Nacional Monte de Piedad acepta propuesta de la STPS para solucionar la huelga

El Nacional Monte de Piedad aceptó la propuesta planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para encauzar el conflicto laboral que mantiene paralizadas sus operaciones desde hace siete meses, al considerar que el mecanismo fortalece la participación de los trabajadores en la definición del futuro de sus empleos y de la propia institución.
En un comunicado, la institución prendaria señaló que la propuesta presentada el pasado 2 de mayo representa una alternativa para superar la incertidumbre derivada del paro laboral, mediante una salida “democrática” en la que las y los trabajadores participen activamente en la resolución del conflicto.