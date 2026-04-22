Entre 2003 y 2006, antes de poner fin a su primera era de más de 21 años en Banamex, Del Rincón llevó la banca comercial y empresarial.

Entre 2006 y 2014 dedicó su carrera a seguir en el desarrollo de productos de crédito y fue Presidente del Buró de Crédito. En 2015 inició su segunda era ya en Citibanamex y tuvo bajo su liderazgo las divisiones de tarjetas de crédito y préstamos al consumo.

En 2019, cuando Manuel Romo llegó a la dirección del banco, Edgardo del Rincón probó su experiencia en otro banco mexicano: Banco del Bajío, el banco que nació justo un mes después del "error de diciembre" y que estaba enfocado en créditos a empresas, principalmente las exportadoras.

En 2019 asumió la dirección de un banco que, aunque es regional y venía de un control familiar, lograba crecimientos de hasta doble dígito.

Bajo su gestión, Banco del Bajío desarrolló y lanzó productos que ya no estaban enfocados solo en las empresas: desde 2019 se inició un proceso de modernización del banco que incluyó las sucursales, los sistemas y se lanzó la aplicación del banco.

También se lanzaron las tarjetas de crédito y se firmaron alianzas con otros bancos como el de la Multired, un programa en el que los clientes de 8 bancos pueden hacer retiros de dinero sin pagar comisión.

Edgardo del Rincón llevó a Banco del Bajío al noveno lugar dentro de los bancos más grandes por número de activos. Hasta el cierre del 2025, los activos del banco ascendieron a 392,817 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

No es de extrañar que Fernando Chico Pardo, quien tiene el firme propósito de hacer crecer al banco, haya pensado en Del Rincón.