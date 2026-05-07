El SAT acelera la devolución de impuestos: tarda menos de 4 días en pagar a 4.5 millones de contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), al cierre del 30 de abril, devolvió a más de 4.5 millones de contribuyentes, personas físicas, sus saldos a favor por la presentación de la declaración anual, los cuales suman más de 31,870 millones de pesos, de acuerdo con Gari Flores, administrador de Recaudación en el SAT, en una reunión con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
En total, el fisco recibió 10.8 millones de declaraciones, de las cuales 7.9 millones reportaron saldos a favor, por lo que el número de devoluciones se irá incrementando cada día, refirió el funcionario público. El monto promedio por devolución es de 7,878 pesos.
Abril es el mes en el que las personas físicas presentan su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), contribuyentes y contadores compartieron a Expansión en días recientes que se observó un ritmo más lento en la devolución de los saldos, en comparación del año pasado.