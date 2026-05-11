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Economía

FinCEN pide a bancos detectar y denunciar sospechas de trata en el Mundial

La dependencia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que llama a las instituciones financieras de México, Estados Unidos y Canadá a intercambiar información para evitar la trata de personas.
lun 11 mayo 2026 03:04 PM
La FinCEN alerta a bancos de México, Estados Unidos y Canadá: pide denunciar sospechas de trata en el Mundial 2026
La autoridad estadounidense advirtió que los traficantes retienen y desvían los recursos de las víctimas a otras cuentas. (Constantinis/Getty Images)

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una advertencia a instituciones financieras de México, Estados Unidos y Canadá para que aumenten la vigilancia en el Mundial de Futbol para evitar la trata de personas.

"Las instituciones financieras deben mantenerse alerta para detectar y denunciar actividades sospechosas relacionadas con la posible trata de personas", alertó la FinCEN.

La advertencia es para los tres países donde se llevará la justa deportiva.

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El regulador financiero destacó que si bien la trata de personas es una amenaza constante en Estados Unidos, los grandes eventos pueden generar una demanda concentrada de servicios lícitos e ilícitos.

"Se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraiga a millones de visitantes nacionales e internacionales, y las personas que visiten o residan cerca de las ciudades sede podrían ser vulnerables a la trata sexual o laboral por parte de delincuentes que buscan explotar el aumento de la actividad económica", señaló.

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La FinCEN pidió a las instituciones financieras que notifiquen a las autoridades policiales cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata de personas.

La dependencia que dirige Andrea Gacki dijo que se fomenta el intercambio voluntario de información por parte de las instituciones financieras en las tres naciones.

"Es fundamental que el personal de las instituciones financieras que atiende al público esté al tanto de los indicadores transaccionales y de comportamiento que podrían señalar la trata de personas, ya que las víctimas podrían no tener contacto con nadie más que con sus tratantes, salvo cuando visitan instituciones financieras", apuntó.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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