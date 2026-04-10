Hacienda aplica estímulo fiscal al diésel por quinta semana consecutiva

El diésel va por su quinta semana consecutiva con un estímulo o descuento a su cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Para la semana del 11 al 17 de abril, el apoyo para este combustible -mayormente utilizado para el movimiento de mercancías y personas- será de 80.3%, ligeramente menor, al de la semana que concluye este 10 de abril, de 81.2%.

Así, la cuota aplicable por IEPS al litro de diésel será de 1.45 pesos.

Ante el incremento del petróleo a nivel global, por la guerra en Irán, Hacienda ha activado estímulos a las gasolinas y el diésel tras el objetivo de amortizar las alzas en sus precios en estaciones de servicio.

En tanto, las gasolinas Magna y Premium tendrán también descuentos en sus cuotas IEPS, por cuarta semana consecutiva.

Para el litro de gasolina Magna, el estimulo fiscal es de 27%, por lo que la carga por el IEPS por litro será de 4.60 pesos.