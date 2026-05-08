Para la semana del 9 al 15 de mayo, las gasolinas Magna, Premium y diésel tendrán estímulos fiscales por segunda semana consecutiva, en conjunto, con el objetivo de amortizar las alzas en sus precios en estaciones de servicio, los cuales se han visto presionados al alza, por el incremento en el precio de su materia prima que es el petróleo a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El descuento a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que le cobran a la gasolina Magna será de 3.29 pesos, o de 49.15%, por lo que la cuota que se le cobrará en su precio final será de 3.41 pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).