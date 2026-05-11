La estampa 00 del álbum del Mundial 2026 vale hasta 60,000 pesos: quién es el jugador y por qué Panini lo eligió

La patada que un fotógrafo capturó desde un foso

El 15 de enero de 1950, en un partido de la Juventus contra la Fiorentina en Florencia, Parola ejecutó una chilena para despejar el balón de su área. No era la primera vez que lo hacía. Era su movimiento característico, su marca personal como defensor. Pero esa tarde, un fotógrafo florentino llamado Corrado Banchi estaba en una posición inusual.

Banchi no tenía un buen lugar desde el que fotografiar el partido. Necesitaba ir al baño pero no podía abandonar la cancha, así que se acomodó en el foso de agua del obstáculo de 3,000 metros con barreras del estadio. Desde ahí, justo detrás del portero de la Juventus, capturó el momento exacto en que Parola se elevaba y lanzaba el balón por encima de su cabeza. La imagen tenía potencia y movimiento. Banchi la vendió al periódico por 3,000 liras, equivalentes a unos 60 euros actuales, según documenta la revista especializada en historia del deporte Playing Past. No imaginó que esa fotografía se reproduciría miles de millones de veces.

Por qué Panini eligió esa imagen y no otra

La empresa Panini nació en Módena, Italia, a principios de los años 60, cuando dos hermanos, Giuseppe y Benito Panini, compraron un lote de estampas sin vender de jugadores de la Serie A y las revendieron en sobres de cuatro. En 1961 salió el primer álbum oficial de la empresa y en 1965 tomaron la decisión que definiría su identidad visual para siempre: poner en su logo la imagen de Parola ejecutando la chilena.

De acuerdo con The Sunday Post, Fabrizio Melegari , directivo de Panini, explicó que fue Giuseppe Panini quien eligió esa imagen al verla como un instante de perfección estética. No se trataba solo de un gol ni de una jugada ofensiva, sino de un defensor haciendo algo que nadie esperaba de un defensor: volar.

La imagen no aparece en todas las portadas de los álbumes, pero sí en cada sobre que se ha producido desde entonces. Cada niño que ha rasgado un sobre Panini en los últimos 60 años ha destruido la imagen de Carlo Parola sin saber quién era.