El peso mexicano cerró el año pasado en 18.002 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 13.4% respecto al año anterior.

¿Qué son los remanentes?

Los remanentes de Banco de México son recursos que provienen del saldo positivo que resulta de las operaciones que hace el banco central, es decir, las utilidades generadas.

Estos recursos dependen del comportamiento del tipo de cambio, si el peso se deprecia, se hace un corte al cierre del año y se entrega a la Tesorería de la Federación en abril.

Por ley, el 70% de este dinero transferido se usa para reducir la deuda pública, y el resto a fondos para contribuir a la estabilización financiera del país.