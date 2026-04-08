Se pierden 1,726 empleadores en marzo ante el IMSS, suman más de 9,000 en el primer trimestre del 2026

"El total de patrones registra disminuciones mensuales en 22 de los últimos 23 meses. De igual forma, se registra una caída de 28,168 patrones respecto a marzo del año pasado", refiere por su parte Banco Base en un reporte.

Agrega que este la caída de registro de los patrones a tasa anual es algo que no ocurría desde el periodo de abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro patronal cayó durante 30 meses consecutivos.

En total, el Seguro Social tiene inscritos a 1.02 millones de empleadores al cierre del primer trimestre del año.

Respecto al salario, los cotizantes tuvieron un promedio de 663.50 pesos diarios, un aumento de 7.14% anual. Considerando la inflación en el periodo, el crecimiento real del salario base de cotización promedio es de 2.51%, agrega Banco Base.

Crece el empleo formal

El IMSS añadió que en el mes de referencia se crearon 32,930 plazas con seguridad social, con lo que la economía lleva acumulados 207,604 puestos en lo que va del 2026. De esta última cifra, el 83% corresponde a trabajos permanentes y el resto a temporales.

"Sin considerar los puestos de trabajo del programa de plataformas digitales, se registraría un crecimiento anual de solo 0.46%, siendo el menor crecimiento anual para un mes de marzo desde 2021 (-2.23%) y, previo a ese año, desde 2009 (-2.50%)", detalla Banco Base.

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Banco de México a analistas del sector privado, el número de plazas con seguridad social que se registrarían al cierre de año sería de 320,000.

Una economía débil

Durante todo 2025, el PIB creció 0.8% respecto a 2024, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia. Para este año, Hacienda estima que la economía tendrá una expansión de entre 1.8% y 2.8% a pesar de la incertidumbre geopolítica que hay en el mundo.

Hacienda anticipa que la economía mexicana retomará una trayectoria de mayor dinamismo, conforme disminuya la intensidad de los choques que afectaron el desempeño en 2025.

"Se anticipa un repunte gradual de la inversión privada a medida que las empresas se adapten al nuevo entorno regulatorio y avance el proceso de revisión del T-MEC. Asimismo, la inversión pública y mixta —bajo los ejes del Plan México y del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, cuya Ley aún se discute en el Congreso—, contribuirán de forma relevante a cerrar las brechas de infraestructura y fomentar la capacidad productiva", refirió Hacienda en los Precriterios presentados la semana pasada.