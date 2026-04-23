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Economía

Inflación en alimentos rompe la ilusión del PACIC y pone a miles al filo de la pobreza alimentaria

La mayoría del gasto en alimentos ocurre en el canal tradicional, lo que reduce su efectividad y eleva el riesgo de que más hogares hacia la pobreza alimentaria.
jue 23 abril 2026 06:34 PM
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La inflación en alimentos erosiona el poder adquisitivo: especialistas advierten que el alza en básicos reduce los salarios reales y puede empujar a más hogares —especialmente de menores ingresos— hacia la pobreza laboral y alimentaria.
 (Joseph Sorrentino/Getty Images)

La inflación en México se moderó apenas durante la primera quincena de abril, al ubicarse en 4.53% anual , pero el comportamiento de los alimentos, especialmente frutas y verduras, que acumulan un alza de 23%, contrasta con el discurso de contención de precios del gobierno. Productos clave como el jitomate registran incrementos de hasta 125% anual, mientras que chiles, papa y cebolla también muestran alzas significativas, que ponen al filo de la pobreza laboral a miles de hogares.

Este escenario pone en entredicho la efectividad del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), una estrategia basada en acuerdos con grandes cadenas comerciales. En México, los hogares destinan cerca de 37% de su gasto a alimentos , pero alrededor de 78% de esas compras se realiza en el canal tradicional como tienditas, mercados y tianguis , donde los precios son más volátiles y escapan a estos acuerdos.

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“La inflación se ha mantenido elevada y cada vez parece menos un fenómeno aislado en ciertos productos”, advirtió Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más. Señaló que el encarecimiento de alimentos responde a una combinación de factores, como el aumento en costos de fertilizantes, afectados por tensiones en Medio Oriente; lo que podría traducirse en menores cosechas y presiones adicionales hacia adelante.

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Pero los aumentos no solo obedecen a choques temporales, sino a riesgos persistentes en la inflación no subyacente. “No va a ser fácil restablecer el flujo normal de estos productos, por lo que la presión podría prolongarse más de lo previsto”, agregó. Sobre todo considerando que, derivado de los altos costos de los fertilizantes, podría haber una peor cosecha en la siguiente temporada.

Además, la inflación en alimentos tiene un carácter regresivo, ya que golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su gasto a productos básicos. “Puede llevar incluso a que familias que estaban en el límite caigan en pobreza alimentaria”, advirtió Saldaña.

De hecho, en México un hogar cae en pobreza laboral cuando sus ingresos por trabajo no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria urbana, la cual cuesta 2,571.18 pesos, a marzo de 2026. Esto implica un crecimiento de 8% anual, casi el doble que la inflación general. Por lo tanto, el impacto en el alza de precios observado hasta abril impactó más a los que menos tienen.

La ineficacia del PACIC

Además, estos hogares compran principalmente en el canal tradicional, lo que amplifica el problema. A diferencia de las grandes cadenas, los pequeños comercios tienen menor capacidad para absorber costos o negociar con proveedores, por lo que trasladan los aumentos con mayor rapidez al consumidor. Esto quiere decir que, a pesar de que la canasta que incluye el PACIC pueda costar casi menos de 1,000 pesos, según el gobierno, en los supermercados, realmente tiene poco impacto en la mayoría de la población.

Saldaña añade que es difícil extender programas como el PACIC más allá de las cadenas de centros comerciales, debido a que es casi imposible luchar contra las fuerzas de mercados que no pueden regularse tan fácil, tienen dinámicas complejas y baja representación gremial. Además del hecho de que una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en el actual riesgo inflacionario global, es que los gobiernos intervengan lo menos posible en los mecanismos con los que se establecen los precios.

Por su parte, Axel González, analista de México ¿Cómo Vamos?, explicó que la estructura económica del país, con una alta presencia de micronegocios, limita la capacidad de contener precios.

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“El 95% de las unidades económicas son micronegocios y emplean a una proporción importante de la población, pero tienen pocas capacidades financieras y de productividad”, señaló.

Esto implica que una parte importante del mercado opera con bajos márgenes, alta informalidad y menor capacidad de absorción de choques, lo que refuerza la transmisión de la inflación hacia los consumidores finales.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que la canasta básica alimentaria ya supera los 2,100 pesos, tras un aumento mensual de 1.01%, con alzas significativas en productos agrícolas y costos adicionales derivados de energéticos, inseguridad y logística.

Hacia adelante, el foco para Banxico sigue en la inflación subyacente, que aunque mostró una ligera moderación, se ha mantenido por arriba de 4% durante más de 11 meses, algo que preocupa por su persistencia pese al bajo crecimiento económico. El experto de Ve por Más advirtió que esta resistencia no responde a choques temporales, sino a factores más estructurales como presiones en costos laborales y baja productividad, por lo que la convergencia hacia el objetivo será lenta y con riesgos al alza.

A su vez, Banamex anticipa que la inflación seguirá una trayectoria de baja gradual, pero con altibajos, ante presiones de aranceles, costos laborales, energéticos y agropecuarios; en particular, prevé que la subyacente podría repuntar hacia mediados de año antes de moderarse en la segunda mitad.

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