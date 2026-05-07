¿Y la defensa contra el SAT? Prodecon pasa a la Secretaría de Buen Gobierno y deja vulnerables a contribuyentes

La Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), la cual es mediadora para acuerdos entre la ciudadanía y las autoridades fiscales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), IMSS e Infonavit, ve amenazada su independencia para realizar su labor, luego de que el pasado lunes se anunciara su sectorización para integrarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, exjefa del SAT.
Lo anterior forma parte de la actualización y nuevas acciones del Plan México anunciadas para agilizar la inversión pública y privada , y que están respaldadas en el Acuerdo por el que se emiten criterios generales y lineamientos operativos de carácter orientador para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el mismo lunes pasado.