47,544 empleados

Banco Azteca — 42,695 empleados

Grupo Financiero Banorte — 30,908 empleados

Banco Santander México — 25,589 empleados

BanCoppel — 16,800 empleados

HSBC México — 13,320 empleados

Estas cifras muestran cómo la banca comercial concentra gran parte del empleo financiero del país, aunque otras áreas como la banca de desarrollo, las fintech y las casas de bolsa también generan miles de puestos de trabajo especializados.

En conjunto, el sistema financiero no solo canaliza el dinero que mueve la economía, sino que también sostiene una amplia red de empleos vinculados a la intermediación financiera, la tecnología, el análisis de riesgo y la inversión, consolidándose como uno de los sectores clave para el funcionamiento del aparato productivo en México.

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BBVA Bancomer Nubank BANCO SANTANDER, S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V.

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