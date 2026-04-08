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La paquetería es un negocio de 6,600 mdd en México y abrir una franquicia requiere poca inversión

De acuerdo con Data México, los Servicios de Mensajería y Paquetería contribuyeron con 2.7 billones de pesos al PIB al tercer trimestre de 2025.
mié 08 abril 2026 02:00 PM
Person handling a box at a modern desk
El crecimiento del mercado de la mensajería, paquetería y envíos exprés (CEP) en México se debe al impulso del comercio electrónico que demanda entregas más rápidas. (Dimensions/Getty Images)

El crecimiento del e-commerce y la demanda de plataformas como Amazon, Mercado Libre o Temu con envíos internacionales han impulsado que cada vez más actores participen en el proceso de entrega. Ya sorprende recibir paquetes de camiones con logotipos conocidos, sino de personas que van en moto o autos con un costal de cajas o bolsas.

En México, la opción de invertir en este negocio puede ser accesible, ya que hay franquicias que van desde los 250,000 pesos. Y el mercado apunta a tener buen crecimiento.

De acuerdo con un estudio de IMARC Group, el mercado de la mensajería, paquetería y envíos exprés (CEP) en México alcanzó los 6,600 millones de dólares en 2025, y se espera que para 2034 casi se duplique. Además, los Servicios de Mensajería y Paquetería contribuyeron con 2.7 billones de pesos al PIB al tercer trimestre de 2025 según la Secretaría de Economía.

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Invertir en paquetería desde 250,000 pesos

La Asociación Mexicana de Franquicias , una organización sin fines de lucro que difunde y promueve el sector de franquicias, cuenta con un listado de empresas para invertir según el giro, así como una estimación de capital necesario.

En el caso de empresas de paquetería, la inversión estimada está sobre los 250,000 a 700,000 pesos, un rango inferior al de otros giros comerciales. Por ejemplo, en los rangos de franquicias de lavandería o alimentos y bebidas, la media mínima es de 1.5 millones de pesos (mdp).

Entre las opciones disponibles en su directorio son:

EnvioExpress:

-Centro logístico para envíos nacionales e internacionales.
-Recepción y entrega de paquetes

-Cuota de franquicia: 342,400 pesos (Incluye IVA)
-Monto total de inversión: 342,400 pesos (Incluye IVA)
-Cuota de regalías: 2,500 pesos (más IVA) a partir del octavo mes. Se condonan los primeros seis meses de arranque.
-Fondo de publicidad y medios: Incluido en las regalías

Incluye:

Cuota inicial de franquicia: 242,400 pesos
Equipamiento y adecuación del local: 100,000 pesos

Empakatodo: Venta de cajas de cartón, archivo y productos de empaque, y envíos de mensajería nacional a internacional a través de las principales marcas.

Cuota de franquicia: 80,000 pesos (más IVA)
Monto total de inversión: 400,000 pesos (más IVA)
Sin cuota de regalías

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EnvíoShop: Paquetería con concentración de las principales marcas nacionales e internacionales (DHL-FeDex-UPS-ESTAFETA-PAQUETEXPRESS-REDPACK- J&T EXPRESS)

Cuota de franquicia: 169,000 pesos (más IVA).
Monto total de inversión: 359,000 pesos.
Cuota de regalías: 2,900 pesos (más IVA) a partir del mes 13..

Mail Boxes Etc: Gestión logística de envíos locales, nacionales e internacionales con marcas como PS, FedEx, DHL, Estafeta, entre otras.

-Importación de compras de Estados Unidos.
-Packing

-Cuota de franquicia: 490,000 pesos
-Monto total de inversión: 950,000- 1,200,000 pesos
-Cuota de regalías: 6%
-Fondo de publicidad y medios: 3%

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Paquetellegue Express: Servicio de paquetería con concesiones directas con DHL, UPS, FedEx, Estafeta, Sendex, J&T Express, AMPM, Afimex y Tres Guerras.

Cuota de franquicia: 250,000 pesos
Monto total de inversión: 3950,000 pesos (incluyendo la cuota de franquicia)
Cuota de regalías: 3,000 pesos
Fondo de publicidad y medios: C

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Mercado de mensajería express y paquetería en crecimiento

Según un estudio realizado por IMARC Group , el mercado de la mensajería, paquetería y envíos exprés (CEP) superó los 6.6 mil millones de dólares en 2025 en México. Para 2034 se espera que alcance los 12,300 mdd, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.91% durante 2026-2034.

“El mercado está impulsado por la expansión del comercio electrónico, la rápida urbanización, el aumento del comercio transfronterizo, los avances tecnológicos en curso, la expansión de las innovaciones de entrega en la última milla, la creciente participación de las pequeñas empresas (PYME) y las crecientes expectativas de los consumidores de envíos más rápidos y fiables y avances logísticos competitivos”, señala el informe.

De acuerdo con IMARC , una de las tendencias principales del mercado es la demanda de entregas rápidas. Los clientes esperan que se les entreguen los pedidos el mismo día o al día siguiente.

Por el lado de las empresas, la automatización en los almacenes y el despliegue de software de optimización de rutas será esencial para lograr los objetivos de velocidad y eficiencia. En el caso de las pequeñas empresas, el volumen de paquetes aumenta debido al comercio social en plataformas como Facebook o WhatsApp.

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empresas Franquicias e-commerce infraestructura logística

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