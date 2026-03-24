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¿Tienes un negocio? Secretaría de Economía y Santander ofrecen becas y capacitaciones para aprovechar el Mundial 2026

La Secretaría de Economía y Grupo Santander realizan esta iniciativa para fortalecer e impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ante el Mundial.
mar 24 marzo 2026 02:31 PM
Secretaría de Economía y Santander dan becas y capacitaciones para que aproveches el Mundial 2026, ¿cómo aplicar?
Becas Somos México – Somos Anfitriones es una iniciativa de Grupo Santander y la Secretaría de Economía (SE) para el fortalecimiento y crecimiento de MIPYMES en el contexto del Mundial 2026 (Hispanolistic/Getty Images)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca, y México es una de sus sedes principales. Esto no solo es importante para los equipos competidores o los aficionados, sino también para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que, en muchos casos, serán los puntos más cercanos de atención para miles de turistas nacionales e internacionales que vendrán al evento deportivo.

Con la intención de apoyar, la Secretaría de Economía (SE) y Grupo Santander tienen una iniciativa para estos negocios, a través de becas gratuitas Somos México - Somos Anfitriones, con capacitaciones sobre digitalización, optimizar procesos e incluso cómo brindar mejores experiencias.

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Becas Somos México - Somos Anfitriones

El programa está impulsado tanto por la SE y Grupo Santander con el propósito de fortalecer e impulsar el crecimiento de las MIPYMES en las sedes mundialistas ( Ciudad de México , Jalisco y Nuevo León), además de otros estados turísticos, por su impacto y relevancia estratégica, como lo son Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

Para ello, el programa se conforma de diferentes cursos seleccionados de acuerdo a las necesidades de las MIPYMES, donde se espera que el impacto económico y de desarrollo en el marco de la Copa Mundial 2026.

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El Mundial 2026 pone a prueba al turismo mexicano más allá del silbatazo final

Entre los temas principales está la innovación para retener al cliente, competencias financieras, inteligencia artificial en negocios e inglés. Cada uno realizado por instituciones internacionales relevantes como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Londres, o la Universidad de Chile.

Los cursos son 100% en línea en la plataforma de Coursera, con total flexibilidad y autogestión. La duración dependerá de cada uno. Algunos son de apenas dos horas, y otros son de 40 horas. Podrán consultarlos aquí .

Somos Anfitriones capacitará a 60,000 personas, y actualmente hay varias plazas disponibles para su acceso.

¿Quién puede acceder a la capacitación?

La iniciativa está orientada a la población mayor de 18 años, residentes en las ciudades mundialistas y turísticas (Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Estado de México) que desempeñen un papel de toma de decisiones en una MIPYMES.

No se requiere contar con un título o grado profesional, ni un área de conocimientos específicos, solo tener interés en hacer crecer su negocio y fortalecer sus habilidades empresariales.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente en la convocatoria a través de https://app.santanderopenacademy.com/program/becas-somos-mexico-somos-anfitriones . Tendrán hasta el domingo 2 de agosto para realizarlo.

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Las solicitudes serán validadas por equipos de la Secretaría de Economía y Santander Universidades para la aceptación a participar en la iniciativa.

Los viernes de cada quince días se realizarán avisos de acceso a los cursos para la inscripción, por lo que es importante que estén pendientes de su registro. Tendrán 10 días naturales para confirmar la aceptación de su curso y contestar al correo electrónico de notificación.

El 4 de agosto de 2026 deberán iniciar sesión en la plataforma www.santanderopenacademy.com para aceptar la beca recibida como un proceso de transparencia.

4 de cada 10 negocios aceptan pagos internacionales

La adopción de pagos digitales siue siendo un reto para miles de tiendas y comerciantes en México, ya que no siempre cuentan con la infraestructura o tecnología necesaria para ello, como terminales de cobro.

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De acuerdo con el análisis "Hallazgos del Retail Report 2026", elaborado por la plataforma Adyen, cuatro de cada 10 comercios aceptan métodos de pago internacionales, lo que señala una limitante para el contexto de turismo mundialista, estimado con la llegada de 65 millones de visitantes, según la Secretaría de Turismo (Sectur).

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“Los datos recientes de la encuesta muestran que la preparación operativa no avanza al ritmo que se requerirá: aún hay comercios que no aceptan métodos de pago relevantes para visitantes y, en tienda, persisten cuellos de botella. En un torneo de esta escala, eso implica filas, ventas perdidas y mayor presión sobre la seguridad y la continuidad operativa”, s eñala en el análisis Fabricio Moreno, country manager de Adyen en México.

No contar con la preparación adecuada puede llevar que los comerciantes pierdan ingresos relevantes en este contexto.

Con información de Mara Echeverría.

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Economía banca-digital GRUPO FINANCIERO SANTANDER, S.A.B. DE C.V.

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