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Economía

Agustín Carstens ya tiene nuevo empleo

El economista mexicano se incorpora a las filas de uno de los grupos financieros más importantes del planeta.
lun 20 abril 2026 12:55 PM
Agustín Carstens ya tiene nuevo empleo: qué hace en su actual puesto del exsecretario de Hacienda
Agustín Carstens es uno de los economistas más importantes de México. (Foto: Alex Wong/Getty Images)

Agustín Carstens ya tiene nuevo empleo y es en una de las firmas de inversión más grandes del mundo.

A casi nueves meses de haber dejado la titularidad de Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), el economista mexicano se integra a las filas del grupo financiero suizo UBS.

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Carstens, quien también fue secretario de Hacienda y Gobernador del Banco de México (Banxico), es miembro del Comité de Cultura Corporativa y Responsabilidad de UBS Group AG , así como integrante del Comité de Gobernanza y Nombramientos de UBS Group AG, señala el grupo suizo en su página de internet.

¿Quién es Agustín Carstens?

Agustín Carstens es un economista mexicano egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad de Chicago. Comenzó su carrera en 1980 en Banxico.

Se desempeñó como gerente general del BIS desde 2017 hasta junio de 2025. Previamente, fue gobernador del Banxico desde 2010 hasta 2017. Durante ese periodo fue miembro del directorio del BIS y presidió la Reunión de Economía Global y el Comité Consultivo Económico.

Carstens también presidió el Comité Monetario y Financiero Internacional, el comité asesor de políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde 2015 hasta 2017.

Al inicio de su carrera, se desempeñó como secretario de Hacienda de México y como subdirector gerente del FMI.

El 1 de julio pasado dejó el cargo en el BIS. El economista español Pablo Hernández de Cos ocupará ese puesto hasta 2030.

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¿Qué es UBS?

UBS no fue fundada por una sola persona, sino que es el resultado de la evolución y fusión de varios grupos bancarios suizos que se remontan a mediados del siglo XIX.

La base de lo que hoy es UBS proviene de dos grandes bancos predecesores que se fusionaron en 1998: la Union Bank of Switzerland y el Swiss Bank Corporation.

Actualmente, UBS se define como una corporación bancaria global y es el banco universal más grande de Suiza. Sus características principales actualmente son:

-Líder Global: Es una de las instituciones líderes en gestión de patrimonio (wealth management), banca de inversión y gestión de activos a nivel mundial.

En 2023, UBS adquirió Credit Suisse Group, integrando a otra de las instituciones financieras más importantes de Suiza para mantener la estabilidad del mercado local.

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Agustín Carstens Agustín Carstens Inflación

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