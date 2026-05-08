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Economía

Hacienda incrementa subsidios a gasolinas y diésel por segunda semana consecutiva

Para la semana del 9 al 15 de mayo, los tres combustibles tendrán apoyos fiscales para amortizar las alzas en sus precios en estaciones de servicio.
vie 08 mayo 2026 06:45 PM
Haciendo incrementa subsidios por segunda semana al hilo para frenar el alza en gasolinas y diésel
Woman pumping gasoline fuel in car at gas station. (La cuota que se le cobrará en su precio final al litro de gasolina Magna del 9 l 15 de mayo, será de 3.41 pesos. )

Para la semana del 9 al 15 de mayo, las gasolinas Magna, Premium y diésel tendrán estímulos fiscales por segunda semana consecutiva, en conjunto, con el objetivo de amortizar las alzas en sus precios en estaciones de servicio, los cuales se han visto presionados al alza, por el incremento en el precio de su materia prima que es el petróleo a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El descuento a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que le cobran a la gasolina Magna será de 3.29 pesos, o de 49.15%, por lo que la cuota que se le cobrará en su precio final será de 3.41 pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Para la Premium, la cuota será de 3.37 pesos por litro, a causa de un descuento en su cuota de 2.29 pesos o 40.42%, esta es la segunda semana consecutiva que esta gasolina recibe apoyo fiscal, después de dos semanas previas sin estímulo, de acuerdo con registros de Expansión.

Finalmente, para el litro del diésel, el descuento o subsidio será de 4.66 pesos equivalente a 63.22%, por lo que la cuota que se cobrará en su precio final será de 2.71 pesos.

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El objetivo de otorgar estos estímulos es amortizar los incrementos en los precios de combustibles, y así, los incrementos en productos y servicios.

Hacienda publica cada viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estímulos fiscales a los combustibles automotrices y varían de acuerdo al comportamiento de los precios de los combustibles en el mercado de Estados Unidos, que es de donde mayormente se importan las gasolinas que se consumen en México.


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Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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