Gas LP sube más de 4% y presiona gasto de hogares y pequeños negocios

Hay tope, pero sube el precio
Pese al control, en las últimas semanas se ha observado un incremento en el precio del energético, pues aunque es manejado por el gobierno, el incremento de la materia prima, que es el petróleo, se ha tenido que reflejar a los consumidores.
Más del 90% de los hogares mexicanos usan el gas LP para la preparación de alimentos o calentar agua, por lo que cualquier aumento se resiente en los bolsillos. Al respecto, Martha Neri, ama de casa, quien adquiere el gas en cilindros, dijo que ya es hasta la hora de tener el camión a las afueras de la casa cuando se enteran del aumento.
“Es muy difícil, a mí un tanque de 20 kilos me dura un mes y medio, porque somos 5 personas en la casa y la comida, pues el gas no rinde. Luego uno ya tiene el dinero porque sabemos cuanto se pagó por el tanque anterior y a la mera hora resulta que es más, y yo luego ya no tengo esos pesos de diferencia, uno termina agarrando lo de la comida para acompletar”, aseguró.
Pero los hogares no son los únicos que sufren, también los negocios son otros que pagan las consecuencias del incremento de precios. Las tortillerías –quienes ya enfrentan el alza al precio del maíz–, las tintorerías, lavanderías, entre otros que también requieran gas para su funcionamiento, enfrentan el alza de precios de manera directa, lo que merma su margen comercial.
Antonio López, dueño de una tortillería en Ecatepec, dijo que su negocio tiene un tanque estacionario de 1,000 litros, que puede durar, aproximadamente, una semana y media, por lo que han experimentado el incremento del precio a la hora de rellenar el tanque de su negocio.
“A mediados de febrero el gas me lo daban como en 10 pesos el litro, unos 8,000 pesos son lo que le echaba, porque pues no está vacío cuando vienen; pero ahorita ya cuesta 50 centavos más, entonces si cargo unos 800 litros ya estoy pagando unos 400 o 500 pesos más y claro se siente en el bolsillo”, aseguró.