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Economía

Comisión cero en gasolineras costará 1,600 mdp a bancos y emisores

La medida estará vigente seis meses y eliminará el cobro por intercambio en pagos con tarjeta para aliviar costos operativos del sector.
mié 29 abril 2026 09:45 AM
Bancos y valeras perderán hasta 1,600 mdp por 'perdonar' la comisión en los pagos con tarjeta en gasolineras
El gobierno y los bancos buscan que el aumento en el precio de combustibles impacte lo menos posible a los consumidores. (Tom Merton/Getty Images)

El acuerdo para reducir a cero la cuota de intercambio en pagos con tarjeta costará a los bancos y valeras cerca de 1,600 millones de pesos.

El lunes, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación la regulación para que las cuotas de intercambio en gasolineras fueran a tasa cero, Esto significa que los gasolineros dejarán de pagar una de las comisiones asociadas al uso de terminales bancarias.

El gobierno anunció ese mismo día, durante la conferencia matutina de la presidenta, que el acuerdo con los bancos tendrá una duración de seis meses , con el fin de ayudar a que el aumento de los precios de combustibles impacte lo menos posible al bolsillo de los consumidores.

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Hacienda recalcó que cada vez que una persona pague en gasolineras con tarjeta de débito, el banco emisor dejará de cobrar en promedio 2.57 pesos al dueño de la gasolinera mientras que cuando el pago sea con crédito, el descuento es de hasta 7.45 pesos en promedio.

Datos del Banco de México (Banxico) muestran que entre mayo y octubre del año pasado se realizaron 401.3 millones de pagos con tarjeta en gasolineras, de los cuales 30% de estos pagos se efectuó con tarjeta de crédito.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo durante la firma del acuerdo que es difícil estimar cuánto costaría este acuerdo, pero destacó que los bancos lo ven como una inversión.

"Es una inversión importante que está haciendo la banca porque nuestro objetivo es ampliar el mercado para que tengamos a más mexicanos en el mundo digital", dijo Romano.

En el acuerdo participan valeras y bancos; la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) dijo a Expansión que ellos no participan en este acuerdo, sin dar más detalles de los motivos; la Asociación Fintech tampoco participa en este acuerdo.

Para Carlos Valderrama, abogado y fundador de la firma Legal Paradox, este acuerdo aunque busca que los gasolineros tengan más ganancias al reducir costos operativos, será difícil que ese ahorro lo vean los usuarios finales.

"En este momento si como consumidor vas a la gasolinera y cargas gasolina, pagas exactamente lo mismo si es en efectivo o si es con tarjeta", dijo. "Al final los ahorros que los comerciantes tendrían, nunca se terminan trasladando al consumidor".

El acuerdo entre banqueros, gasolineros y gobierno ocurre en un contexto de aumento en los precios de los combustibles en los últimos meses tras el conflicto en Medio Oriente.

"Se trata también como de un plan alineado a reducir el costo de gasolinas en este contexto y aquí la geopolítica juega un papel importante", añadió Valderrama.

Pero no solo se trata de precios de combustible y apoyos al sector. De cara a la renegociación del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos ha hecho llamados a México para facilitar y mejorar el mercado en medios de pago electrónicos.

En el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales de 2026, Estados Unidos consideró que las medidas que se han implementado en materia de medios de pago son insuficientes, especialmente para empresas con sede en su país.

El documento, de más de 500 páginas, señala que mantiene un monitoreo en la forma en que México cumple con sus compromisos del T-MEC en materia de pagos digitales.

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¿Qué son las cuotas de intercambio?

Las cuotas de intercambio son comisiones que se cobran entre los bancos por el uso de su infraestructura (cajeros, sucursales o terminales).

Existen cuatro tipos de cuotas de intercambio: en cheques en donde la comisión es de seis pesos, de acuerdo con Banxico. También están las cuotas de intercambio que se cobran en las domiciliaciones que son de 0.70 pesos por cargo.

En cajeros automáticos, la cuota de intercambio varía dependiendo de cada banco y esta comisión es transmitida al tarjetahabiente en la comisión que le cobra el banco operador del cajero.

En el caso de las terminales punto de venta, que es donde se da el acuerdo con gasolineros, las cuotas van de 1.91% sobre el monto total del pago que se está realizando en tarjetas de crédito y hasta 1.15% en tarjetas de débito, sin que el cobro por dicho concepto pueda exceder de 13.50 pesos, de acuerdo con el banco central.

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Tarjeta de Crédito Crédito y débito cuotas de intercambio

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