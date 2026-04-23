Menos China en México: aranceles hunden la importación de calzado a más de la mitad y dan un respiro a León

En el primer bimestre de 2026, las importaciones de calzado desde China cayeron 62%, al pasar de 151.6 millones de dólares a 57.8 millones.

Sobre el calzado, el descenso resulta más evidente, ya que todas las fracciones arancelarias de producto terminado registraron caídas que van de 33% a 74%. Solo una excepción rompe la tendencia: las partes de calzado, como plantillas, taloneras o cortes superiores, crecieron 104%, lo que muestra un cambio en la forma de producir más que en la demanda final.

En textiles y sus manufacturas, donde entran telas, materiales tejidos, prendas de vestir, la baja alcanzó 26%, con compras que bajaron de 851 millones a 633 millones de dólares. Dentro de ese universo, uno de los retrocesos más marcados se dio en prendas de punto, con una contracción de 41%, de acuerdo con cifras de Banxico.

Aunque en conjunto las compras de México a China siguen al alza , con un total de 21,109 millones de dólares en el primer bimestre, un crecimiento de 2%, hay sectores donde el país comienza a cerrar espacios a productos que durante años entraron con precios difíciles de igualar para la industria local.

Política industrial aprieta

El cambio más ofensivo comenzó en agosto de 2025, cuando el gobierno suspendió la importación temporal de textiles, calzado y otros productos bajo el programa IMMEX. Detectó un patrón que ya generaba ruido en la industria: mercancías que debían salir del país terminaban en el mercado interno y distorsionaban los precios.

Desde ese momento, la caída se volvió constante. Mes tras mes, las cifras comenzaron a ajustarse. A inicios de 2026, el descenso tomó más fuerza.

Los números prendieron las alertas, ya que las compras de textiles chinos tocaron un máximo de 5,445 millones de dólares y el calzado de 897 millones en 2024.

El segundo paso del plan llegó con una investigación más larga, en la cual la Secretaría de Economía concluyó que el calzado chino entraba a precios injustamente bajos. La respuesta de México fue fijar cuotas compensatorias de entre 0.54 y 22.50 dólares por par para productos con precios menores a 22.58 dólares. La medida tendrá una vigencia de cinco años.

A esto se sumó un aumento de aranceles para países sin tratado comercial, vigente desde el 1 de enero. En sectores como textiles y calzado, las tarifas se mueven entre 25% y 35% en estos productos. China concentra buena parte de esas operaciones, por lo que el impacto resultó inmediato.