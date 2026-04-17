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Economía

Hacienda quita subsidio a la gasolina Premium, mientras reduce los de la Magna y diésel

Por sexta semana consecutiva, el combustible mayormente utilizado para movimiento de mercancías y personas tendrá apoyo fiscal, mientras desaparece para el más caro y menos demandado, la Premium.
vie 17 abril 2026 05:49 PM
diesel
Del 18 al 24 de abril, la cuota por IEPS para cada litro de gasolina Premium vendido en estaciones de servicio será de 5.66 pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina. (Foto: Philip FONG / AFP.)

Para la semana del 18 al 24 de abril, la gasolina Premium no contará con subsidio o descuento a su cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), luego de cuatro semanas consecutivas que tener estímulos desde 7.5% y hasta 18.4%.

Así, la cuota por IEPS para cada litro de gasolina Premium vendido en estaciones de servicio será de 5.66 pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina.

Este viernes, el precio de la gasolina Premium registró un promedio a nivel nacional de 28.31 pesos, por lo que la cuota por el IEPS federal representa alrededor del 20% del precio a consumidores.

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Una de las consecuencias económicas de la guerra en Irán a nivel mundial es el incremento en los precios del petróleo y, por ende, de los combustibles automotrices. Para contener estas alzas en el mercado mexicano, Hacienda da estímulos fiscales que radican en aplicar descuentos a las cuotas por el impuesto IEPS que cobra a cada litro de gasolina y diésel.

Se reduce el apoyo fiscal para el diésel

En tanto, el litro del combustible más utilizado para el movimiento de mercancías y personas tendrá un descuento en su cuota IEPS por sexta semana consecutiva.

El apoyo será de 43.17%, cuando para la semana que termina hoy viernes 17 de abril fue de 80.3%. Así, la cuota para el litro de diésel por IEPS federal del 18 al 24 de abril será de 4.18 pesos.

Se reduce apoyo para la gasolina Magna

Para el mismo periodo, el litro de gasolina Magna tendrá una cuota por IEPS de 5.92 pesos. Esto representa un estímulo o descuento de 11.67%, el más bajo otorgado en las últimas cuatro semanas.

Registros de Expansión refieren que esta semana es la quinta consecutiva en la que la gasolina Magna recibe estímulos fiscales.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gasolina

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