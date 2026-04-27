La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Asociación de Bancos de México (ABM) y representantes de tarjetas de vales firmaron este lunes un acuerdo con el objetivo de reducir a cero las comisiones que se realizan en los pagos con tarjetas de crédito, débito y de vales en las gasolineras del país y entrará en vigor a partir del 1 de mayo.
Pagos con tarjeta en gasolineras tendrán cero comisión a partir del 1 de mayo
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, recordó que al pagar con tarjeta en las gasolineras se aporta una comisión a la gasolinera y, por ende, se le traslada al consumidor, por lo que esta medida se añade al subsidio a las gasolinas y al diésel, por lo que se llegó a tres acuerdos:
1.- Con la ABM tenemos un descuento en las comisiones que se cobran en las tarjetas de crédito y débito, hay una baja muy importante en las comisiones, al igual que en las empresas que expiden vales. Dejarán de cobrar la cuota de intercambio (80% del total de la comisión).
2.- Respecto a las empresas de vales habrá descuentos en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico. Emitirán un descuento de 1.10 pesos por transacción.
3.- Medidas regulatorias: CNBV+Banxico: Permite que la medida arranque a partir del 1 de mayo al 31 de octubre de este año, “es una reducción muy importante en las comisiones, en beneficio de las familias mexicanas”, dijo en la Mañanera del Pueblo.
En las tarjetas de vales, la modalidad se aplicará tanto a la red cerrada y abierta, ésta última se asemeja a la de débito, por lo que también bajará a 0%.
El presidente de la ABM, Emilio Romano, explicó que esta medida la observan como una inversión rumbo a ampliar los beneficios en la obtención de créditos, por ejemplo.
“Desde el punto de vista de los pagos con tarjetas es más transparente, tiene menores costos y generan historial crediticio, y ofrece la posibilidad de poder acceder a créditos, que es uno de los objetivos de la banca”, destacó.
Explicó que actualmente las gasolineras definen las comisiones que cobra con base en el banco o el intermediario financiero, por lo que no hay una comisión fija; “nosotros lo que estamos buscando es permitir que la situación fluya, porque el mercado está reduciendo 80% del costo de esta reducción en el cobro de comisiones”, destacó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la medida será hasta octubre con miras a que en septiembre se cumplimente el pago digital al 100% en las gasolineras.
¿Cómo quedan las comisiones?
Estos acuerdos reducen el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos digitales.
Tarjeta de débito:
Antes se pagaba 0.45% de comisión por transacción; ahora se cobrará 0%, por lo que se tendrá 2.57 menos por transacción promedio.
Tarjeta de crédito:
Antes se pagaba 1.00% de comisión por transacción; ahora se cobrará 0%, por lo que se tendrá 7.45 menos por transacción promedio.
Valera red abierta:
Antes se pagaba 0.45% de comisión por transacción; ahora se cobrará 0%, por lo que se tendrá 2.57 menos por transacción promedio.
Valera red cerrada:
Ahora se cobrará -1.10 pesos que es el descuento fijo por transacción.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la medida será hasta octubre con miras a que en septiembre se cumpla el pago digital al 100% en las gasolineras, al igual que en las casetas.
“Si vas a la gasolinera y pagas con tarjeta, supon que la cuenta es de 300 pesos más la comisión si pagas con tarjeta; 2.57 pesos por cada transacción, ahora esos 2.57 pesos se le ahorra al consumidor”, destacó la mandataria federal.