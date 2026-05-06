Las inconsistencias en cuentas bancarias retrasan las devoluciones del SAT

También hay que considerar que la autoridad tiene que validar con los bancos la clabe, y si esta arroja que no está a nombre del contribuyente la devolución no se realiza; si no está a nombre del contribuyente, esto es importante porque hubo casos en el pasado en que se ponía la clabe del contador, o de la mamá, el papá, el hermano, agregó Colín Mosqueda.

“En los primeros 19 días de abril se vieron devoluciones rápidas, y a partir del 20 de abril se observan más lentas, de hasta 15 días; entre los motivos puede existir una saturación en las oficinas del SAT, pero también una pequeña proporción relacionada con estas inconsistencias en la clabe", detalló el especialista del IMCP.

Luego de presentar la declaración, y tramitar la devolución automática, el SAT puede notificarte este error, y la manera de enterarse es en la página del fisco para ver el estatus de tu declaración o en el Buzón Tributario; si no se monitorean estos medios de información, el contribuyente no se entera o se entera después, perdiendo días para remendar el error y, por ende, recibir su devolución, agregó De los Santos.

Para hacer cambios en la cuenta clabe y solicitar, aún, la devolución automática, los contribuyentes tienen hasta el 31 de julio, siempre y cuando hayan presentado su declaración antes del 30 de abril.

“El tema de la inconsistencia en cuenta clabe no es un motivo de rechazo, hay que volverla a meter, no es un motivo de perder el derecho a la devolución. En caso de que ya esté rechazada por la cuenta clabe, hay que volverla a meter, antes del 31 de julio para no presentar la solicitud tradicional (manual) de devolución”, explicó el especialista del CCPM.

No obstante, para cambiar la cuenta clabe y adjuntar un estado de cuenta reciente, es necesario entrar al portal del SAT con la firma electrónica, un requisito con el que solo el 36% de las personas físicas cuenta, refiere el Punto de Acuerdo que también exhorta a la SHCP, por conducto del SAT, a corregir fallas del sistema y facilitar la resolución de inconsistencias en devoluciones del ejercicio 2025.