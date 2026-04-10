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Hacienda aplica estímulo fiscal al diésel por quinta semana consecutiva

De los tres estímulos que se otorgarán a los combustibles, el que se brindará a la gasolina Premium será el más bajo, pues es de 8.9%, lo que corresponde a 0.50 pesos por litro.
vie 10 abril 2026 05:46 PM
diesel carretera
Para la semana del 11 al 17 de abril, el apoyo para el diésel -mayormente utilizado para el movimiento de mercancías y personas- será de 80.3%, ligeramente menor, al de la semana que concluye este 10 de abril, de 81.2%. (Foto: iStock. )

El diésel va por su quinta semana consecutiva con un estímulo o descuento a su cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Para la semana del 11 al 17 de abril, el apoyo para este combustible -mayormente utilizado para el movimiento de mercancías y personas- será de 80.3%, ligeramente menor, al de la semana que concluye este 10 de abril, de 81.2%.

Así, la cuota aplicable por IEPS al litro de diésel será de 1.45 pesos.

Ante el incremento del petróleo a nivel global, por la guerra en Irán, Hacienda ha activado estímulos a las gasolinas y el diésel tras el objetivo de amortizar las alzas en sus precios en estaciones de servicio.

En tanto, las gasolinas Magna y Premium tendrán también descuentos en sus cuotas IEPS, por cuarta semana consecutiva.

Para el litro de gasolina Magna, el estimulo fiscal es de 27%, por lo que la carga por el IEPS por litro será de 4.60 pesos.

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La gasolina Premium tendrá el descuento más bajo

De los tres estímulos que se otorgarán a los combustibles, el que se brindará a la gasolina Premium será el más bajo, pues es de 8.9%, lo que corresponde a 0.50 pesos por litro.

Por lo anterior, a cada litro de Premium, en la semana del 11 al 17 de abril, se le cobrará una cuota IEPS de 5.15 pesos.

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¿Qué es un estímulo fiscal?

Un estímulo fiscal es un apoyo aprobado por el gobierno, cuyo objetivo es que personas físicas o morales puedan reducir, diferir o eliminar ciertos impuestos, en este caso el IEPS federal que se cobra a cada litro de diésel, y gasolinas Magna y Premium.

Cuando los precios del petróleo suben, incrementan los precios de los combustibles automotrices, los cuales son mayormente importados de Estados Unidos. Entonces Hacienda aplica descuentos al IEPS para que las escaladas no sean tan marcadas y súbitas en el mercado mexicano, lo que representa pérdidas para el erario. Cuando los precios de los combustibles descienden o se mantienen estables, Hacienda puede cobrar las cuotas IEPS sin descuentos, o muy pequeños, lo que le permite recaudar recursos.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Precios de las gasolinas

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