Inflación se desacelera y se ubica en 4.53%, pero sigue fuera del objetivo de Banxico

Además, el dato fue ligeramente superior a las expectativas del mercado. La encuesta Citi México anticipaba una inflación de 0.08% quincenal para el índice general, por lo que el dato observado resultó mayor a lo previsto, al ubicarse en 0.11% quincenal.

En el caso del componente subyacente que mide , el consenso esperaba 0.19%, mientras que el dato fue de 0.18%, prácticamente en línea. A tasa anual, el avance fue de 4.27%.

La inflación subyacente es la que excluye los precios más volátiles, como alimentos frescos (frutas y verduras) y energéticos (gasolina, electricidad).

Dentro de este rubro, las mercancías subieron 0.25% y los servicios 0.12%, lo que confirma que las presiones internas en la economía no han cedido completamente.

Subsidio eléctrico enfría la inflación

El principal factor detrás de la moderación fue la caída en los precios de energéticos, derivada del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida. El componente no subyacente retrocedió 0.13% quincenal, con una baja de 1.34% en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Este efecto compensó parcialmente las presiones en otros rubros, especialmente en alimentos.

A pesar del alivio en energía, los precios agropecuarios siguen siendo un foco de presión. Las frutas y verduras aumentaron 4.29% quincenal, con una inflación anual de 23.03%, reflejando choques importantes en este segmento.

En general, los productos agropecuarios subieron 1.38% en la quincena, lo que explica buena parte de la persistencia inflacionaria.

Entre los productos con mayores aumentos destacaron:

Jitomate: 24.37%

Chile serrano: 21.94%

Chile poblano: 22.63%

Papa: 6.92%

Autobús urbano: 3.34%



En contraste, los principales productos con bajas fueron:

Electricidad: -14.00%

Tomate verde: -26.86%

Transporte aéreo: -11.65%

Calabacita: -14.92%

Limón: -8.12%