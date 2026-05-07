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Economía

El SAT devuelve saldos a favor a 4.5 millones de contribuyentes en un promedio de 3.9 días

En total se presentaron 10.8 millones de declaraciones, de las cuales 7 millones reportaron saldos a favor, informó el administrador de Recaudación, Gari Flores.
jue 07 mayo 2026 11:57 AM
El SAT acelera la devolución de impuestos: tarda menos de 4 días en pagar a 4.5 millones de contribuyentes
En total, el fisco recibió 10.8 millones de declaraciones de personas físicas, de las cuales 7.9 millones reportaron saldos a favor, por lo que el número de devoluciones se irá incrementando cada día, refirió la autoridad fiscal. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), al cierre del 30 de abril, devolvió a más de 4.5 millones de contribuyentes, personas físicas, sus saldos a favor por la presentación de la declaración anual, los cuales suman más de 31,870 millones de pesos, de acuerdo con Gari Flores, administrador de Recaudación en el SAT, en una reunión con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En total, el fisco recibió 10.8 millones de declaraciones, de las cuales 7.9 millones reportaron saldos a favor, por lo que el número de devoluciones se irá incrementando cada día, refirió el funcionario público. El monto promedio por devolución es de 7,878 pesos.

Abril es el mes en el que las personas físicas presentan su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), contribuyentes y contadores compartieron a Expansión en días recientes que se observó un ritmo más lento en la devolución de los saldos, en comparación del año pasado.

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Además, reportaron que este año la autoridad se puso más estricta en la revisión de cuentas interbancarias (clabes) para recibir los saldos a favor, marcando errores en estas, por lo que se debe proceder a realizar ajustes y cambios en las clabes con el uso de la firma electrónica, e incluso hacer la solicitud vía manual, para lo que también se necesita de la e.firma, generando atrasos en las devoluciones.

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Economía

Las inconsistencias en cuentas bancarias retrasan las devoluciones del SAT

Promedio de 3.9 días para las devoluciones

Flores destacó que el promedio para las devoluciones para personas físicas este 2026 fue de 3.9 días, superando el tiempo establecido en el Código Fiscal de la Federación de 40 días.

“Nos habíamos comprometido a cinco días, eso se acordó en enero. Después tuvimos una rueda de prensa a principios de abril y yo me atreví a decir que iba a ser menor de 4.5 días, porque hay un gran equipo en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y además trabajamos muy fuerte durante todo el año para que la declaración funcionara, para que los sistemas estuvieran en su máxima capacidad, muchísimas reuniones y fue un éxito para México la presentación de la declaración, y más de devoluciones de saldos a favor”, dijo Flores.

Declaraciones de empresas aumentan 7%

Respecto a la Declaración Anual 2025 de empresas, la autoridad fiscal informó en un comunicado que, de enero a marzo de este año, se recibieron 840,359 declaraciones, es decir, 7% más en relación con el año pasado.

El número de empresas que obtuvieron saldo a favor fue de 202,918, por un monto aproximado de 270,130 millones de pesos.

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Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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