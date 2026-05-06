Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Las inconsistencias en cuentas bancarias retrasan las devoluciones del SAT

Personas físicas con saldos a favor en su declaración anual y contadores refieren atrasos en el retorno de saldos a favor, por errores que marca la autoridad y que deben corregir los contribuyentes.
mié 06 mayo 2026 09:00 AM
declaracion anual sat
El SAT tiene que validar con los bancos la clabe, y si ésta arroja que no está a nombre del contribuyente la devolución no se realiza. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro. )

Luego de presentar la declaración anual de ISR de 2025 durante abril , entre las personas físicas (freelancers, contratadas por honorarios, con pequeños negocios) resuena un “pero” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que proceda la devolución automática de saldos a favor: la “inconsistencia en cuenta clabe”.

Personas que presentaron su declaración anual, con saldos a favor, comparten a Expansión, y en foros en redes sociales, que en el estatus de su devolución la autoridad fiscal marca esta inconsistencia, por lo que tienen que corregir o cambiar la clabe interbancaria de 18 dígitos que tienen registrada para recibir devoluciones, en otros casos deben solicitar de manera manual la devolución, y ambos procesos requieren de la firma electrónica.

Publicidad

“Esto no es nuevo, desde el año pasado también encontramos inconsistencias que marcaba la autoridad en la clabe. Esto por diversas razones: una cuenta inexistente o inactiva, una cuenta que no estaba al nombre del contribuyente, que era de un banco no autorizado para recibir devoluciones, o que el banco rechazó la transferencia por algún error en la cuenta clabe o datos de esta”, explicó Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

La situación es que este año resonaron más casos por inconsistencias en cuentas clabe, cuando el año pasado fue el tema de deducciones personales no procedentes, agrega el especialista del CCPM.

saldo-a-favor-sat
Finanzas Personales

Crónica | ¿Y mi saldo a favor? El año atípico en las devoluciones del SAT

De acuerdo con un Punto de Acuerdo publicado en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados , enviado por el legislador Héctor Saúl Téllez Hernández, para transparentar los criterios de validación de estas cuentas, uno de cada 3 contribuyentes personas físicas que solicitaron su devolución presenta esta inconsistencia. En tanto, una compañía que ofrece aplicativos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y que pidió no ser citada, refiere que 33% de sus clientes que presentaron declaración anual recibieron el mensaje de esta inconsistencia, lo que representa un aumento de 414% en comparación con abril del año pasado.

Testimonios comparten que el error aparece incluso en cuentas CLABE que son válidas según los criterios de ley y que han sido usadas previamente para recibir devoluciones del SAT.

Cada año el SAT se pone más riguroso para verificar que los contribuyentes cuenten con todos los requisitos que marcan las leyes y reglamentos fiscales para que una devolución sea procedente, entonces detecta inconsistencias que en el pasado no estaban en la mira, explicó Javier de los Santos Valero, presidente de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Publicidad

También hay que considerar que la autoridad tiene que validar con los bancos la clabe, y si esta arroja que no está a nombre del contribuyente la devolución no se realiza; si no está a nombre del contribuyente, esto es importante porque hubo casos en el pasado en que se ponía la clabe del contador, o de la mamá, el papá, el hermano, agregó Colín Mosqueda.

“En los primeros 19 días de abril se vieron devoluciones rápidas, y a partir del 20 de abril se observan más lentas, de hasta 15 días; entre los motivos puede existir una saturación en las oficinas del SAT, pero también una pequeña proporción relacionada con estas inconsistencias en la clabe", detalló el especialista del IMCP.

Luego de presentar la declaración, y tramitar la devolución automática, el SAT puede notificarte este error, y la manera de enterarse es en la página del fisco para ver el estatus de tu declaración o en el Buzón Tributario; si no se monitorean estos medios de información, el contribuyente no se entera o se entera después, perdiendo días para remendar el error y, por ende, recibir su devolución, agregó De los Santos.

Para hacer cambios en la cuenta clabe y solicitar, aún, la devolución automática, los contribuyentes tienen hasta el 31 de julio, siempre y cuando hayan presentado su declaración antes del 30 de abril.

“El tema de la inconsistencia en cuenta clabe no es un motivo de rechazo, hay que volverla a meter, no es un motivo de perder el derecho a la devolución. En caso de que ya esté rechazada por la cuenta clabe, hay que volverla a meter, antes del 31 de julio para no presentar la solicitud tradicional (manual) de devolución”, explicó el especialista del CCPM.

No obstante, para cambiar la cuenta clabe y adjuntar un estado de cuenta reciente, es necesario entrar al portal del SAT con la firma electrónica, un requisito con el que solo el 36% de las personas físicas cuenta, refiere el Punto de Acuerdo que también exhorta a la SHCP, por conducto del SAT, a corregir fallas del sistema y facilitar la resolución de inconsistencias en devoluciones del ejercicio 2025.

Publicidad

En conferencia de prensa, el pasado 30 de abril, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Carlos Lerma negó la situación, y señaló que las devoluciones están en tiempo.

“El mensaje, con datos duros, es que este tipo de operaciones se siguen haciendo conforme a lo ordinario, los números que hoy reporta el SAT es que las devoluciones de personas físicas se están dando en un promedio de 3 a 4 días hábiles, esto claramente excede lo que está en ley, que son hasta 40 días para la devolución”, explicó Lerma.

El pasado 14 de abril, el SAT público un comunicado en el que detalló que el monto acumulado a esa fecha, por devoluciones fue de 10,103 millones de pesos, sin referir el acumulado en el mismo periodo del año pasado. Al cierre de esta edición no ha presentado cifras actualizadas. Registros del SAT refieren que al cierre del 21 de abril de 2025, se habían devuelto 15,106 millones por saldos a favor.

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad