Bancos y valeras perderán hasta 1,600 mdp por 'perdonar' la comisión en los pagos con tarjeta en gasolineras

Hacienda recalcó que cada vez que una persona pague en gasolineras con tarjeta de débito, el banco emisor dejará de cobrar en promedio 2.57 pesos al dueño de la gasolinera mientras que cuando el pago sea con crédito, el descuento es de hasta 7.45 pesos en promedio.

Datos del Banco de México (Banxico) muestran que entre mayo y octubre del año pasado se realizaron 401.3 millones de pagos con tarjeta en gasolineras, de los cuales 30% de estos pagos se efectuó con tarjeta de crédito.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo durante la firma del acuerdo que es difícil estimar cuánto costaría este acuerdo, pero destacó que los bancos lo ven como una inversión.

"Es una inversión importante que está haciendo la banca porque nuestro objetivo es ampliar el mercado para que tengamos a más mexicanos en el mundo digital", dijo Romano.

En el acuerdo participan valeras y bancos; la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) dijo a Expansión que ellos no participan en este acuerdo, sin dar más detalles de los motivos; la Asociación Fintech tampoco participa en este acuerdo.

Para Carlos Valderrama, abogado y fundador de la firma Legal Paradox, este acuerdo aunque busca que los gasolineros tengan más ganancias al reducir costos operativos, será difícil que ese ahorro lo vean los usuarios finales.

"En este momento si como consumidor vas a la gasolinera y cargas gasolina, pagas exactamente lo mismo si es en efectivo o si es con tarjeta", dijo. "Al final los ahorros que los comerciantes tendrían, nunca se terminan trasladando al consumidor".

El acuerdo entre banqueros, gasolineros y gobierno ocurre en un contexto de aumento en los precios de los combustibles en los últimos meses tras el conflicto en Medio Oriente.

"Se trata también como de un plan alineado a reducir el costo de gasolinas en este contexto y aquí la geopolítica juega un papel importante", añadió Valderrama.

Pero no solo se trata de precios de combustible y apoyos al sector. De cara a la renegociación del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos ha hecho llamados a México para facilitar y mejorar el mercado en medios de pago electrónicos.

En el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales de 2026, Estados Unidos consideró que las medidas que se han implementado en materia de medios de pago son insuficientes, especialmente para empresas con sede en su país.

El documento, de más de 500 páginas, señala que mantiene un monitoreo en la forma en que México cumple con sus compromisos del T-MEC en materia de pagos digitales.