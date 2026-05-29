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¿Comprar ahora o esperar? Los autos chinos enfrentan nuevos aranceles y posibles aumentos de precio

Las armadoras chinas adelantaron importaciones para amortiguar el impacto arancelario. El mercado gana tiempo, pero el margen para contener precios comienza a reducirse.
vie 29 mayo 2026 05:40 PM
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Los autos chinos ya pagan más aranceles en México, ¿conviene comprar uno ahora o subirán de precio?
Las nuevas tarifas entraron en vigor el 1 de enero de 2026 y modificaron las condiciones para los vehículos provenientes de países sin tratado de libre comercio con México. (Greentellect_Studio/Getty Images/iStockphoto)

La llegada masiva de marcas chinas transformó el mercado automotor mexicano en apenas unos años. Lo que comenzó como una apuesta por vehículos más accesibles y con mayor equipamiento derivó en una rápida expansión de marcas y participación de mercado. Pero desde enero, las condiciones cambiaron. Los vehículos ensamblados en China enfrentan ahora aranceles de hasta 50%, una medida que busca reducir la ventaja competitiva basada en precio. La pregunta es ¿seguirán siendo baratos o es momento de comprar antes de que suban?

Las nuevas tarifas entraron en vigor el 1 de enero de 2026 y modificaron las condiciones para los vehículos provenientes de países sin tratado de libre comercio con México. La medida afecta particularmente a los autos importados desde China, país que en los últimos años se convirtió en una de las mayores fuentes de nuevos jugadores para el mercado mexicano.

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Pese a ello, las ventas no muestran señales de desaceleración. De acuerdo con datos del Inegi, durante el primer cuatrimestre del año se comercializaron más de medio millón de vehículos nuevos, la cifra más alta registrada para un periodo similar y un crecimiento de 4.8% frente al año anterior.

Las marcas de origen chino encabezan algunos de los incrementos más acelerados. Geely aumentó sus ventas 275.1% al colocar cerca de 15,000 unidades entre enero y abril. Changan elevó sus entregas 80.2%, mientras que Jetour registró un crecimiento de 452.3%.

¿Por qué los precios todavía no reflejan el impacto de los aranceles?

Aunque el arancel ya está vigente, el mercado aún opera con una especie de colchón de inventario.

Durante 2025, antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, ingresaron al país 977,480 vehículos a través de los puertos del Pacífico, principal puerta de entrada para los autos ensamblados en China. La cifra representó un crecimiento anual de 16.2%.

La estrategia parece haber sido preventiva. Las armadoras incrementaron importaciones antes del cambio regulatorio para asegurar inventario suficiente y amortiguar el golpe arancelario.

“Sí, verán afectado su pago arancelario con las nuevas disposiciones, pero estas tuvieron, en el último trimestre del año, una cobertura con inventarios importantes que cuando menos harán que en el primer semestre de 2026 la nueva tarifa tenga un impacto menor”, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La disponibilidad de unidades almacenadas permite que, al menos durante la primera mitad del año, las compañías absorban parte de los costos adicionales sin trasladarlos de forma inmediata al consumidor.

¿Conviene comprar un auto chino ahora?

Para quienes evalúan adquirir un vehículo de origen chino, los especialistas consideran que existe una ventana temporal favorable.

Además del inventario acumulado, muchas marcas continúan utilizando el precio como principal herramienta para ganar participación, especialmente en segmentos como vehículos eléctricos, híbridos y SUVs compactas, donde su oferta tecnológica suele superar la de competidores tradicionales por rangos similares de precio.

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Sin embargo, el escenario podría modificarse en la segunda mitad del año, cuando confluyan dos factores: menor disponibilidad de inventario previo al arancel y llegada de nuevos modelos.

“Va a ser muy gradual. Yo creo que en general todas las compañías chinas, tanto en sus autos como en sus refacciones, bien pueden aguantar 6 meses hasta el segundo semestre del año, que es cuando cambian el año modelo, van a cambiar el año modelo 27 y es cuando tienen el pretexto ideal para ajustar sus precios”, Eric Ramírez, director para América Latina y el Caribe de Urban Science.

El cambio de año-modelo 2027 suele implicar incorporación de equipamiento adicional, actualizaciones tecnológicas y ajustes comerciales que tradicionalmente encarecen los vehículos. Bajo este contexto, los nuevos aranceles podrían convertirse en un factor adicional que facilite aumentos graduales.

Para el consumidor, la ecuación todavía favorece a las marcas chinas. Pero conforme avance el año, la ventaja de precio que impulsó su expansión podría comenzar a reducirse.

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Autos chinos en México Aranceles Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

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