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El banquero que siempre regresa: Edgardo del Rincón, nuevo director de Banamex

Banamex anunció que Edgardo del Rincón vuelve como director general tras seis años dirigiendo Banco del Bajío; ocupará el nuevo cargo a partir de junio.
mié 22 abril 2026 04:55 PM
perfil Edgardo del Rincon
Edgardo del Rincón dejará Banco del Bajío a partir del 1 de mayo. (Cortesía)

Edgardo del Rincón regresa a Banamex como el nuevo director general del Grupo Financiero Banamex y director general del Banco Nacional de México.

El banquero con más de cuatro décadas de experiencia es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, institución de la cual recibió en 2025 el Premio al Mérito EXATEC, el máximo reconocimiento que se otorga a egresados destacados.

Este 2026 se marcará en el calendario por ser la tercera vez que Edgardo del Rincón vuelve al banco. Inició su carrera en Banamex en 1985 como ejecutivo de cuenta en la banca comercial, pasando por la banca de inversión y el segmento de las tarjetas de crédito.

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Entre 2003 y 2006, antes de poner fin a su primera era de más de 21 años en Banamex, Del Rincón llevó la banca comercial y empresarial.

Entre 2006 y 2014 dedicó su carrera a seguir en el desarrollo de productos de crédito y fue Presidente del Buró de Crédito. En 2015 inició su segunda era ya en Citibanamex y tuvo bajo su liderazgo las divisiones de tarjetas de crédito y préstamos al consumo.

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En 2019, cuando Manuel Romo llegó a la dirección del banco, Edgardo del Rincón probó su experiencia en otro banco mexicano: Banco del Bajío, el banco que nació justo un mes después del "error de diciembre" y que estaba enfocado en créditos a empresas, principalmente las exportadoras.

En 2019 asumió la dirección de un banco que, aunque es regional y venía de un control familiar, lograba crecimientos de hasta doble dígito.

Bajo su gestión, Banco del Bajío desarrolló y lanzó productos que ya no estaban enfocados solo en las empresas: desde 2019 se inició un proceso de modernización del banco que incluyó las sucursales, los sistemas y se lanzó la aplicación del banco.

También se lanzaron las tarjetas de crédito y se firmaron alianzas con otros bancos como el de la Multired, un programa en el que los clientes de 8 bancos pueden hacer retiros de dinero sin pagar comisión.

Edgardo del Rincón llevó a Banco del Bajío al noveno lugar dentro de los bancos más grandes por número de activos. Hasta el cierre del 2025, los activos del banco ascendieron a 392,817 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

No es de extrañar que Fernando Chico Pardo, quien tiene el firme propósito de hacer crecer al banco, haya pensado en Del Rincón.

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Aunque Banamex es uno de los líderes en la emisión de tarjetas de crédito, la llegada de nuevos jugadores digitales que ya operan bajo licencias bancarias están elevando la vara para los bancos tradicionales, ya que están mostrando que pueden devorar el mercado.

Al mismo tiempo que daba impulso a la cartera de consumo, Del Rincón mantuvo la estrategia de crecer en el crédito productivo, en particular, de las pequeñas y medianas empresas. Durante su gestión, Del Rincón dio financiamiento productivo a empresas dedicadas a los agronegocios, un segmento que creció después de la pandemia, de acuerdo con entrevistas realizadas en años previos.

"Su gestión se ha distinguido por una visión de largo plazo, un enfoque orientado a la eficiencia operativa y la solidez institucional, así como por la capacidad de anticipar tendencias y traducirlas en estrategias claras y ejecutables", destacó Banamex en un comunicado.

El empresario Fernando Chico Pardo confía en que Edgardo del Rincón será el perfil que le ayude en su plan para relanzar al banco que compró el año pasado.

"Es un líder que impulsa una verdadera cultura de colaboración, con disciplina, foco y ejecución y tiene una visión clara de crecimiento financiero sostenible. Lo que Banamex necesita para esta nueva etapa", destacó.

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