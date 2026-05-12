Advierte de baja en calificación

"En los próximos 24 meses, podríamos rebajar la calificación de México si no logra reducir sus déficits fiscales de manera oportuna, de modo que se estabilice y contenga la deuda pública, la carga de intereses y los pasivos contingentes", destacó S&P.

Refirió que también podrían rebajar la calificación soberana si reveses inesperados en el comercio y otras relaciones económicas con Estados Unidos socavan la estabilidad económica y debilitan la sólida posición externa de México.

En tanto, la perspectiva puede escalar a estable en los 24 meses si la implementación efectiva de políticas se traduce en una consolidación fiscal significativa, lo que contribuiría a estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno. “Un repunte en los niveles de inversión del sector privado que impulse el crecimiento económico podría fortalecer la resiliencia económica del país y ayudar a estabilizar las finanzas públicas”, destacó.

La calficadora de crédito señaló que el crecimiento económico per cápita relativamente bajo de México constituye una limitación clave para su calificación. El débil crecimiento económico, la creciente rigidez en el gasto y la débil posición financiera de las mayores empresas públicas mexicanas reducen la flexibilidad fiscal y aumentan los niveles de deuda.

Hacienda responde a perspectiva negativa

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), si bien cambió la perspectiva, la agencia reconoció que México cuenta con fortalezas estructurales relevantes.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, la modificación de la perspectiva refleja la expectativa de la agencia de que el proceso de normalización fiscal podría ser más gradual de lo previsto, en un entorno de moderación del crecimiento económico.

La agencia también señaló que dará seguimiento a la trayectoria de la deuda pública, al costo financiero y al posible impacto fiscal de Pemex y CFE, aunque considera que las obligaciones contingentes asociadas a ambas entidades permanecen acotadas.