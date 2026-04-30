ONU: El cierre de Ormuz está "estrangulando" la economía mundial

Según un alto cargo estadounidense, el presidente Donald Trump sopesa prolongar esta medida "durante meses si fuera necesario", lo que llevó a una respuesta desafiante de Teherán.

"Dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", afirmó el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en un mensaje escrito.

Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, muerto en un ataque el primer día de la guerra. No ha sido visto en público desde entonces y, según varias fuentes, resultó herido.

El líder supremo elogió lo que denominó "el nuevo marco jurídico y la gestión" iraní del estrecho de Ormuz.

Poco después el presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohamad Baqer Qalibaf, insistió en ello.

"Gestionando el estrecho de Ormuz, Irán se otorgará a sí mismo y dará a sus vecinos un futuro libre de la presencia e injerencia de Estados Unidos", dijo en X con motivo de la fiesta nacional del Golfo Pérsico.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había dicho que cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo "está condenado al fracaso".

Washington considera que ha sido un éxito, con el bloqueo de decenas de petroleros en Irán.

Fluctúa el petróleo

Esta situación disparó los precios del petróleo. El barril de Brent para entrega en junio llegó a superar los 126 dólares, su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.