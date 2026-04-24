Este estímulo fiscal al diésel, es menor al que se otorgó para la semana que termina este viernes 24 de abril, pues fue de 3.18 pesos o 43.17%. Esta es la séptima semana consecutiva que se le otorga subsidio a este combustible, ante el aumento de los precios del petróleo y sus derivados, a nivel global, por la guerra contra Irán.

El objetivo de otorgar estos estímulos es amortizar los incrementos en los precios de combustibles, y así, los incrementos en productos y servicios. Además de acuerdos que ha emprendido el gobierno federal con gasolineros para mantener los precios del diésel en un tope voluntario de 28 pesos por litro.

La verde tendrá un mayor descuento

En tanto, la gasolina Magna tendrá un subsidio o descuento en su cuota IEPS de 1.05 pesos o de 15.68%, por lo que el monto del impuesto federal que se cobra en su precio en estaciones será de 5.65 pesos.

Este es un apoyo mayor al que se otorgó para la semana que termina este viernes 24 de abril, pues fue de 0.78 pesos o 11.67%. Esta es la sexta semana consecutiva que se otorga estímulo fiscal al litro de la gasolina Magna.

Premium va por su segunda semana sin descuento

La gasolina Premium va por su segunda semana consecutiva sin estímulo fiscal o descuento a su cuota IEPS incluida en su precio a consumidores, por lo que la cuota para este combustible será de 5.66 pesos.

Hacienda publica cada viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estímulos fiscales a los combustibles automotrices y varían de acuerdo al comportamiento de los precios de los combustibles en el mercado de Estados Unidos, que es de donde mayormente se importan las gasolinas que se consumen en México.