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Economía

S&P pone en perspectiva negativa la calificación crediticia de México

Si bien cambió la perspectiva, la agencia reconoció que México cuenta con fortalezas estructurales relevantes, destacó Hacienda en un comunicado.
mar 12 mayo 2026 04:09 PM
deuda mexico s&p
Prevemos que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se mantendrán sólidas, pero la incertidumbre sobre la renegociación del tratado de libre comercio debilita la confianza de los inversores, destacó la calificadora de crédito. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

La agencia calificadora de crédito S&P Global Ratings cambió la perspectiva de la deuda mexicana de estable a negativa, y ratificó su nota en BBB.

"El lento crecimiento económico de México, las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes podrían resultar en una consolidación fiscal muy gradual y un aumento moderado de la deuda pública. Prevemos que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se mantendrán sólidas, pero la incertidumbre sobre la renegociación del tratado de libre comercio debilita la confianza de los inversores", destacó la calificadora.

La agencia destacó que la perspectiva negativa incorpora el riesgo de resultados fiscales persistentemente débiles que resulten en un aumento más rápido de lo esperado en los niveles de deuda pública de México.

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Advierte de baja en calificación

"En los próximos 24 meses, podríamos rebajar la calificación de México si no logra reducir sus déficits fiscales de manera oportuna, de modo que se estabilice y contenga la deuda pública, la carga de intereses y los pasivos contingentes", destacó S&P.

Refirió que también podrían rebajar la calificación soberana si reveses inesperados en el comercio y otras relaciones económicas con Estados Unidos socavan la estabilidad económica y debilitan la sólida posición externa de México.

En tanto, la perspectiva puede escalar a estable en los 24 meses si la implementación efectiva de políticas se traduce en una consolidación fiscal significativa, lo que contribuiría a estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno. “Un repunte en los niveles de inversión del sector privado que impulse el crecimiento económico podría fortalecer la resiliencia económica del país y ayudar a estabilizar las finanzas públicas”, destacó.

La calficadora de crédito señaló que el crecimiento económico per cápita relativamente bajo de México constituye una limitación clave para su calificación. El débil crecimiento económico, la creciente rigidez en el gasto y la débil posición financiera de las mayores empresas públicas mexicanas reducen la flexibilidad fiscal y aumentan los niveles de deuda.

Hacienda responde a perspectiva negativa

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), si bien cambió la perspectiva, la agencia reconoció que México cuenta con fortalezas estructurales relevantes.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, la modificación de la perspectiva refleja la expectativa de la agencia de que el proceso de normalización fiscal podría ser más gradual de lo previsto, en un entorno de moderación del crecimiento económico.

La agencia también señaló que dará seguimiento a la trayectoria de la deuda pública, al costo financiero y al posible impacto fiscal de Pemex y CFE, aunque considera que las obligaciones contingentes asociadas a ambas entidades permanecen acotadas.

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"Al cierre del primer trimestre de 2026, México mantuvo condiciones macroeconómicas sólidas, aún en un entorno externo complejo. La economía cuenta con un mercado laboral resiliente, una tasa de desempleo de 2.6% y aumentos reales en los ingresos laborales. Asimismo, el tipo de cambio y la inflación se mantienen estables, mientras el Gobierno de México continúa implementando medidas para mitigar los incrementos de precios en algunos productos afectados por el entorno geopolítico y por fenómenos climáticos adversos", destacó la SHCP.

La agencia también señaló que espera que prevalezca un enfoque pragmático en las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que contribuiría a mantener la estabilidad de los flujos comerciales regionales. Este reconocimiento es relevante en un contexto en el que México se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y continúa aprovechando su integración productiva con América del Norte.

"La Secretaría de Hacienda reitera que la política fiscal continuará orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, mantener una ejecución responsable del gasto y avanzar en una trayectoria ordenada de consolidación fiscal. Asimismo, continuará implementando una estrategia activa de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos, mitigar riesgos financieros y conservar condiciones favorables de acceso a los mercados", destacó Hacienda en un comunicado.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Standard and Poor´s

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