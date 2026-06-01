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Slim proyecta que la producción petrolera crecerá 1 millón de barriles, pero las cifras cuentan otra historia

El magnate, quien tiene inversiones dentro del sector petrolero, asegura que la meta se puede alcanzar en dos a tres años.
lun 01 junio 2026 04:44 PM
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Slim promesa petrolera 1 millón de barriles
Los planes de producción petrolera más grandes son Trión y Zama, que no darán más de 250,000 barriles adicionales. (Justin Sullivan/Getty Images)

La apuesta petrolera de Carlos Slim parte de la premisa de que México todavía tiene margen para recuperar la producción perdida si se acelera el desarrollo de nuevos campos, se multiplican las perforaciones y se combina capital privado con la capacidad operativa de Pemex. El problema es que las cifras actuales muestran una industria todavía lejos de materializar ese escenario.

El hombre más rico de México aseguró que el país podría incrementar hasta en un millón de barriles diarios adicionales su producción petrolera en un plazo de dos o tres años, apoyado principalmente en proyectos como Zama , Trión , Ixachi y los nuevos contratos mixtos que impulsa la petrolera estatal.

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En dos o tres años, yo creo que se va a lograr producir como un millón de barriles adicionales. Hicimos un acuerdo con Pemex, que no tiene recursos, para financiar y pagar, de hacer entre 16 y 32 perforaciones en un campo que se llama Ixachi, que es un campo fantástico, tiene ahorita 35 pozos (activos) y falta por hacer como 20 pozos; esos 35 pozos producen 25,000 barriles diarios y traen mucho gas. Ese solo campo va a producir como 200,000 barriles para dentro de 2 años”, aseguró Slim durante su conferencia anual.

Su planteamiento llega en un momento complejo para la industria. La producción nacional continúa mostrando señales de debilidad y los proyectos que podrían aportar nuevos volúmenes siguen en fase de desarrollo o tardarán años en alcanzar sus picos productivos.

La distancia entre la meta y la realidad

El gobierno federal mantiene una meta sexenal de 1.8 millones de barriles diarios, en un contexto donde la producción ha seguido presionada por la declinación natural de campos maduros y menores descubrimientos de gran escala.

Datos de Pemex al cierre de abril muestran que la producción de petróleo crudo se ubicó en apenas 1.36 millones de barriles diarios. Si se agregan los condensados, el volumen alcanza alrededor de 1.65 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos.

La aportación privada tampoco cambia significativamente la ecuación. Actualmente se estima que las compañías privadas producen poco más de 140,000 barriles diarios, una cifra todavía marginal frente al tamaño del mercado nacional.

Si la proyección planteada por Slim se concretara, México podría elevar su plataforma a entre 2.3 y 2.6 millones de barriles diarios, dependiendo de qué líquidos se contabilicen. Sin embargo, alcanzar esos niveles implicaría recuperar volúmenes que el país no observa desde hace varios años.

La última ocasión en que México superó los 2 millones de barriles diarios ocurrió hace varios años, antes de que la declinación acelerada de campos maduros profundizara la caída productiva.

Para Gonzalo Monroy, director de GMEC, los proyectos actualmente sobre la mesa no son suficientes para sostener un aumento de tal magnitud.

“No hay nada (para cumplir esa meta), de las adiciones importantes que son Zama y Trión, ya están para 2028; y Zama, en su pico, te va a dar 110,000 y en pico de Trión te va a dar entre 110,000 y 120,000 barriles, pero fuera de esos 2 proyectos no hay algo que aumente sustancialmente producción”, aseveró.

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Zama, Trión e Ixachi concentran las apuestas

Buena parte del optimismo de Slim descansa en proyectos que todavía requieren tiempo para madurar.

Ixachi, uno de los campos donde participa Grupo Carso mediante acuerdos con Pemex, destaca más por su potencial gasífero que petrolero. Se estima que actualmente produce alrededor de 93,000 barriles de aceite y cerca de 715 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

La meta oficial para el sexenio es llevar ese activo hasta 1,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y unos 130,000 barriles diarios de petróleo, según estimaciones de Pemex Exploración y Producción.

Slim defendió que la combinación de proyectos públicos y privados permitirá elevar la producción nacional.

“Yo espero que va a subir la producción de petróleo entre privada y pública, como a 800,000 barriles, porque está este pozo (Ixachi); hay un campo en aguas profundas que están operando los australianos; y nosotros estamos asociados con una empresa americana y otra inglesa y con Pemex”, expuso.

Otro eje central es Zama, considerado uno de los mayores descubrimientos petroleros recientes del país. El proyecto cuenta con recursos estimados por 400 millones de barriles de petróleo equivalente y su pico productivo podría rondar los 180,000 barriles diarios.

En paralelo avanza Trión, desarrollado en aguas profundas y que ya inició perforaciones submarinas. Al cierre de 2026 reportó un avance superior a la mitad del proyecto y se espera que pueda aportar alrededor de 100,000 barriles diarios cuando alcance madurez operativa.

Sin embargo, ambos proyectos comparten un reto: sus mayores aportaciones llegarían hacia 2028, fuera del horizonte planteado por Slim.

Más allá de los nuevos desarrollos, el empresario considera que la prioridad para la petrolera estatal debe ser recuperar producción.

“Uno de los restos más grandes que tiene el país es la baja en la producción petrolera. Yo creo que lo que Pemex debe hacer es concentrarse en producir petróleo; el punto débil de Pemex, del país, las deudas de Pemex, la falta de pago, es porque trae baja producción y una gran estructura de costos y gastos”, sostuvo.

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Pemex GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. Carlos Slim Helú

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