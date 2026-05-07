El SAT acelera la devolución de impuestos: tarda menos de 4 días en pagar a 4.5 millones de contribuyentes

Además, reportaron que este año la autoridad se puso más estricta en la revisión de cuentas interbancarias (clabes) para recibir los saldos a favor, marcando errores en estas, por lo que se debe proceder a realizar ajustes y cambios en las clabes con el uso de la firma electrónica, e incluso hacer la solicitud vía manual, para lo que también se necesita de la e.firma, generando atrasos en las devoluciones.

Promedio de 3.9 días para las devoluciones

Flores destacó que el promedio para las devoluciones para personas físicas este 2026 fue de 3.9 días, superando el tiempo establecido en el Código Fiscal de la Federación de 40 días.

“Nos habíamos comprometido a cinco días, eso se acordó en enero. Después tuvimos una rueda de prensa a principios de abril y yo me atreví a decir que iba a ser menor de 4.5 días, porque hay un gran equipo en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y además trabajamos muy fuerte durante todo el año para que la declaración funcionara, para que los sistemas estuvieran en su máxima capacidad, muchísimas reuniones y fue un éxito para México la presentación de la declaración, y más de devoluciones de saldos a favor”, dijo Flores.

Declaraciones de empresas aumentan 7%

Respecto a la Declaración Anual 2025 de empresas, la autoridad fiscal informó en un comunicado que, de enero a marzo de este año, se recibieron 840,359 declaraciones, es decir, 7% más en relación con el año pasado.

El número de empresas que obtuvieron saldo a favor fue de 202,918, por un monto aproximado de 270,130 millones de pesos.