¿Cuáles han sido las huelgas más largas en México y qué lugar ocupa la del Nacional Monte de Piedad?

Huelga de la UNAM, el paro más largo en la historia de la universidad

La huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1999-2000 duró 293 días, desde el 20 de abril de 1999 hasta el 6 de febrero de 2000, convirtiéndose en el paro más largo en la historia de la institución.

El movimiento fue encabezado por el Consejo General de Huelga (CGH) y se originó por la reforma al Reglamento General de Pagos impulsada por el entonces rector Francisco Barnés de Castro, que proponía actualizar las cuotas universitarias.

El conflicto concluyó cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a Ciudad Universitaria para recuperar las instalaciones. Entre las consecuencias estuvieron la renuncia del rector Barnés de Castro y la cancelación del cobro obligatorio de inscripciones y colegiaturas.

La huelga estudiantil de 1999-2000 contra el aumento de cuotas duró 293 días, el paro más largo en la historia de la universidad. (Andrea Murcia Monsivais)

Notimex, una huelga que terminó con la desaparición de la agencia

La huelga de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) se extendió por mil 408 días, desde febrero de 2020 hasta diciembre de 2023, convirtiéndose en uno de los paros laborales más largos del sector público en México.

El conflicto inició tras el despido de al menos 200 trabajadores y derivó en un enfrentamiento entre la dirección de la agencia, encabezada por Sanjuana Martínez, y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex).

El 29 de diciembre de 2023, los trabajadores recibieron el pago de sus indemnizaciones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje , lo que permitió cerrar el proceso conciliatorio y puso fin definitivo a la huelga. El conflicto concluyó también con la desaparición de Notimex, marcando el cierre de la agencia estatal de noticias fundada en 1968.

El conflicto laboral en la agencia estatal se extendió 1,408 días (2020-2023) y terminó con su desaparición. (Foto: Edgard Garrido/Reuters l Mario Jasso/Cuartoscuro)

UAM, la huelga más larga en la historia de la universidad

En 2019, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrentó la huelga más larga en su historia, con una duración de 92 días, luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) estallara el paro el 1 de febrero de ese año.

El conflicto surgió por demandas salariales del sindicato, que exigía un aumento de 20%, mientras que la administración universitaria mantuvo una oferta cercana al 3.35%. Tras meses de negociaciones, el paro se destrabó cuando la universidad aceptó pagar el 100% de los salarios caídos, lo que permitió alcanzar un acuerdo.

El 4 de mayo de 2019, los delegados sindicales votaron a favor de levantar la huelga y reanudar las actividades académicas, aunque el conflicto dejó afectaciones en el calendario escolar de más de 58 mil estudiantes y miles de trabajadores universitarios.