¿Y la defensa contra el SAT? Prodecon pasa a la Secretaría de Buen Gobierno y deja vulnerables a contribuyentes

Desde el primero de septiembre de 2011 y hasta ahora, la Procuraduría opera como un organismo descentralizado independiente, es decir, no está sectorizada; es una mediadora entre las autoridades y los contribuyentes, recibe quejas, asesora a los pagadores de impuestos, los defiende ante órganos fiscalizadores, fomenta la cultura tributaria, todo de manera gratuita, explicó Genaro Elíseo Gómez Muñoz de la Comisión Nacional de Prevención en Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Tras su sectorización e integración a la Secretaría Anticorrupción, la Prodecon dejará de enviar su presupuesto directamente a la Secretaría de Hacienda para su autorización y pasará a depender de la nueva dependencia para obtener recursos, explicó Juan Manuel Franco, asesor fiscal y especialista certificado por el IMCP.

Este es el menor de los detalles, porque al pasar a depender de una instancia federal peligra su autonomía e independencia para realizar una de sus tareas esenciales: cuestionar, revisar y mediar en el actuar de las autoridades federales, cuando estas emitan actos violatorios a los derechos de los contribuyentes, en la determinación de multas o créditos fiscales, facultades de comprobación, o requerimientos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Hasta ahora es un organismo público descentralizado no sectorizado, y esas palabritas de ‘no sectorizado’ son las que cambian todo el panorama. Sí se pierde independencia porque va a estar sujeta a una entidad del gobierno federal. Entonces, habría que ver cuáles serán los lineamientos para su actuación”, comentó Gómez Muñoz.