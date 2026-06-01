Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Europa abre la puerta y México no puede llegar tarde

Europa aparece hoy como algo más que un socio comercial. Se nos presenta como un punto de equilibrio, y eso importa muchísimo en el contexto actual.
lun 01 junio 2026 06:03 AM
Añadir Expansión en Google
Europa abre la puerta y México no puede llegar tarde
El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y la Comisión Europea firmaron el pasado 22 de mayo un acuerdo global modernizado. (Foto: Gerardo Luna/AFP)

A México le tomó décadas construir una maquinaria exportadora capaz de venderle prácticamente todo a Estados Unidos. Autos, autopartes, cerveza, aguacate, electrónicos, manufactura pesada…¡de todo!. Nos volvimos expertos en producir para el norte. Tan expertos, que por momentos olvidamos que, depender demasiado de un solo cliente siempre termina generando vulnerabilidad. Regla elemental en economía.

Y quizá por eso el nuevo acuerdo comercial con Europa llega en un momento tan importante.

Publicidad

Porque, mientras Estados Unidos endurece discurso político, revisa cadenas de suministro y convierte el comercio en instrumento de presión estratégica, la Unión Europea le está enviando a México una señal completamente distinta; le dice a México: queremos hacer más negocios contigo.

Lee más

Deer Park cerró 2025 con pérdidas por 80 mdd
Opinión

Pemex, la Cenicienta del T-MEC

La eliminación de aranceles para más del 90% de productos mexicanos no solamente abre oportunidades para exportadores agroindustriales o manufactureros, también comienza a mover la gran posibilidad de que México deje de caminar económicamente mirando hacia una sola dirección.

Creo que hoy, Europa aparece como algo más que un socio comercial. Se nos presenta como un punto de equilibrio, y eso importa muchísimo en el contexto actual.

Durante años, la economía mexicana encontró estabilidad exportando masivamente hacia Estados Unidos, y sí, funcionó a las mil maravillas. El problema es que esa integración también dejó la vulnerabilidad estructural de que cualquier tensión política, electoral o comercial en Washington termina golpeando directamente expectativas de inversión, manufactura y crecimiento en México. Lo estamos viendo ahora mismo.

Donald Trump volvió a endurecer su discurso comercial, Estados Unidos elevó presión sobre cadenas de suministro y el T-MEC comienza a entrar lentamente en una zona de revisión mucho más compleja de lo que muchos anticipaban. En medio de ese escenario, el acuerdo modernizado con la Unión Europea llega como verdadero tanque de oxígeno para una economía que necesita diversificar riesgos.

Porque, considero que el verdadero valor de este acuerdo, no está únicamente en vender más productos, sino en depender menos. Y esto cambia completamente la conversación y las reglas del juego.

Es un hecho que, México ya no puede darse el lujo de concentrar toda su estabilidad económica alrededor de un solo mercado, por poderoso que sea. La nueva realidad global obliga a construir más rutas comerciales, más alianzas y más márgenes de maniobra.

Lee más

afores-con-mas-dinero
Opinión

La delgada línea entre ingreso y pobreza

Además, el mundo totalmente conectado, ya no funciona bajo las reglas comerciales de hace veinte años. Estados Unidos subsidia industrias estratégicas, China fortalece control estatal y Europa endurece regulaciones ambientales y tecnológicas. El libre comercio “puro” prácticamente desapareció. Hoy lo que existe son bloques económicos intentando proteger sus intereses.

México necesita aprender a navegar en ese nuevo tablero, y al parecer, comienza a hacerlo.

Y aquí aparece un punto que me parece medular, de suma importancia: exportar más no necesariamente significa capturar más riqueza, ojo.

Nuestro país aprendió a ensamblar, producir y exportar con enorme eficiencia. Pero el siguiente salto económico ya no depende únicamente de volumen; depende de cuánto valor tecnológico, logístico e industrial logra quedarse dentro del país. Porque, si únicamente cambiamos dependencia estadounidense por dependencia europea, el problema estructural seguirá ahí.

Publicidad

Europa representa un mercado de más de 440 millones de consumidores y uno de los bloques económicos más sofisticados del planeta. Pero competir ahí exige mucho más que capacidad manufacturera barata. Exige trazabilidad, cumplimiento ambiental, calidad, innovación y mayor complejidad industrial.

Y quizá eso sea precisamente lo que México necesita.

Lee más

Usuarios en México huyen del registro de celulares y encuentran alternativas ante el "apagón" de líneas
Opinión

Mientras dudas del registro del celular, el fraude y la extorsión siguen operando

Porque el siguiente gran desafío económico del país ya no es producir más, ¡es producir mejor! Desarrollar cadenas de valor más profundas, proveedores nacionales más sólidos y capacidades tecnológicas propias alrededor de las exportaciones. Ahí está la diferencia entre crecer…y desarrollarse.

Por eso creo que este acuerdo llega en un momento especialmente delicado, oportuno y estratégico. No porque Europa vaya a reemplazar a Estados Unidos; eso no ocurrirá (al menos en el corto y mediano plazo). Pero sí porque México necesita dejar de caminar sobre una sola pierna comercial en un planeta cada vez más fragmentado y proteccionista.

Europa nos abrió la puerta. La pregunta es si México tendrá velocidad, visión y capacidad suficiente para cruzarla antes de que el tablero global vuelva a cambiar otra vez.

_____

Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez (síguelo en X como @ManuelHerrejonS) es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión Comercio exterior Unión Europea

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad