Gas LP sube más de 4% y presiona gasto de hogares y pequeños negocios

En la semana del 22 al 28 de febrero de este año –justo antes de que iniciara el conflicto bélico– el precio del gas LP en la Ciudad de México por kilo era de 18.64 pesos y de 10.06 pesos por litro.

Pero en las semanas del 29 de marzo al 11 de abril, el precio registrado fue de 19.43 pesos por kilo y de 10.49 pesos por litro, lo que representa un incremento del 4.23% y del 4.27% respectivamente.

En la semana del 19 al 25 de abril, los precios registraron una ligera disminución, pues el kilo del gas LP cuesta 19.28 pesos y 10.41 pesos por litro; pero sigue reflejando precios más altos de los que se tenían previo al conflicto.

Por regiones

Resulta importante recordar que el gas LP tiene un tope máximo de precio de venta al consumidor final desde agosto del 2021, medida impuesta por el gobierno federal que no ha sido modificada bajo el argumento de cuidar el bolsillo de los consumidores y de controlar los niveles de inflación.

A diferencia de la gasolina regular o del diésel, este no es un ‘pacto voluntario’ que aplica un precio máximo a nivel nacional, sino que se estableció toda una metodología de control de precios que contempla 145 regiones en las que se aplica un precio específico según las condiciones del mercado.