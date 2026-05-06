Cómo afrontan las pymes los obstáculos para el financiamiento

“Para la banca es muy costoso otorgar créditos de bajo monto, cuando la mayoría de sus procesos y metodologías se han diseñado para las grandes empresas. Muchos de los jugadores tradicionales tienen sistemas heredados, que también hacen que el servicio se encarezca y se eleven los costos”, advirtió el directivo.

En la serie Economy 4.0 (una iniciativa de Global Sustainable Trade Initiative, producida por Acumen Media y transmitida por CBS News), se aborda cómo las tecnologías financieras pueden apoyar a las organizaciones para acceder a financiamientos.

En este documental, Arana apuntó que no se han hecho las inversiones suficientes para atender las necesidades actuales de las personas: “Los clientes quieren y necesitan un proceso digital”, señaló.

Ante esta situación, Konfío busca cerrar la brecha financiera para las pymes a través de tecnologías que están innovando en el sector, con la finalidad de agilizar los procedimientos y evaluar los negocios mediante el análisis avanzado de datos. Esto facilita el acceso a herramientas financieras.

La clave de este modelo es que permite tomar decisiones de crédito con mayor rapidez y ofrecer soluciones financieras más inclusivas.