En dos o tres años, yo creo que se va a lograr producir como un millón de barriles adicionales. Hicimos un acuerdo con Pemex, que no tiene recursos, para financiar y pagar, de hacer entre 16 y 32 perforaciones en un campo que se llama Ixachi, que es un campo fantástico, tiene ahorita 35 pozos (activos) y falta por hacer como 20 pozos; esos 35 pozos producen 25,000 barriles diarios y traen mucho gas. Ese solo campo va a producir como 200,000 barriles para dentro de 2 años”, aseguró Slim durante su conferencia anual.

Su planteamiento llega en un momento complejo para la industria. La producción nacional continúa mostrando señales de debilidad y los proyectos que podrían aportar nuevos volúmenes siguen en fase de desarrollo o tardarán años en alcanzar sus picos productivos.

La distancia entre la meta y la realidad

El gobierno federal mantiene una meta sexenal de 1.8 millones de barriles diarios, en un contexto donde la producción ha seguido presionada por la declinación natural de campos maduros y menores descubrimientos de gran escala.

Datos de Pemex al cierre de abril muestran que la producción de petróleo crudo se ubicó en apenas 1.36 millones de barriles diarios. Si se agregan los condensados, el volumen alcanza alrededor de 1.65 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos.

La aportación privada tampoco cambia significativamente la ecuación. Actualmente se estima que las compañías privadas producen poco más de 140,000 barriles diarios, una cifra todavía marginal frente al tamaño del mercado nacional.

Si la proyección planteada por Slim se concretara, México podría elevar su plataforma a entre 2.3 y 2.6 millones de barriles diarios, dependiendo de qué líquidos se contabilicen. Sin embargo, alcanzar esos niveles implicaría recuperar volúmenes que el país no observa desde hace varios años.

La última ocasión en que México superó los 2 millones de barriles diarios ocurrió hace varios años, antes de que la declinación acelerada de campos maduros profundizara la caída productiva.

Para Gonzalo Monroy, director de GMEC, los proyectos actualmente sobre la mesa no son suficientes para sostener un aumento de tal magnitud.

“No hay nada (para cumplir esa meta), de las adiciones importantes que son Zama y Trión, ya están para 2028; y Zama, en su pico, te va a dar 110,000 y en pico de Trión te va a dar entre 110,000 y 120,000 barriles, pero fuera de esos 2 proyectos no hay algo que aumente sustancialmente producción”, aseveró.