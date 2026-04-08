Invertir en paquetería desde 250,000 pesos

La Asociación Mexicana de Franquicias , una organización sin fines de lucro que difunde y promueve el sector de franquicias, cuenta con un listado de empresas para invertir según el giro, así como una estimación de capital necesario.

En el caso de empresas de paquetería, la inversión estimada está sobre los 250,000 a 700,000 pesos, un rango inferior al de otros giros comerciales. Por ejemplo, en los rangos de franquicias de lavandería o alimentos y bebidas, la media mínima es de 1.5 millones de pesos (mdp).

Entre las opciones disponibles en su directorio son:

EnvioExpress:

-Centro logístico para envíos nacionales e internacionales.

-Recepción y entrega de paquetes

-Cuota de franquicia: 342,400 pesos (Incluye IVA)

-Monto total de inversión: 342,400 pesos (Incluye IVA)

-Cuota de regalías: 2,500 pesos (más IVA) a partir del octavo mes. Se condonan los primeros seis meses de arranque.

-Fondo de publicidad y medios: Incluido en las regalías

Incluye:

Cuota inicial de franquicia: 242,400 pesos

Equipamiento y adecuación del local: 100,000 pesos

Empakatodo: Venta de cajas de cartón, archivo y productos de empaque, y envíos de mensajería nacional a internacional a través de las principales marcas.

Cuota de franquicia: 80,000 pesos (más IVA)

Monto total de inversión: 400,000 pesos (más IVA)

Sin cuota de regalías

EnvíoShop: Paquetería con concentración de las principales marcas nacionales e internacionales (DHL-FeDex-UPS-ESTAFETA-PAQUETEXPRESS-REDPACK- J&T EXPRESS)

Cuota de franquicia: 169,000 pesos (más IVA).

Monto total de inversión: 359,000 pesos.

Cuota de regalías: 2,900 pesos (más IVA) a partir del mes 13..

Mail Boxes Etc: Gestión logística de envíos locales, nacionales e internacionales con marcas como PS, FedEx, DHL, Estafeta, entre otras.

-Importación de compras de Estados Unidos.

-Packing

-Cuota de franquicia: 490,000 pesos

-Monto total de inversión: 950,000- 1,200,000 pesos

-Cuota de regalías: 6%

-Fondo de publicidad y medios: 3%