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Economía

Cómo afrontan las pymes los obstáculos para el financiamiento

De acuerdo con David Arana, CEO de Konfío, los clientes quieren y necesitan procesos digitales y productos financieros ágiles.
mié 06 mayo 2026 01:09 PM
Presentado por: Konfío
K1N
En México, 99% de los negocios son pymes, pero requieren fuentes de financiamiento accesibles para poder desarrollar sus estrategias. (Shutterstock)

Aunque las pequeñas y medianas empresas (pymes) generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) en México, todavía tienen dificultades para acceder a créditos empresariales.

David Arana, CEO de Konfío, explicó que México es una de las 15 economías más grandes del mundo y la segunda mayor en América Latina. En este país, más del 99% de los negocios son pymes, las cuales representan el 74% de la fuerza laboral. A pesar de ello, carecen de fuentes de financiamiento.

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“Para la banca es muy costoso otorgar créditos de bajo monto, cuando la mayoría de sus procesos y metodologías se han diseñado para las grandes empresas. Muchos de los jugadores tradicionales tienen sistemas heredados, que también hacen que el servicio se encarezca y se eleven los costos”, advirtió el directivo.

En la serie Economy 4.0 (una iniciativa de Global Sustainable Trade Initiative, producida por Acumen Media y transmitida por CBS News), se aborda cómo las tecnologías financieras pueden apoyar a las organizaciones para acceder a financiamientos.

En este documental, Arana apuntó que no se han hecho las inversiones suficientes para atender las necesidades actuales de las personas: “Los clientes quieren y necesitan un proceso digital”, señaló.

Ante esta situación, Konfío busca cerrar la brecha financiera para las pymes a través de tecnologías que están innovando en el sector, con la finalidad de agilizar los procedimientos y evaluar los negocios mediante el análisis avanzado de datos. Esto facilita el acceso a herramientas financieras.

La clave de este modelo es que permite tomar decisiones de crédito con mayor rapidez y ofrecer soluciones financieras más inclusivas.

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“En cuanto a nuestra metodología, buscamos entender la disposición y la capacidad de pago de los negocios, y utilizamos principalmente datos transaccionales para evaluar el riesgo. Siempre procuramos que el proceso sea positivo desde la perspectiva del cliente. No pedimos trámites burocráticos ni garantías tradicionales. Utilizamos el mismo tipo de información, pero la obtenemos de fuentes más eficientes en costo y tiempo”, aseguró el CEO de Konfío.

Con este esquema, ocho de cada 10 clientes de Konfío han expresado que recibieron su primer crédito empresarial con esta fintech, ya que en otras instituciones no pudieron acceder a un financiamiento.

Somos una organización impulsada por una misión. Queremos igualar las condiciones. Nuestra aspiración es construir una plataforma digital donde cualquier empresa pueda obtener los mismos beneficios que las grandes organizaciones
David Arana, CEO de Konfío.

Según información de la institución financiera, gracias a los créditos otorgados a las pymes, estas mejoraron su operación y su flujo de efectivo, contrataron talento, aumentaron su presencia en el mercado e incrementaron sus ventas en 20% o hasta 40%.

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En el documental que forma parte de la serie global Economy 4.0, Konfío expone cómo el acceso al crédito para las pymes es fundamental para su crecimiento y para el desarrollo de México. (Cortesía)

Los emprendedores mexicanos son un semillero de innovación con servicios y productos que impactan positivamente en el desarrollo del país. Al final, para Konfío , apostar por las pymes representa una gran oportunidad para impulsar el sector financiero y el crecimiento de la economía en México.

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Ingresos financiamiento Financiamientos

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