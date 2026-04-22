Salvador Oñate Barrón, presidente del Consejo de Administración, y Carlos de la Cerda Serrano, vicepresidente del Consejo de Administración, agradecieron a Edgardo del Rincón por su liderazgo, visión estratégica y compromiso con el banco.

Iván Lomelí ingresó a Banco del Bajío en 2022 como director ejecutivo de la banca empresarial en la zona metropolitana; cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector.

Desde enero pasado, además de esta zona, era el responsable de la zona norte y sur del país. Lomelí es Licenciado en Administración de empresas, banca y servicio en el Tec de Monterrey y cuenta con un MBA de la European University en Bélgica.

El Consejo de Administración de Banco del Bajío someterá a aprobación este nombramiento el próximo 29 de abril con el fin de asegurar una transición ordenada y exitosa.

Banco del Bajío es el noveno banco más grande en el país por número de activos con 392,817 millones de pesos al cierre del año pasado.

La cartera de crédito del banco cerró el año pasado en 278,283 millones de pesos y la utilidad neta fue de 9,079 millones de pesos.