Nacional Monte de Piedad acepta propuesta de la STPS para solucionar la huelga

“La institución acepta el dictamen de la autoridad como una vía para resolver el conflicto de manera legal, ordenada y con plena participación de las y los trabajadores”, afirmó Aldo Emmanuel Torres Villa, subdirector de Relaciones Institucionales y vocero de Nacional Monte de Piedad.

La institución confió en que tanto la STPS como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral elaboren un dictamen “integral, equilibrado y apegado a derecho”, que atienda los elementos sustantivos del conflicto y contribuya a una solución viable para trabajadores, usuarios y la continuidad operativa de la organización.

El viernes pasado, la STPS planteó una ruta de solución basada en la participación directa de los trabajadores mediante una votación para definir el rumbo del conflicto laboral, luego de meses de negociaciones sin acuerdo entre la administración y el sindicato.

Nacional Monte de Piedad reiteró que ha mantenido disposición al diálogo durante el conflicto y subrayó la necesidad de privilegiar una salida institucional que otorgue certidumbre, estabilidad laboral y continuidad a sus operaciones.

Actualmente permanecen cerradas 301 sucursales en todo México, con afectaciones para 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados.