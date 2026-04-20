Carstens, quien también fue secretario de Hacienda y Gobernador del Banco de México (Banxico), es miembro del Comité de Cultura Corporativa y Responsabilidad de UBS Group AG , así como integrante del Comité de Gobernanza y Nombramientos de UBS Group AG, señala el grupo suizo en su página de internet.

¿Quién es Agustín Carstens?

Agustín Carstens es un economista mexicano egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad de Chicago. Comenzó su carrera en 1980 en Banxico.

Se desempeñó como gerente general del BIS desde 2017 hasta junio de 2025. Previamente, fue gobernador del Banxico desde 2010 hasta 2017. Durante ese periodo fue miembro del directorio del BIS y presidió la Reunión de Economía Global y el Comité Consultivo Económico.

Carstens también presidió el Comité Monetario y Financiero Internacional, el comité asesor de políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde 2015 hasta 2017.

Al inicio de su carrera, se desempeñó como secretario de Hacienda de México y como subdirector gerente del FMI.

El 1 de julio pasado dejó el cargo en el BIS. El economista español Pablo Hernández de Cos ocupará ese puesto hasta 2030.