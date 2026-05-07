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Economía

La independencia de la Prodecon peligra para defender a los contribuyentes

Fiscalistas advierten que integrar la Procuraduría a la Secretaría Anticorrupción debilitaría su papel como defensora de contribuyentes.
jue 07 mayo 2026 05:55 AM
¿Y la defensa contra el SAT? Prodecon pasa a la Secretaría de Buen Gobierno y deja vulnerables a contribuyentes
Entre otras atribuciones, la Prodecon realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos, celebra reuniones periódicas con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y emite recomendaciones, medidas correctivas y sugerencias. (Foto: Cortesía Prodecon. )

La Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), la cual es mediadora para acuerdos entre la ciudadanía y las autoridades fiscales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), IMSS e Infonavit, ve amenazada su independencia para realizar su labor, luego de que el pasado lunes se anunciara su sectorización para integrarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, exjefa del SAT.

Lo anterior forma parte de la actualización y nuevas acciones del Plan México anunciadas para agilizar la inversión pública y privada , y que están respaldadas en el Acuerdo por el que se emiten criterios generales y lineamientos operativos de carácter orientador para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el mismo lunes pasado.

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Desde el primero de septiembre de 2011 y hasta ahora, la Procuraduría opera como un organismo descentralizado independiente, es decir, no está sectorizada; es una mediadora entre las autoridades y los contribuyentes, recibe quejas, asesora a los pagadores de impuestos, los defiende ante órganos fiscalizadores, fomenta la cultura tributaria, todo de manera gratuita, explicó Genaro Elíseo Gómez Muñoz de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Tras su sectorización e integración a la Secretaría Anticorrupción, la Prodecon dejará de enviar su presupuesto directamente a la Secretaría de Hacienda para su autorización y pasará a depender de la nueva dependencia para obtener recursos, explicó Juan Manuel Franco, asesor fiscal y especialista certificado por el IMCP.

Este es el menor de los detalles, porque al pasar a depender de una instancia federal peligra su autonomía e independencia para realizar una de sus tareas esenciales: cuestionar, revisar y mediar en el actuar de las autoridades federales, cuando estas emitan actos violatorios a los derechos de los contribuyentes, en la determinación de multas o créditos fiscales, facultades de comprobación, o requerimientos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Hasta ahora es un organismo público descentralizado no sectorizado, y esas palabritas de ‘no sectorizado’ son las que cambian todo el panorama. Sí se pierde independencia porque va a estar sujeta a una entidad del gobierno federal. Entonces, habría que ver cuáles serán los lineamientos para su actuación”, comentó Gómez Muñoz.

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“Considero que la Prodecon no debe de perder su esencia, que es precisamente la independencia, o sea, no quiere decir que esté del lado del contribuyente, pero tampoco de la Secretaría de Hacienda o las autoridades fiscales, sino que debe ser un órgano intermedio para evaluar el problema que tiene el contribuyente con las autoridades fiscales, y en ello apoyar a lo que realmente es su función, que es la asesoría, la orientación, la representación, la recepción y trámites de quejas”, detalló el asesor fiscal.

Franco agregó que la Prodecon debe mantener su independencia, porque, de lo contrario, tendería a desaparecer, y esto no le conviene al gobierno, pues es una figura que da seguridad jurídica ante los contribuyentes, porque, hasta ahora, tienen a donde presentar quejas, pedir asesoría, “y bien técnicamente la Procuraduría lo puede hacer”.

¿Qué sigue para la Prodecon?

Más allá del anuncio y del Acuerdo del lunes pasado, no hay más detalles de cómo se dará esta inclusión a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Entiendo que esta nueva Secretaría que cambió de nombre, que antes era la Secretaría de la Función Pública, busca en sus lineamientos contribuir y mejorar toda la gestión pública dando niveles de eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Considerando que Buenrostro fue jefa del SAT y ahora titular de esta dependencia, es posible que haya visto un área de oportunidad, de encontrar con la Prodecon un modelo que pueda funcionarle a la Secretaría para entregar cuentas anticorrupción y de buen gobierno a todos los mexicanos”, consideró el integrante del IMCP, Gómez Muñoz.

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Actualmente, la Prodecon tiene 30 delegaciones distribuidas en el país, además de sus oficinas centrales en la Ciudad de México, en estas brinda asesoría y defensa fiscal gratuita. Entre otras atribuciones sustantivas, realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos, celebra reuniones periódicas con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y emite recomendaciones, medidas correctivas y sugerencias.

Luego de la salida de Diana Bernal en 2019, durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Prodecon funcionó sin titular hasta julio de 2023, cuando tomó la titularidad Armando Ocampo, en octubre de 2024 dejó su cargo. En la actualidad Gilberto Camacho Botello, es titular en funciones.

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

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