Carstens pide preservar confianza en el sistema financiero en medio de innovación

Agustín Carstens consideró que el verdadero reto del sistema financiero actual está en acelerar la adopción de innovación tecnológica sin perder la confianza que se ha construido en el pasado.

"Si uno compara el sistema financiero con otras actividades públicas, es obvio que estamos muy atrasados", dijo en una conversación con Daniel Voguel, fundador de Bitso.

El mexicano comparó la innovación del sistema financiero con lo que ha sucedido con industrias como la automotriz o la de smartphones, que cada vez tienen más funciones tecnológicas. "Es obvio que estamos muy atrasados", sentenció.

Consideró que el sistema financiero es como un avión de hace 40 años con sistemas y piezas que aunque se les den mantenimiento, llegará un punto en el que se tiene que renovar.

"Ese es un poco el momento en que estamos en el sistema financiero: los bancos tienen que hacer mucho por incorporar de manera más rápida la tecnología", dijo, al mismo tiempo que consideró que las autoridades tienen que facilitar ese proceso de renovación.

Pese a la necesidad de renovación e innovación del sistema financiero, Carstens considera que los reguladores son piezas fundamentales en la construcción de esa renovación.

"El lema de muchos innovadores era break things and move on y si eres autoridad, tú lo último que quieres es tener unos loquitos rompiendo cosas". bromeó.

Con la visión que tiene como líder de la banca central, que regula sistemas financieros, Carstens reconoció que las autoridades tienen mucho que dar para que los jugadores puedan ofrecer las bondades de la tecnología a los usuarios.