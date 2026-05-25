El día que Emilio Azcárraga despidió al 40% de Televisa para salvar al gigante mediático

El Plan Televisa 2000

Para enfrentar ese escenario, la administración de Grupo Televisa puso en marcha en 1997 el plan “Televisa 2000”, una estrategia de reordenamiento financiero y operativo a tres años encabezada por Emilio Azcárraga Jean. Más que un ajuste aislado, se trató de una hoja de ruta para corregir la estructura de costos del grupo y adaptarlo a un entorno donde la rentabilidad y la eficiencia empezaban a ser determinantes.

El programa partía de un diagnóstico interno que apuntaba a una compañía con alta carga de gastos, presión de deuda y menor margen de maniobra frente a la competencia. El objetivo central fue recuperar estabilidad financiera mediante una reducción sostenida de costos operativos y una reorganización de procesos.

La estrategia establecía metas claras: disminuir de forma relevante el gasto del grupo en un periodo de tres años, mejorar el flujo de efectivo y aliviar la presión del servicio de la deuda. Para ello, se integraron medidas que iban más allá del recorte de personal, como ajustes salariales en niveles ejecutivos y una política más estricta de control del gasto.

En la operación diaria, el plan implicó revisar partidas no esenciales dentro del modelo tradicional del negocio, incluyendo viáticos, eventos corporativos, donativos y otros gastos operativos. La lógica era compactar la operación y eliminar áreas de ineficiencia acumuladas.

El rediseño también se acompañó de una reorganización interna orientada a reforzar el control financiero y acelerar la toma de decisiones, con el objetivo de sostener la competitividad del grupo en un mercado televisivo cada vez más disputado.

En conjunto, “Televisa 2000” funcionó como el marco estratégico de la reestructuración inicial: una transición hacia un modelo más austero, con mayor disciplina financiera y una operación enfocada en eficiencia más que en expansión.

Los resultados del recorte masivo en Televisa

Los resultados del plan Televisa 2000 se reflejaron en una reestructuración profunda que estabilizó a la empresa y redefinió su modelo de negocio.

En el plano financiero, la compañía logró un crecimiento sostenido en las siguientes dos décadas, con un aumento cercano al 400% en ventas entre finales de los noventa y 2016, además de una mejora relevante en su rentabilidad. También se redujo la presión de la deuda y el costo de los intereses, lo que dio mayor margen de maniobra a la operación.

En lo operativo, Televisa consolidó su liderazgo en la televisión abierta mexicana, manteniendo más del 70% de la audiencia en distintos periodos, lo que le permitió sostener su escala mientras ajustaba su estructura interna.