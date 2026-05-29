Los autos chinos ya pagan más aranceles en México, ¿conviene comprar uno ahora o subirán de precio?

Pese a ello, las ventas no muestran señales de desaceleración. De acuerdo con datos del Inegi, durante el primer cuatrimestre del año se comercializaron más de medio millón de vehículos nuevos, la cifra más alta registrada para un periodo similar y un crecimiento de 4.8% frente al año anterior.

Las marcas de origen chino encabezan algunos de los incrementos más acelerados. Geely aumentó sus ventas 275.1% al colocar cerca de 15,000 unidades entre enero y abril. Changan elevó sus entregas 80.2%, mientras que Jetour registró un crecimiento de 452.3%.

¿Por qué los precios todavía no reflejan el impacto de los aranceles?

Aunque el arancel ya está vigente, el mercado aún opera con una especie de colchón de inventario.

Durante 2025, antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, ingresaron al país 977,480 vehículos a través de los puertos del Pacífico, principal puerta de entrada para los autos ensamblados en China. La cifra representó un crecimiento anual de 16.2%.

La estrategia parece haber sido preventiva. Las armadoras incrementaron importaciones antes del cambio regulatorio para asegurar inventario suficiente y amortiguar el golpe arancelario.

“Sí, verán afectado su pago arancelario con las nuevas disposiciones, pero estas tuvieron, en el último trimestre del año, una cobertura con inventarios importantes que cuando menos harán que en el primer semestre de 2026 la nueva tarifa tenga un impacto menor”, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La disponibilidad de unidades almacenadas permite que, al menos durante la primera mitad del año, las compañías absorban parte de los costos adicionales sin trasladarlos de forma inmediata al consumidor.

¿Conviene comprar un auto chino ahora?

Para quienes evalúan adquirir un vehículo de origen chino, los especialistas consideran que existe una ventana temporal favorable.

Además del inventario acumulado, muchas marcas continúan utilizando el precio como principal herramienta para ganar participación, especialmente en segmentos como vehículos eléctricos, híbridos y SUVs compactas, donde su oferta tecnológica suele superar la de competidores tradicionales por rangos similares de precio.

