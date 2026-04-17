Para la semana del 18 al 24 de abril, la gasolina Premium no contará con subsidio o descuento a su cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), luego de cuatro semanas consecutivas que tener estímulos desde 7.5% y hasta 18.4%.

Así, la cuota por IEPS para cada litro de gasolina Premium vendido en estaciones de servicio será de 5.66 pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina.

Este viernes, el precio de la gasolina Premium registró un promedio a nivel nacional de 28.31 pesos, por lo que la cuota por el IEPS federal representa alrededor del 20% del precio a consumidores.