La FinCEN alerta a bancos de México, Estados Unidos y Canadá: pide denunciar sospechas de trata en el Mundial 2026

El regulador financiero destacó que si bien la trata de personas es una amenaza constante en Estados Unidos, los grandes eventos pueden generar una demanda concentrada de servicios lícitos e ilícitos.

"Se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraiga a millones de visitantes nacionales e internacionales, y las personas que visiten o residan cerca de las ciudades sede podrían ser vulnerables a la trata sexual o laboral por parte de delincuentes que buscan explotar el aumento de la actividad económica", señaló.

La FinCEN pidió a las instituciones financieras que notifiquen a las autoridades policiales cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata de personas.

La dependencia que dirige Andrea Gacki dijo que se fomenta el intercambio voluntario de información por parte de las instituciones financieras en las tres naciones.

"Es fundamental que el personal de las instituciones financieras que atiende al público esté al tanto de los indicadores transaccionales y de comportamiento que podrían señalar la trata de personas, ya que las víctimas podrían no tener contacto con nadie más que con sus tratantes, salvo cuando visitan instituciones financieras", apuntó.