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Economía

BBVA México: La reducción en cuotas de intercambio es insuficiente para garantizar digitalización

El director general del banco dijo que para que México reduzca el uso de efectivo de debe incentivar el uso de medios digitales, por lo que la medida de pagos en gasolinerías no será suficiente.
jue 30 abril 2026 07:03 PM
cuotas de intercambio no resuelven digitalizacion
BBVA México dijo que esta medida de reducir la cuota de intercambio ayudará a los gasolineros a contener los aumentos en precios de combustibles. (varniccha kajai/Getty Images)

El acuerdo que firmaron los bancos, gasolineros y gobierno para reducir las cuotas de intercambio en el pago con tarjeta de crédito y débito será insuficiente para la digitalización de los pagos, aseguró el director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

El banquero dijo en conferencia de prensa que esta reducción tiene que ver más con un apoyo en los costos para mejorar las utilidades de los gasolineros; sin embargo, esto no será suficiente para reducir el uso de efectivo en estos establecimientos.

"Es el primer giro en el que estamos buscando que se llegue al efectivo cero", dijo. "La bajada de la tasa de intercambio per se no hace que la gente pague en digital".

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Para Osuna, se tienen que tomar más decisiones para incentivar los pagos digitales, ya que en el caso de las gasolinas el consumidor no verá un cambio a su favor en el precio de los combustibles.

Va a haber el mismo precio, lo que estamos haciendo es apoyar al gasolinero por el esfuerzo que está haciendo para que no haya un impacto en el crecimiento del precio del combustible a los clientes (...) Lo que debemos de hacer son medidas que verdaderamente digitalicen la economía, como lo han hecho otros países
Eduardo Osuna, director general de BBVA México

El directivo dijo que una economía digitalizada es más barata que cuando se usa el efectivo y destacó que aunque esta medida se hizo en el contexto del aumento de los precios de los combustibles, la banca tiene productos que van a digitalizar las gasolineras.

"En la medida que tú digitalizas, el costo unitario de una transacción es mucho más bajo y entonces es eficiente la economía en términos de todos los costos", dijo.

Esta semana, el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un acuerdo para eliminar la cuota de intercambio en los pagos con tarjetas de crédito y débito bancarias, así como en vales de despensa.

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El programa de la cuota de intercambio cero durará seis meses e inicia este 1 de mayo hasta finales de octubre.

Hacienda estimó que cada vez que una persona pague en gasolineras con tarjeta de débito, el banco emisor de la tarjeta dejará de cobrar en promedio 2.57 pesos al dueño de la gasolinera mientras que cuando el pago sea con crédito, el descuento es de hasta 7.45 pesos en promedio.

Datos del Banco de México (Banxico) muestran que entre mayo y octubre del año pasado se realizaron 401.3 millones de pagos con tarjeta en gasolineras, de los cuales 30% de estos pagos se efectuó con tarjeta de crédito.

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