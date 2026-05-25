El día que Emilio Azcárraga despidió al 40% de Televisa para salvar al gigante mediático

Emilio Azcárraga Jean asumió el control de Grupo Televisa a los 29 años, tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, en abril de 1997. A su corta edad tuvo que hacerse cargo de uno de los conglomerados de medios más grandes e influyentes del mundo, en medio de un escenario marcado por presiones financieras, cambios en la televisión abierta y una creciente competencia.
Uno de los primeros grandes retos que enfrentó al frente de Televisa fue ejecutar un recorte de entre 35% y 40% de la plantilla laboral, una decisión que derivó en miles de despidos a lo largo de casi tres años. La empresa todavía resentía los efectos de la crisis económica de 1994 y, al mismo tiempo, enfrentaba el avance de TV Azteca como un competidor cada vez más fuerte en el mercado televisivo.
En ese contexto, Azcárraga Jean tuvo que encabezar una de las reestructuraciones más profundas en la historia de Televisa, mientras aún lidiaba con el impacto personal y empresarial que dejó la muerte de su padre.
Publicidad
El recorte masivo que ejecutó Azcárraga Jean
El ajuste de personal que realizó Grupo Televisa tras la llegada de Emilio Azcárraga Jean a la presidencia en 1997 se convirtió en una de las decisiones más disruptivas en la historia reciente de la compañía. El recorte cercano al 40% de la plantilla no fue un movimiento aislado, sino la respuesta a un diagnóstico interno que combinaba presión financiera, pérdida de dominio en el mercado y una estructura corporativa sobredimensionada.
Desde la visión del propio directivo, la empresa había crecido sin suficiente orden en la etapa previa. En una entrevista con Jorge Van Rankin, explicó: “Hubo que recortar más o menos como el 35% o 40% de la fuerza laboral que evidentemente había que cortarla porque se había engordado la empresa de alguna manera”, una frase que resume el punto de partida de la reestructura: una organización pesada, costosa y poco eficiente para competir en un entorno más abierto.
El contexto no ayudaba. Televisa enfrentaba el impacto de la crisis económica de 1994, un nivel de endeudamiento elevado y, sobre todo, la irrupción de TV Azteca como un competidor que empezaba a disputar audiencia y publicidad en la televisión abierta.
En esa misma conversación, Azcárraga Jean describió el momento como una presión simultánea en finanzas y ratings: “La situación de la empresa estaba complicada en la parte financiera, en la parte de rating porque estaba ya Azteca fuerte”, señaló en dicha entrevista.
Publicidad
El Plan Televisa 2000
Para enfrentar ese escenario, la administración de Grupo Televisa puso en marcha en 1997 el plan “Televisa 2000”, una estrategia de reordenamiento financiero y operativo a tres años encabezada por Emilio Azcárraga Jean. Más que un ajuste aislado, se trató de una hoja de ruta para corregir la estructura de costos del grupo y adaptarlo a un entorno donde la rentabilidad y la eficiencia empezaban a ser determinantes.
El programa partía de un diagnóstico interno que apuntaba a una compañía con alta carga de gastos, presión de deuda y menor margen de maniobra frente a la competencia. El objetivo central fue recuperar estabilidad financiera mediante una reducción sostenida de costos operativos y una reorganización de procesos.
La estrategia establecía metas claras: disminuir de forma relevante el gasto del grupo en un periodo de tres años, mejorar el flujo de efectivo y aliviar la presión del servicio de la deuda. Para ello, se integraron medidas que iban más allá del recorte de personal, como ajustes salariales en niveles ejecutivos y una política más estricta de control del gasto.
En la operación diaria, el plan implicó revisar partidas no esenciales dentro del modelo tradicional del negocio, incluyendo viáticos, eventos corporativos, donativos y otros gastos operativos. La lógica era compactar la operación y eliminar áreas de ineficiencia acumuladas.
El rediseño también se acompañó de una reorganización interna orientada a reforzar el control financiero y acelerar la toma de decisiones, con el objetivo de sostener la competitividad del grupo en un mercado televisivo cada vez más disputado.
En conjunto, “Televisa 2000” funcionó como el marco estratégico de la reestructuración inicial: una transición hacia un modelo más austero, con mayor disciplina financiera y una operación enfocada en eficiencia más que en expansión.
Los resultados del recorte masivo en Televisa
Los resultados del plan Televisa 2000 se reflejaron en una reestructuración profunda que estabilizó a la empresa y redefinió su modelo de negocio.
En el plano financiero, la compañía logró un crecimiento sostenido en las siguientes dos décadas, con un aumento cercano al 400% en ventas entre finales de los noventa y 2016, además de una mejora relevante en su rentabilidad. También se redujo la presión de la deuda y el costo de los intereses, lo que dio mayor margen de maniobra a la operación.
En lo operativo, Televisa consolidó su liderazgo en la televisión abierta mexicana, manteniendo más del 70% de la audiencia en distintos periodos, lo que le permitió sostener su escala mientras ajustaba su estructura interna.
Publicidad
La actualidad de Televisa y Azcárraga
La relación de Emilio Azcárraga Jean con Televisa ha evolucionado en los últimos años hacia un rol menos operativo y más centrado en la gestión de activos estratégicos dentro del ecosistema de medios, telecomunicaciones y entretenimiento.
Actualmente, ya no encabeza la operación diaria de Grupo Televisa ni forma parte de su estructura ejecutiva principal. La conducción del grupo está a cargo de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, mientras que él se mantiene como accionista y con participación patrimonial dentro de TelevisaUnivision, la plataforma global de contenidos en español.
De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , Azcárraga Jean se ubica en el lugar 36, inmediatamente después de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, el principal rival histórico de Televisa.
Su actividad empresarial se ha reordenado en torno a proyectos específicos. El principal es Grupo Ollamani, creado tras la reconfiguración de activos, donde concentra negocios como el Club América, el Estadio Banorte, PlayCity, Editorial Televisa e Intermex, y donde funge como presidente del consejo y director general. A esto se suma su papel como presidente del consejo de Izzi (Cablevisión) y de Sky (Innova), dos piezas centrales del negocio de telecomunicaciones y televisión de paga.
En paralelo, su atención se ha concentrado en proyectos de alto impacto. La remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026 se ha convertido en una prioridad estratégica, con ajustes para cumplir los estándares de FIFA y ampliar su capacidad. En el plano deportivo, el Club América sigue siendo un eje clave de su gestión, tras su reciente tricampeonato y con el objetivo de mantener su competitividad en la Liga MX.
En conjunto, su perfil actual muestra una transición clara: de la conducción directa de un conglomerado mediático a la administración de activos estratégicos en entretenimiento, deportes y telecomunicaciones, bajo una estructura más fragmentada pero con enfoque en negocios de alto valor.
La lección del recorte
El recorte masivo y la reestructuración que siguieron a la llegada de Emilio Azcárraga Jean marcaron un aprendizaje central en su trayectoria: en un entorno de alta competencia y presión financiera, la supervivencia de un conglomerado depende tanto de su capacidad de ajuste interno como de su escala de negocio.
Aquella decisión dejó instalada una cultura de disciplina financiera y control de costos que se convirtió en eje permanente de gestión dentro de Televisa y, más adelante, en sus propios proyectos empresariales.