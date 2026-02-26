Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Carstens pide preservar confianza en el sistema financiero en medio de innovación

El exdirector general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador de Banxico, Agustín Carstens, dijo que el reto del sistema financiero es lograr la confianza en un ecosistema digital.
jue 26 febrero 2026 07:11 PM
agustin carstens pide seguridad y confianza en sistema financiero
Agustín Carstens dijo que por proteger al sistema financiero, se ha impedido la incorporación de tecnología. (Luz Elena Marcos)

Agustín Carstens, exdirector general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), pidió a las empresas fintech ser innovadoras, pero preservando la confianza en el sistema financiero.

En su participación en el Fintech México Festival, el también exgobernador del Banco de México (Banxico) dijo que el sistema financiero está "altamente regulado" debido a las crisis financieras que se han presentado a lo largo de la historia en distintos países.

"Hay muchas cosas que se deben hacer para darle seguridad a la gente", dijo. "El sistema financiero depende de la confianza, entonces, hay que mantener siempre una arquitectura para que esa confianza esté plenamente ahí todo el tiempo y que no se cuestione".

Publicidad

Agustín Carstens consideró que el verdadero reto del sistema financiero actual está en acelerar la adopción de innovación tecnológica sin perder la confianza que se ha construido en el pasado.

"Si uno compara el sistema financiero con otras actividades públicas, es obvio que estamos muy atrasados", dijo en una conversación con Daniel Voguel, fundador de Bitso.

El mexicano comparó la innovación del sistema financiero con lo que ha sucedido con industrias como la automotriz o la de smartphones, que cada vez tienen más funciones tecnológicas. "Es obvio que estamos muy atrasados", sentenció.

Lee más

omar mejia dice que habra nueva consulta para pagos con tarjeta
Economía

Reguladores van por nueva consulta consensuada para pagos con tarjeta

Consideró que el sistema financiero es como un avión de hace 40 años con sistemas y piezas que aunque se les den mantenimiento, llegará un punto en el que se tiene que renovar.

"Ese es un poco el momento en que estamos en el sistema financiero: los bancos tienen que hacer mucho por incorporar de manera más rápida la tecnología", dijo, al mismo tiempo que consideró que las autoridades tienen que facilitar ese proceso de renovación.

Pese a la necesidad de renovación e innovación del sistema financiero, Carstens considera que los reguladores son piezas fundamentales en la construcción de esa renovación.

"El lema de muchos innovadores era break things and move on y si eres autoridad, tú lo último que quieres es tener unos loquitos rompiendo cosas". bromeó.

Con la visión que tiene como líder de la banca central, que regula sistemas financieros, Carstens reconoció que las autoridades tienen mucho que dar para que los jugadores puedan ofrecer las bondades de la tecnología a los usuarios.

Publicidad

Carstens, que durante su estancia en el BIS mantuvo una postura de escepticismo hacia las stablecoins, dijo frente al fundador de Bitso que estas no han logrado cumplir con los tres usos tradicionales del dinero y que si hacia adelante se quiere implementar el uso de estas monedas, se tiene que hacer con regulación y vigilancia.

"Daniel ya sabe lo que voy a decir: si a una moneda le tienes que poner el calificativo de 'estable' es que no es estable".

Lee más

Carstens advierte por inflación persistentemente elevada
Economía

Exgobernadores de Banxico no creen en criptos y alertan por desorden histórico

Carstens propuso un ecosistema con cuatro tipos de monedas: una moneda de banca central, al menudeo, digital y billetes.

La segunda propuesta es una moneda al mayoreo, que considera fundamental, para darle interconectividad del sistema financiero.

La tercera propuesta es tener dinero para la banca comercial, que es el que más usamos y las stablecoins, aunque estas últimas con muchos ajustes antes de ponerlas en el mapa.

"¿Por qué tenemos que hacer este cambio digital? Porque si no, las operaciones tradicionales con los emisores tradicionales, no vamos a poder incorporar las ventajas que nos da la nueva tecnología y que va a cambiar el mapa del sistema financiero", dijo.

"El sistema financiero es muy importante y lo que nos puede dar como país es inmenso. Entonces, yo sí creo que es una meta en la cual tenemos que juntar esfuerzos".

Publicidad

Tags

Agustín Carstens Regulación financiera asociacion-fintech

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad