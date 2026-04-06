¿Cuáles han sido las huelgas más largas en México y qué lugar ocupa la del Nacional Monte de Piedad?

La huelga en el Nacional Monte de Piedad ha cumplido ya medio año desde que estalló el pasado 1 de octubre de 2025. Aun así, todavía está lejos de figurar entre los paros laborales más prolongados en la historia reciente del país.
Aunque no entra en esa categoría, las negociaciones entre la institución y el sindicato permanecen estancadas, sin avances claros que permitan anticipar una solución. Por ahora, no existe una fecha definida para el fin del conflicto.
Ante este escenario, vale la pena hacer un recuento de algunas de las huelgas de mayor duración en la historia contemporánea de México, un país con una larga tradición de luchas laborales que se remonta incluso a la época de la Nueva España y que se intensificó después de la Revolución mexicana.
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Cananea, la huelga que cumplió 18 años
La huelga minera de Cananea, en Sonora, es considerada la más larga en la historia contemporánea del país. El conflicto inició en 2007 entre los trabajadores de la Sección 65 del sindicato minero y la empresa Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, y se extendió durante 18 años.
En diciembre de 2025 se alcanzó un acuerdo para levantar el paro. El arreglo contempla indemnizaciones para los mineros, sus viudas y sus familias, además de un fondo por 2 mil 222.6 millones de pesos destinado a acciones de justicia social y ambiental en la región.
El plan incluye la restauración del Río Sonora tras el derrame de sulfato de cobre ocurrido en 2014, así como obras de agua potable, mejoras en servicios de salud y monitoreo ambiental en los municipios afectados.
La huelga de los trabajadores de Refrescos Pascual comenzó el 18 de mayo de 1982, después de que la empresa se negara a otorgar aumentos salariales y a pagar utilidades atrasadas. El paro inició en la planta norte de la Ciudad de México y pronto se extendió a otras instalaciones.
El conflicto estuvo marcado por episodios de violencia. El 31 de mayo de 1982, un grupo armado ligado a la empresa intentó romper la huelga en la planta sur, lo que dejó dos trabajadores muertos y 17 heridos.
La disputa laboral se prolongó por más de tres años, hasta 1985, cuando tras una larga batalla legal los trabajadores lograron quedarse con las instalaciones y transformaron la empresa en una cooperativa. Así nació la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual , que desde entonces opera la marca bajo un modelo de propiedad colectiva.
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Huelga de la UNAM, el paro más largo en la historia de la universidad
La huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1999-2000 duró 293 días, desde el 20 de abril de 1999 hasta el 6 de febrero de 2000, convirtiéndose en el paro más largo en la historia de la institución.
El movimiento fue encabezado por el Consejo General de Huelga (CGH) y se originó por la reforma al Reglamento General de Pagos impulsada por el entonces rector Francisco Barnés de Castro, que proponía actualizar las cuotas universitarias.
El conflicto concluyó cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a Ciudad Universitaria para recuperar las instalaciones. Entre las consecuencias estuvieron la renuncia del rector Barnés de Castro y la cancelación del cobro obligatorio de inscripciones y colegiaturas.
Notimex, una huelga que terminó con la desaparición de la agencia
La huelga de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) se extendió por mil 408 días, desde febrero de 2020 hasta diciembre de 2023, convirtiéndose en uno de los paros laborales más largos del sector público en México.
El conflicto inició tras el despido de al menos 200 trabajadores y derivó en un enfrentamiento entre la dirección de la agencia, encabezada por Sanjuana Martínez, y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex).
UAM, la huelga más larga en la historia de la universidad
En 2019, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrentó la huelga más larga en su historia, con una duración de 92 días, luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) estallara el paro el 1 de febrero de ese año.
El conflicto surgió por demandas salariales del sindicato, que exigía un aumento de 20%, mientras que la administración universitaria mantuvo una oferta cercana al 3.35%. Tras meses de negociaciones, el paro se destrabó cuando la universidad aceptó pagar el 100% de los salarios caídos, lo que permitió alcanzar un acuerdo.
El 4 de mayo de 2019, los delegados sindicales votaron a favor de levantar la huelga y reanudar las actividades académicas, aunque el conflicto dejó afectaciones en el calendario escolar de más de 58 mil estudiantes y miles de trabajadores universitarios.
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¿En qué va la huelga del Nacional Monte de Piedad?
La huelga en el Nacional Monte de Piedad comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando cerca de 2,000 trabajadores colocaron banderas rojinegras en más de 300 sucursales del país por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Hasta abril de 2026, el paro cumple seis meses y sigue sin una solución definitiva. En febrero de 2026, un juez federal declaró inexistente la huelga al considerar que el sindicato no cumplió con algunos requisitos legales.
Sin embargo, el sindicato impugnó la resolución, por lo que el caso ahora está en revisión en un Tribunal Colegiado. Mientras no haya un fallo final, el conflicto laboral continúa y las sucursales permanecen cerradas.
El desenlace dependerá de lo que determine el tribunal: si confirma la resolución, el Monte de Piedad reabriría; si la revoca, la huelga seguiría y las partes tendrían que volver a negociar. Mientras tanto, la institución permanece sin operar.