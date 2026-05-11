La estampa 00 del álbum del Mundial 2026 vale hasta 60,000 pesos: quién es el jugador y por qué Panini lo eligió

Un sobre del álbum Panini del Mundial cuesta 25 pesos. Pero hay una estampa, la número 00, que hoy se cotiza hasta en 60,000 pesos en el mercado de coleccionistas. La pregunta que nadie se hace cuando rasga el plástico es ¿quién es ese jugador y por qué Panini lo puso ahí?
El futbolista no es una estrella del torneo actual. No tiene millones de seguidores ni contratos de patrocinio. Es Carlo Parola, un defensa de la Juventus nacido en Turín en 1920 que jugó un solo partido en el Mundial de Brasil 1950 y que, sin saberlo, se convirtió en el rostro más reproducido en la historia del futbol.
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La patada que un fotógrafo capturó desde un foso
El 15 de enero de 1950, en un partido de la Juventus contra la Fiorentina en Florencia, Parola ejecutó una chilena para despejar el balón de su área. No era la primera vez que lo hacía. Era su movimiento característico, su marca personal como defensor. Pero esa tarde, un fotógrafo florentino llamado Corrado Banchi estaba en una posición inusual.
Banchi no tenía un buen lugar desde el que fotografiar el partido. Necesitaba ir al baño pero no podía abandonar la cancha, así que se acomodó en el foso de agua del obstáculo de 3,000 metros con barreras del estadio. Desde ahí, justo detrás del portero de la Juventus, capturó el momento exacto en que Parola se elevaba y lanzaba el balón por encima de su cabeza. La imagen tenía potencia y movimiento. Banchi la vendió al periódico por 3,000 liras, equivalentes a unos 60 euros actuales, según documenta la revista especializada en historia del deporte Playing Past. No imaginó que esa fotografía se reproduciría miles de millones de veces.
La empresa Panini nació en Módena, Italia, a principios de los años 60, cuando dos hermanos, Giuseppe y Benito Panini, compraron un lote de estampas sin vender de jugadores de la Serie A y las revendieron en sobres de cuatro. En 1961 salió el primer álbum oficial de la empresa y en 1965 tomaron la decisión que definiría su identidad visual para siempre: poner en su logo la imagen de Parola ejecutando la chilena.
De acuerdo con The Sunday Post, Fabrizio Melegari , directivo de Panini, explicó que fue Giuseppe Panini quien eligió esa imagen al verla como un instante de perfección estética. No se trataba solo de un gol ni de una jugada ofensiva, sino de un defensor haciendo algo que nadie esperaba de un defensor: volar.
La imagen no aparece en todas las portadas de los álbumes, pero sí en cada sobre que se ha producido desde entonces. Cada niño que ha rasgado un sobre Panini en los últimos 60 años ha destruido la imagen de Carlo Parola sin saber quién era.
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10 partidos con Italia y un Mundial que terminó en derrota
Parola jugó solo un partido en el Mundial de Brasil 1950. Fue contra Suecia, en São Paulo. Su rival directo esa tarde fue el delantero sueco Hans Jeppson, que le anotó dos goles en una victoria 3-2 que eliminó a Italia del torneo. Parola nunca volvió a ser convocado a la selección.
En toda su carrera acumuló apenas 10 partidos con la camiseta de Italia, según registra The Guardian en su perfil del jugador. Una cifra que contrasta con lo que logró en la Juventus: más de 300 partidos entre 1939 y 1954, dos títulos de la Serie A y una Copa Italia. Fue capitán del equipo desde 1949.
El partido que más lo marcó, sin embargo, no fue ninguno de los de la Juventus. Fue el 10 de mayo de 1947, cuando formó parte de la selección del Resto de Europa que enfrentó a Gran Bretaña en Hampden Park, Glasgow, ante 137,000 espectadores. Europa perdió 6-1. Parola cometió un autogol. Aun así, los cronistas de la época lo señalaron como el mejor jugador del equipo perdedor, y en Italia lo llamaron desde entonces "el hombre de Glasgow".
Un jugador que no inventó el movimiento que lo hizo famoso
La chilena de Parola es hoy un símbolo. Pero según investigaciones del Museo de la Federación Escocesa de Fútbol documentadas por historiadores del deporte, el movimiento no lo inventó él. Hay registros del primer partido internacional de la historia, jugado en 1872, donde el escocés Billy MacKinnon ejecutó una acción similar que fue ilustrada en el periódico The Graphic. En Noruega llaman al movimiento "patada brasileña". En Italia llaman a Parola "el señor de la chilena".
Lo que sí es exclusivo de Parola es la imagen. Esa fotografía tomada desde un foso de agua, en un partido sin importancia, por un fotógrafo que cobró 60 euros de equivalente, es la que hoy convierte su estampa en la número 00 de un álbum que se vende en todo el mundo, y en una pieza que el mercado de coleccionistas cotiza hasta en 60,000 pesos.