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Economía

La reforma a la ley de presupuesto le pone riesgos a las finanzas de México

Un análisis de México Evalúa advierte sobre distintos riesgos para el manejo del dinero público, ante cambios como el arranque de contrataciones sin contar con suficiencia presupuestaria definitiva.
lun 13 abril 2026 07:01 PM
deficit fiscal mexico
Entre los cambios a la Ley de Presupuesto destacan proyecciones obligatorias a cinco años para los compromisos de gasto. El arranque de procedimientos de contratación estratégica, aun sin contar con la suficiencia presupuestaria definitiva, cuando se trate de proyectos de infraestructura prioritarios. (Foto: iStock. )

Los cambios aplicados y recién aprobados a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria representan avances para el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura en México, pero también figuran riesgos para sus finanzas.

La semana pasada, el Senado aprobó reformas a esta Ley, mismas que complementan disposiciones contenidas en la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, ambos instrumentos buscan la participación del sector privado con el sector público para el desarrollo e inversión en infraestructura.

Entre los cambios a la Ley de Presupuesto destacan proyecciones obligatorias a cinco años para los compromisos de gasto. El arranque de procedimientos de contratación estratégica, aun sin contar con la suficiencia presupuestaria definitiva, cuando se trate de proyectos de infraestructura prioritarios.

Para el cálculo del equilibrio presupuestario (gasto menos ingresos) quitan el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex). Es decir que, los ingresos públicos tienen que ser igual al gasto, pero sin considerar el gasto de inversión de la empresa pública, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.

También, aunque no se relaciona con el fomento a la inversión, se establece que el gasto destinado a programas sociales no esté sujeto al crecimiento económico. Así como los servicios personales de educación, salud y seguridad pública.

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Avances para la inversión

Los cambios significan avances para anticipar presiones presupuestarias y mejorar la planeación de mediano plazo, dar mayor certidumbre para la inversión, y transparentar las obligaciones financieras, que van más allá de una administración presidencial. Así como agilizar proyectos prioritarios, consideró un análisis de la think tank México Evalúa.

Son avances relevantes frente a rezagos en la inversión pública, destacó. En 2025, la inversión física cayó a 770,000 millones de pesos, su nivel más bajo desde 2008 y apenas una parte del endeudamiento se destinó a este rubro.

Riesgos para las finanzas públicas

No obstante, a la par de los avances, hay advertencias sobre riesgos derivados de los cambios a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para las finanzas públicas.

Iniciar contrataciones sin tener recursos asegurados puede limitar la competencia y encarecer los proyectos. Abre los espacios para la discrecionalidad y debilita el papel del Congreso, reduciendo el presupuesto público a decisiones ya tomadas; por ejemplo, "la construcción de un puente, el siguiente año, no desarrollarlo, si no hay un crecimiento en los ingresos, puede tener un costo político, entonces esta reforma puede implicar que ciertos proyectos empiecen a desplazar otras prioridades, que son definidas por el Congreso", explicó Cano.

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En tanto, no considerar el gasto de inversión de Pemex para el cálculo del equilibrio presupuestario deja sin sustento el reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual ya define bien cómo tiene que calcularse el déficit presupuestario.

"Con la reforma, la diferencia entre gasto e ingresos (déficit) ya no puede ser igual al gasto de inversión, por ende, la deuda se puede utilizar para gasto corriente. Ya no se puede garantizar que la deuda se ocupará para inversión", destacó el especialista en finanzas públicas.

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Finalmente, hay un cambio que se aprobó sin tener una relación directa para fomentar la inversión privada, pero que tiene repercusiones en las finanzas públicas. “Básicamente lo que nos dice es que los programas sociales, sobre todo, van a poder crecer sin restricción alguna, pues previo a la reforma están condicionados a no incrementarse más que la economía", detalló.

Esto nos anticipa que "para 2027 se puede incrementar de forma importante el gasto en programas sociales sin ninguna restricción y esto podría verse motivado por el contexto electoral. Lo que genera es que ya no exista una contención para el gasto, que puede incrementarse sin un sustento económico, sino un sustento de ingresos, y esto pone en riesgo la sustentabilidad de las finanzas públicas”, culminó el especialista de México Evalúa.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Finanzas públicas

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