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Economía

Hacienda se queda sin remanentes por apreciación del peso

El Banco de México reportó pérdidas por 410,052 millones de pesos en el 2025.
jue 30 abril 2026 06:29 PM
banxico no entrega remanentes
Los remanentes son recursos que provienen del saldo positivo que resulta de las operaciones que hace el banco central. (traveler1116/Getty Images)

El Banco de México (Banxico) reportó pérdidas por 410,052 millones de pesos en 2025 por lo que no dará remanentes a Hacienda.

"Los estados financieros dictaminados para el año 2025 presentan un resultado del ejercicio de -410,052 millones de pesos, originado principalmente por pérdidas cambiarias", informó el banco central.

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El peso mexicano cerró el año pasado en 18.002 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 13.4% respecto al año anterior.

¿Qué son los remanentes?

Los remanentes de Banco de México son recursos que provienen del saldo positivo que resulta de las operaciones que hace el banco central, es decir, las utilidades generadas.

Estos recursos dependen del comportamiento del tipo de cambio, si el peso se deprecia, se hace un corte al cierre del año y se entrega a la Tesorería de la Federación en abril.

Por ley, el 70% de este dinero transferido se usa para reducir la deuda pública, y el resto a fondos para contribuir a la estabilización financiera del país.

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remanentes Banco de México Tipo de cambio

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