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Economía

Subsidios a gasolinas se encaminan a 220,000 mdp y presionar la deuda

El menor cobro de IEPS reduce ingresos públicos y obliga a recortes o mayor déficit, con impacto en inversión pública e infraestructura.
jue 16 abril 2026 05:55 AM
precios magna premium gasolinera
Para la semana que culmina este 17 de abril, Hacienda otorgó un descuento por quinta vez consecutiva a la cuota IEPS que le cobra a cada litro de diésel, este fue de 80.3%. (Foto: Yuri Cortez/AFP.)

Menos inversión física y más deuda son los estragos que se avizoran si continúan las presiones al alza de los combustibles por la guerra en Irán, y la política del gobierno federal de contener los precios del diésel y las gasolinas en México, a través de descuentos en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobran en su precio a los consumidores.

El 13 de abril, en conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó que los subsidios cuestan al erario 5,000 millones de pesos a la semana y que para seguir otorgándolos tendrán que hacer recortes al gasto público aprobado para este año. Aunque por el incremento en el precio de la mezcla mexicana de crudo se compensa y queda en 2,500 millones semanales.

La estimación dada a conocer por Presidencia es más alta de lo que indica Hacienda en los Precriterios Generales de Política Económica 2027, publicados el primero de abril; 18,500 millones de pesos en el supuesto de que el conflicto en Asia Occidental dure dos meses , y los precios se recuperen a partir de mayo; “no obstante, persiste una elevada incertidumbre en torno a su magnitud y evolución”, refiere el documento.

Desde el 14 de marzo, la dependencia otorga estímulos fiscales al diésel, y desde el 21 del mismo mes, a las gasolinas Premium y Magna. Esto significa, al menos 20,000 millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas públicas en las últimas cinco semanas.

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¿Cuánto costarán los subsidios a las gasolinas?

Grupo Coppel prevé un costo por los subsidios de más de 100,000 millones de pesos en 2026. “Un mayor precio del petróleo compensa parcialmente los menores ingresos tributarios. No obstante, no es claro el balance sobre los ingresos, dado el mayor subsidio al diésel y la gasolina”, refiere en un análisis.

La estimación es bajo el escenario de que el conflicto dure más de "dos meses estimados por el gobierno, lo que promovería la persistencia de altos precios del petróleo (promediando más de 100 dólares por barril en el año) y, en consecuencia, la aplicación de estímulos fiscales en alrededor del 100%", explicó Arturo Vieyra, economista en jefe de Grupo Coppel.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) anticipa 156,000 millones de pesos (5,000 millones semanales) si el conflicto bélico dura seis meses, pero si se extiende al resto del año, sería de más de 220,000 millones (6,000 millones a la semana).

Para todo 2026, Hacienda estimó recaudar 432,487 millones de pesos por el cobro de IEPS federal a gasolinas y diésel, esta proyección fue aprobada por el Congreso en la Ley de Ingresos 2026.

Más deuda

Por estos ingresos que dejarán de recaudarse, Hacienda tiene poco margen para recortar. Al respecto, la presidenta aseveró que no se tocarán los presupuestos para programas sociales.

“Creemos que el gobierno no va a poder recortar muchos gastos para compensar este sacrificio de cobro del IEPS, y que el déficit va a subir, lo que será sumamente negativo, porque un déficit más alto implica más deuda, y nos alejamos cada vez más de lo que es internacionalmente aceptable como un déficit fiscal de aproximadamente 3.0 a 3.5% del PIB, ya estaríamos acercándonos más al 5.0% del PIB”, destacó Víctor Manuel Herrera Espinosa Presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF.

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Frente a menores ingresos públicos, en Hacienda “pueden recortar el gasto, aumentar el déficit y también podrían incrementar los ingresos, aunque ahí han sido reacios en hacer una reforma fiscal, quizás a través de mejoras en la recaudación, por ahí podrían hacer algo. Pero si no, vamos a ver más presiones en los requerimientos financieros, en la deuda, que de por sí ya seguían altos, en un contexto de ajuste fiscal no se cumple con las metas planteadas en un inicio”, comentó José Luis Clavellina Miller, director de Investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Vieyra detalló que el gobierno pretende continuar con el esfuerzo de consolidación fiscal para 2027, a través de recortes al gasto, proyecta alcanzar un déficit de 3.5% del PIB. "No obstante, si los altos precios de los combustibles persisten y, en consecuencia, los apoyos fiscales, el ajuste al gasto podría ser mayor limitando las capacidades de crecimiento de la economía".

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Menos para mantenimiento de infraestructura, más baches

En este contexto, no es deseable que se apliquen más recortes al gasto ya aprobado, pues esto tiene repercusiones en la economía y la calidad de los servicios y bienes públicos.

“Tradicionalmente de donde salen los recursos que se recortan, no solamente en esta administración, sino en administraciones pasadas y desde la década de los 80, es el presupuesto de inversión. Eso, en sí, tiene implicaciones en el crecimiento, si inviertes menos, creces menos y recaudas menos, es un círculo vicioso, esperamos que no se llegue a eso”, explicó el especialista del CIEP.

Los recortes anticipados por la mandataria, "podrían concentrarse en el gasto administrativo, la inversión pública y los programas no prioritarios, ya que son los rubros con mayor flexibilidad dentro del presupuesto. En contraste, es poco probable que se ajusten las pensiones, los programas sociales o el servicio de la deuda, dado que constituyen compromisos de carácter legal para el gobierno. En particular, en el caso de los programas sociales, su rango constitucional les confiere una rigidez prácticamente total", consideró el economista en jefe de Grupo Coppel.

Siniestros en Dos Bocas y Deer Park son señales de baja inversión en mantenimiento, refirió Herrera.

Otorgar menos recursos para mantenimiento es una de las maneras en que el gobierno trata de ahorrar; si vas a las carreteras ves baches, nunca había visto yo que se promocionara con una melodía musical el bachetón de las carreteras, esa es otra señal de que se está dejando de gastar en inversión física”, concluyó el especialista del IMEF.

El IMCO refiere que la inversión física o en infraestructura muestra señales de debilitamiento en 2026, especialmente debido a la caída en la inversión de Pemex. A pesar del apoyo y su Plan Estratégico, la inversión de Pemex no despega ni se refleja en mayores niveles de gasto.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Guerra

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