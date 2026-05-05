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Nacional Monte de Piedad acepta propuesta de la STPS para solucionar la huelga

Actualmente permanecen cerradas 301 sucursales en todo México, con afectaciones para trabajadores y clientes.
mar 05 mayo 2026 09:03 PM
Nacional Monte de Piedad lleva seis meses de huelga: negociaciones están estancadas y ni un juez pudo ayudar
El Nacional Monte de Piedad tiene más de 300 sucursales afectadas por el conflicto laboral que estalló en octubre de 2026. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

El Nacional Monte de Piedad aceptó la propuesta planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para encauzar el conflicto laboral que mantiene paralizadas sus operaciones desde hace siete meses, al considerar que el mecanismo fortalece la participación de los trabajadores en la definición del futuro de sus empleos y de la propia institución.

En un comunicado, la institución prendaria señaló que la propuesta presentada el pasado 2 de mayo representa una alternativa para superar la incertidumbre derivada del paro laboral, mediante una salida “democrática” en la que las y los trabajadores participen activamente en la resolución del conflicto.

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“La institución acepta el dictamen de la autoridad como una vía para resolver el conflicto de manera legal, ordenada y con plena participación de las y los trabajadores”, afirmó Aldo Emmanuel Torres Villa, subdirector de Relaciones Institucionales y vocero de Nacional Monte de Piedad.

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Secretaria del Trabajo plantea ruta para destrabar huelga en Monte de Piedad

La institución confió en que tanto la STPS como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral elaboren un dictamen “integral, equilibrado y apegado a derecho”, que atienda los elementos sustantivos del conflicto y contribuya a una solución viable para trabajadores, usuarios y la continuidad operativa de la organización.

El viernes pasado, la STPS planteó una ruta de solución basada en la participación directa de los trabajadores mediante una votación para definir el rumbo del conflicto laboral, luego de meses de negociaciones sin acuerdo entre la administración y el sindicato.

Nacional Monte de Piedad reiteró que ha mantenido disposición al diálogo durante el conflicto y subrayó la necesidad de privilegiar una salida institucional que otorgue certidumbre, estabilidad laboral y continuidad a sus operaciones.

Actualmente permanecen cerradas 301 sucursales en todo México, con afectaciones para 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados.

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