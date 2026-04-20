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Economía

Economía mexicana apunta a su primera contracción trimestral desde 2024

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa un estancamiento en marzo y confirma un arranque débil del año.
lun 20 abril 2026 08:45 AM
economía mexicana PIB 2026
El FMI elevó ligeramente su previsión de crecimiento para México en 2026 a 1.6%, desde 1.5% estimado previamente, en medio de un entorno global adverso y de desaceleración económica (diegograndi/Getty Images/iStockphoto)

La economía mexicana perfila una caída en el arranque de 2026, ya que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa que en marzo la actividad se estancó, con una variación mensual de 0.0%, tras un desempeño débil en los meses previos, lo que refuerza la expectativa de una contracción trimestral del PIB en el arranque del año.

De acuerdo con estimaciones de Banco Base, la economía habría caído 0.54% trimestral entre enero y marzo, lo que marcaría su primera contracción trimestral desde el cuarto trimestre de 2024.

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Además, el reporte del Inegi muestra que, a tasa anual, el IOAE proyecta un crecimiento anual de apenas 0.5% en marzo, reflejo de una desaceleración generalizada. Mientras las actividades terciarias crecerían 1.1%, las secundarias, ligadas a la industria, registrarían una caída de 0.5%, evidenciando debilidad en el sector productivo.

En el desglose mensual, el estancamiento de marzo se suma a un inicio de año negativo. En enero, el IGAE reportó una contracción de 0.92%, y aunque febrero fue revisado al alza a un crecimiento de 0.51%, el repunte resultó insuficiente para compensar la caída inicial. Así, el balance trimestral apunta a un deterioro de la actividad económica.

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A tasa anual, el crecimiento del PIB también mostraría una pérdida de dinamismo. Banco Base estima un avance anual de 0.89% en el primer trimestre, por debajo del 1.79% observado en el último trimestre de 2025, lo que confirma una tendencia de desaceleración.

El IOAE adelanta hasta cinco semanas el comportamiento del Indicador Global de Actividad Económica, pero estas cifras son oportunas y pueden ser revisadas conforme se disponga de información más completa.

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PIB Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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