"Que alguien piense en los niños"

Se vislumbra para mitad de año el Mundial de futbol, y México ha salido a relucir buscando un posicionamiento global de buena imagen. En la ciudad, el caos de remodelaciones, cierres y ajustes urbanos se ha convertido en parte del intento por maquillar aquello que será visto desde afuera: señalización, movilidad y apariencia. Todo parece orientado a que la narrativa mediática no capture errores, desorden o una imagen negativa de lo que queremos mostrar al mundo, una ciudad “bonita” pues.

Sin embargo, hay un tema del que poco o nada se ha hablado…

México arrastra desde hace décadas una realidad incómoda: es un destino identificado en múltiples análisis internacionales como punto de turismo sexual, particularmente de menores. Esto no es nuevo, no es aislado y no es desconocido. Es una problemática estructural que se concentra en diversas zonas del país, especialmente en destinos turísticos paradisíacos, donde la demanda externa encuentra condiciones propicias para operar. El consumo de menores, la pornografía infantil se convierte en el día a día de muchos puntos frecuentados por turistas en el país.

En ese contexto, eventos de escala global como un Mundial no solo atraen turismo deportivo. También incrementan flujos de personas con distintos intereses, no todos legítimos. Pensar que todos los visitantes vienen a ver partidos o a disfrutar del ambiente es una visión ingenua, varios de ellos utilizarán como pretexto el Mundial para cometer diversos delitos relacionados a los menores. La experiencia internacional ha demostrado que este tipo de eventos también pueden detonar mercados paralelos, entre ellos, el de explotación sexual infantil.

Y aquí es donde el silencio resulta preocupante.

Mientras se invierte en infraestructura, imagen urbana y narrativa internacional, no se observa el mismo nivel de atención en la prevención, vigilancia y combate de delitos que afectan directamente a menores. No hay campañas visibles, no hay posicionamientos contundentes, no hay una estrategia clara que acompañe este incremento de exposición global. Intentar dejar de lado el problema que existe desde hace varios años es un total error, pareciera una permisividad velada.