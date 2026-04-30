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Economía

ONU: El cierre de Ormuz está "estrangulando" la economía mundial

Aunque las restricciones se levantaran hoy, "las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos”, señaló António Guterres.
jue 30 abril 2026 11:43 AM
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Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero. (Foto: Saul Loeb/AFP)

El jefe de la ONU, António Guterres, alertó el jueves sobre el agravamiento de las consecuencias económicas del cierre del Estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El cierre de esta vía marítima vital está "estrangulando la economía mundial", advirtió el secretario general en declaraciones a la prensa.

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Aunque las restricciones se levantaran hoy, "las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos", afirmó.

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Irán advirtió este jueves a Estados Unidos que el bloqueo de sus puertos está "condenado al fracaso" y prometió un Estrecho de Ormuz sin presencia estadounidense, en un nuevo pulso que hace fluctuar los precios del petróleo.

Aunque ambos países mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones están estancadas y el tráfico marítimo sigue bajo mínimos por esa vía marítima por donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero.

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Según un alto cargo estadounidense, el presidente Donald Trump sopesa prolongar esta medida "durante meses si fuera necesario", lo que llevó a una respuesta desafiante de Teherán.

"Dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", afirmó el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en un mensaje escrito.

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Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, muerto en un ataque el primer día de la guerra. No ha sido visto en público desde entonces y, según varias fuentes, resultó herido.

El líder supremo elogió lo que denominó "el nuevo marco jurídico y la gestión" iraní del estrecho de Ormuz.

Poco después el presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohamad Baqer Qalibaf, insistió en ello.

"Gestionando el estrecho de Ormuz, Irán se otorgará a sí mismo y dará a sus vecinos un futuro libre de la presencia e injerencia de Estados Unidos", dijo en X con motivo de la fiesta nacional del Golfo Pérsico.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había dicho que cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo "está condenado al fracaso".

Washington considera que ha sido un éxito, con el bloqueo de decenas de petroleros en Irán.

Fluctúa el petróleo

Esta situación disparó los precios del petróleo. El barril de Brent para entrega en junio llegó a superar los 126 dólares, su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

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Más tarde bajó a 113 dólares, posiblemente porque expira en junio y el mercado toma en cuenta la posibilidad de que la situación mejore para el próximo vencimiento, que es en julio.

Trump declaró a la plataforma Axios que su estrategia naval está "asfixiando" a los iraníes. Este jueves recibirá un informe del almirante Brad Cooper, comandante estadounidense para Oriente Medio, sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán, indicó el medio.

Su aliado, Israel, afirmó que podrían tener que "actuar nuevamente" pronto contra Irán para que "no vuelva a convertirse en una amenaza".

Trump enfrenta una intensa presión en su país para que termine la guerra, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

Con información de AFP

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Economía Organización de las Naciones Unidas Irán

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