Secretaría de Economía y Santander dan becas y capacitaciones para que aproveches el Mundial 2026, ¿cómo aplicar?

Becas Somos México - Somos Anfitriones
El programa está impulsado tanto por la SE y Grupo Santander con el propósito de fortalecer e impulsar el crecimiento de las MIPYMES en las sedes mundialistas ( Ciudad de México , Jalisco y Nuevo León), además de otros estados turísticos, por su impacto y relevancia estratégica, como lo son Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.
Para ello, el programa se conforma de diferentes cursos seleccionados de acuerdo a las necesidades de las MIPYMES, donde se espera que el impacto económico y de desarrollo en el marco de la Copa Mundial 2026.
Entre los temas principales está la innovación para retener al cliente, competencias financieras, inteligencia artificial en negocios e inglés. Cada uno realizado por instituciones internacionales relevantes como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Londres, o la Universidad de Chile.
Los cursos son 100% en línea en la plataforma de Coursera, con total flexibilidad y autogestión. La duración dependerá de cada uno. Algunos son de apenas dos horas, y otros son de 40 horas. Podrán consultarlos aquí .
Somos Anfitriones capacitará a 60,000 personas, y actualmente hay varias plazas disponibles para su acceso.
¿Quién puede acceder a la capacitación?
La iniciativa está orientada a la población mayor de 18 años, residentes en las ciudades mundialistas y turísticas (Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Estado de México) que desempeñen un papel de toma de decisiones en una MIPYMES.
No se requiere contar con un título o grado profesional, ni un área de conocimientos específicos, solo tener interés en hacer crecer su negocio y fortalecer sus habilidades empresariales.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente en la convocatoria a través de https://app.santanderopenacademy.com/program/becas-somos-mexico-somos-anfitriones . Tendrán hasta el domingo 2 de agosto para realizarlo.