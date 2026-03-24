De BBVA y Nu al Banco del Bienestar: la radiografía de los bancos y fintech que mueven el dinero en México

En México operan decenas de instituciones financieras que van desde grandes bancos internacionales hasta entidades públicas de desarrollo y plataformas digitales emergentes. En conjunto, conforman un sistema que canaliza el ahorro, otorga créditos, financia empresas y sostiene una parte fundamental de la actividad económica del país.

Dentro de este sistema destaca la banca comercial o tradicional, que es la que la mayoría de la población conoce y utiliza de manera cotidiana para servicios de cuentas de ahorro, inversión, tarjetas, créditos o transferencias.

Pero el sistema financiero mexicano no se limita a los bancos que operan en sucursales o que ofrecen servicios al público en general. También existe la banca de desarrollo, integrada por instituciones del Estado mexicano cuyo objetivo no es competir con la banca privada, sino impulsar sectores estratégicos mediante financiamiento.

En los últimos años, además, han ganado terreno las fintech y la banca digital, plataformas tecnológicas que ofrecen servicios financieros en línea y que han sido adoptadas con rapidez por usuarios jóvenes y por quienes buscan trámites más ágiles.

A este ecosistema se suman también casas de bolsa y firmas de corretaje, que participan en el mercado de valores y facilitan la inversión y el acceso al financiamiento mediante distintos instrumentos financieros.

En conjunto, todas estas instituciones forman un entramado que mueve día a día el dinero de millones de personas y empresas en México. Conocer quiénes lo integran permite trazar una radiografía del sistema financiero, entender su papel en la economía y dimensionar también su impacto en la generación de empleo.

Este análisis se basa en los datos del ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión.