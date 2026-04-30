Para Osuna, se tienen que tomar más decisiones para incentivar los pagos digitales, ya que en el caso de las gasolinas el consumidor no verá un cambio a su favor en el precio de los combustibles.

Va a haber el mismo precio, lo que estamos haciendo es apoyar al gasolinero por el esfuerzo que está haciendo para que no haya un impacto en el crecimiento del precio del combustible a los clientes (...) Lo que debemos de hacer son medidas que verdaderamente digitalicen la economía, como lo han hecho otros países Eduardo Osuna, director general de BBVA México

El directivo dijo que una economía digitalizada es más barata que cuando se usa el efectivo y destacó que aunque esta medida se hizo en el contexto del aumento de los precios de los combustibles, la banca tiene productos que van a digitalizar las gasolineras.

"En la medida que tú digitalizas, el costo unitario de una transacción es mucho más bajo y entonces es eficiente la economía en términos de todos los costos", dijo.

Esta semana, el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un acuerdo para eliminar la cuota de intercambio en los pagos con tarjetas de crédito y débito bancarias, así como en vales de despensa.

El programa de la cuota de intercambio cero durará seis meses e inicia este 1 de mayo hasta finales de octubre.

Hacienda estimó que cada vez que una persona pague en gasolineras con tarjeta de débito, el banco emisor de la tarjeta dejará de cobrar en promedio 2.57 pesos al dueño de la gasolinera mientras que cuando el pago sea con crédito, el descuento es de hasta 7.45 pesos en promedio.

Datos del Banco de México (Banxico) muestran que entre mayo y octubre del año pasado se realizaron 401.3 millones de pagos con tarjeta en gasolineras, de los cuales 30% de estos pagos se efectuó con tarjeta de crédito.