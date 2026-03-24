Secretaría de Economía y Santander dan becas y capacitaciones para que aproveches el Mundial 2026, ¿cómo aplicar?

Becas Somos México - Somos Anfitriones

El programa está impulsado tanto por la SE y Grupo Santander con el propósito de fortalecer e impulsar el crecimiento de las MIPYMES en las sedes mundialistas ( Ciudad de México , Jalisco y Nuevo León), además de otros estados turísticos, por su impacto y relevancia estratégica, como lo son Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

Para ello, el programa se conforma de diferentes cursos seleccionados de acuerdo a las necesidades de las MIPYMES, donde se espera que el impacto económico y de desarrollo en el marco de la Copa Mundial 2026.

Entre los temas principales está la innovación para retener al cliente, competencias financieras, inteligencia artificial en negocios e inglés. Cada uno realizado por instituciones internacionales relevantes como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Londres, o la Universidad de Chile.

Los cursos son 100% en línea en la plataforma de Coursera, con total flexibilidad y autogestión. La duración dependerá de cada uno. Algunos son de apenas dos horas, y otros son de 40 horas. Podrán consultarlos aquí .

Somos Anfitriones capacitará a 60,000 personas, y actualmente hay varias plazas disponibles para su acceso.

¿Quién puede acceder a la capacitación?

La iniciativa está orientada a la población mayor de 18 años, residentes en las ciudades mundialistas y turísticas (Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Estado de México) que desempeñen un papel de toma de decisiones en una MIPYMES.

No se requiere contar con un título o grado profesional, ni un área de conocimientos específicos, solo tener interés en hacer crecer su negocio y fortalecer sus habilidades empresariales.